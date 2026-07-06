Нативный порт Silent Hill: Downpour для ПК получил новый трейлер с демонстрацией восстановленного контента

Автор неофициального нативного порта Silent Hill: Downpour для ПК опубликовал новый трейлер, в котором показал ключевые особенности проекта. По словам разработчика, игра была полностью перенесена с консольной версии без использования эмуляторов и рекомпиляторов — весь контент адаптирован вручную.

Проект предложит поддержку разрешений выше 2560×1440, частоту кадров свыше 60 FPS, управление с клавиатуры, мыши и геймпада Xbox 360, а также улучшенные тени и систему освещения. Кроме того, разработчик восстановил значительное количество вырезанного контента: кат-сцены, диалоги, записки, побочные задания, модели персонажей и монстров, удалённое оружие и даже босса из ущелья Дьявола.

Среди дополнительных улучшений заявлены быстрые сохранения и загрузки, возможность пропуска роликов и полный доступ к игровому движку. Проект нацелен не только на перенос Silent Hill: Downpour на ПК, но и на возвращение материалов, которые не вошли в финальную версию игры.