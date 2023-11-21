Первый сезон хоррора Silent Hill: Ascension продлили на несколько недель

Несмотря на сильную критику со стороны игроков, интерактивный хоррор Silent Hill: Ascension продолжает привлекать внимание. Сами создатели из студии Genvid убеждены в этом. На официальных страницах проекта в социальных сетях разработчики выразили благодарность пользователям за поддержку и ценные отзывы, которые помогут сделать хоррор еще лучше. Первым изменением на основе комментариев стало обновленное расписание выхода новых эпизодов шоу, что в итоге продлевает первый сезон на несколько недель.
По заявлениям представителей Genvid, студия с этой недели изменяет режим ежедневных трансляций на понедельник-пятницу. Теперь новые эпизоды Silent Hill: Ascension будут выходить в прямом эфире по будням в 3:00 по МСК.
Это не означает уменьшение контента, на самом деле, наоборот, это означает увеличение. Количество видеоматериалов остается прежним, но количество недель, в течение которых они будут выходить, увеличивается.
— подчеркнули в Genvid.
В связи с этим изменением, разработчики также продлевают первый сезон хоррора, что дает возможность пользователям заработать Очки Влияния в дополнительных сценах и головоломках. Новые головоломки будут появляться по выходным, а ранее транслировавшиеся сцены и эпизоды всегда будут доступны для повторного просмотра.
В Genvid обещают и дальше прислушиваться к пользователям и уже готовят другие улучшения в проекте, чтобы обеспечить комфортное наблюдение за событиями в Silent Hill: Ascension.
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