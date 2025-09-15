9,5 из 10: критик случайно нарушил эмбарго Silent Hill f отметив в обзоре зашкаливающую жестокость и продуманный сюжет

Silent Hill f — один из самых ожидаемых хорроров года, и Konami тщательно оберегает детали, удерживая интерес фанатов. Однако сегодня произошёл казус: один из критиков из DualShockers преждевременно опубликовал рецензию, забыв о действующем эмбарго. Пост быстро удалили, но интернет всё же успел зафиксировать основные моменты.
По словам автора, игра «явно не для слабонервных» — жестокость местами зашкаливает, а боевая система напоминает соулслайки, требуя внимания и терпения. Особый акцент сделан на сюжете: история изобилует деталями и продуманной мифологией, где каждая записка помогает глубже погрузиться в атмосферу.
Из интересных деталей критик отметил наличие New Game+, которая не просто повторяет прохождение, а продолжает сюжет, добавляя новые штрихи к истории. Финальная оценка оказалась крайне высокой — 9,5 из 10, что ещё больше подогрело ожидание.
Официальные обзоры Silent Hill f появятся только 22 сентября в 10:00 мск, а сама игра выйдет 24 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Похоже, ожидание того стоило.
Если как в Кроносе, то это ультрамусор
Тут на самом деле на вкус и цвет, знаю человека, которому Кронос очень понравился, и он сразу на НГ+ прошел его
Мне тоже Кронос понравился в целом на 7/10
Но погружение в лор через записки оказалось сильным минусом для меня
Первую четверть игры было интересно их читать и без спринта бегать все изучать
Но после половины игры записки просто скипались
Мне он неплохо зашел. Хоть от сюжета ничего особо нового не получил. Понравилась атмосфера и неторопливая динамика. Сеттинг, кстати, вполне не обычный. Что то есть в нём именно свое.
Ага-ага, случайно...Просто хотят подогреть интерес к этой параше. Зачем соулс-лайк добавлять в SH не понятно, ведь эта серия игр всегда была просто атмосферу, а не про драчки.
Хорошая реклама в итоге.
Судя какие темы будет затрагиваться в игре, то зашкаливающая и жестокое отношение к женщинам. В конце будет босс скуф в майке алкогаличке, который будет кричать - Курица остыла! и чапалахом атакует. )))
Это который про угнетение женщин? Тогда понятно, почему журналист_ка аж нарушила эмбарго и влепила такую высокую оценку.
Это они так пытаются сгладить зашквар о повестке ?
Есть слух, что они так ляпнули ( о правах женщин ) чтобы фемомусор к ним не лез после выхода игры… так что увидем
Они так громко ляпнули, что там предзаказы наверно половина отменила )
Ну… я нет( хотя сам и начал разводить шум а обсуждениях стима ) но хоть один выбрык в сторону феминизма и игра идет на***
ох уж эти утечки и преждевременное опорожнение восторгов из жо..... как же уже надоели эти фейковые сливы, заказушные. везде один и тот же сценарий, даже текст под копирку: "боже мой, какая игра !!! ааа... я обкакался от счастья.... срочно купите её все !! ааа"... дауны
Вы эту х..ю знаете кому будете рассказывать)))???!!!!!!
Замечательно!
игра про угнетение женщин не может быть 9 на 10