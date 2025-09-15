9,5 из 10: критик случайно нарушил эмбарго Silent Hill f отметив в обзоре зашкаливающую жестокость и продуманный сюжет

Silent Hill f — один из самых ожидаемых хорроров года, и Konami тщательно оберегает детали, удерживая интерес фанатов. Однако сегодня произошёл казус: один из критиков из DualShockers преждевременно опубликовал рецензию, забыв о действующем эмбарго. Пост быстро удалили, но интернет всё же успел зафиксировать основные моменты.

По словам автора, игра «явно не для слабонервных» — жестокость местами зашкаливает, а боевая система напоминает соулслайки, требуя внимания и терпения. Особый акцент сделан на сюжете: история изобилует деталями и продуманной мифологией, где каждая записка помогает глубже погрузиться в атмосферу.

Из интересных деталей критик отметил наличие New Game+, которая не просто повторяет прохождение, а продолжает сюжет, добавляя новые штрихи к истории. Финальная оценка оказалась крайне высокой — 9,5 из 10, что ещё больше подогрело ожидание.

Официальные обзоры Silent Hill f появятся только 22 сентября в 10:00 мск, а сама игра выйдет 24 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Похоже, ожидание того стоило.