Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.9 222 оценки

9,5 из 10: критик случайно нарушил эмбарго Silent Hill f отметив в обзоре зашкаливающую жестокость и продуманный сюжет

butcher69 butcher69

Silent Hill f — один из самых ожидаемых хорроров года, и Konami тщательно оберегает детали, удерживая интерес фанатов. Однако сегодня произошёл казус: один из критиков из DualShockers преждевременно опубликовал рецензию, забыв о действующем эмбарго. Пост быстро удалили, но интернет всё же успел зафиксировать основные моменты.

По словам автора, игра «явно не для слабонервных» — жестокость местами зашкаливает, а боевая система напоминает соулслайки, требуя внимания и терпения. Особый акцент сделан на сюжете: история изобилует деталями и продуманной мифологией, где каждая записка помогает глубже погрузиться в атмосферу.

Из интересных деталей критик отметил наличие New Game+, которая не просто повторяет прохождение, а продолжает сюжет, добавляя новые штрихи к истории. Финальная оценка оказалась крайне высокой — 9,5 из 10, что ещё больше подогрело ожидание.

Официальные обзоры Silent Hill f появятся только 22 сентября в 10:00 мск, а сама игра выйдет 24 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Похоже, ожидание того стоило.

Комментарии:  24
Alarmsy

"каждая записка помогает глубже погрузиться в атмосферу"

Если как в Кроносе, то это ультрамусор

8
PVV DIT

Тут на самом деле на вкус и цвет, знаю человека, которому Кронос очень понравился, и он сразу на НГ+ прошел его

4
Alarmsy PVV DIT

Мне тоже Кронос понравился в целом на 7/10
Но погружение в лор через записки оказалось сильным минусом для меня
Первую четверть игры было интересно их читать и без спринта бегать все изучать
Но после половины игры записки просто скипались

2
Сергей Понащенко PVV DIT

Мне он неплохо зашел. Хоть от сюжета ничего особо нового не получил. Понравилась атмосфера и неторопливая динамика. Сеттинг, кстати, вполне не обычный. Что то есть в нём именно свое.

3
J a r v i s

Ага-ага, случайно...Просто хотят подогреть интерес к этой параше. Зачем соулс-лайк добавлять в SH не понятно, ведь эта серия игр всегда была просто атмосферу, а не про драчки.

8
GennadijK

Хорошая реклама в итоге.

6
nemsis94

Судя какие темы будет затрагиваться в игре, то зашкаливающая и жестокое отношение к женщинам. В конце будет босс скуф в майке алкогаличке, который будет кричать - Курица остыла! и чапалахом атакует. )))

4
Falloutist
и продуманный сюжет

Это который про угнетение женщин? Тогда понятно, почему журналист_ка аж нарушила эмбарго и влепила такую высокую оценку.

4
DezkQ

Это они так пытаются сгладить зашквар о повестке ?

4
Neko-Aheron

Есть слух, что они так ляпнули ( о правах женщин ) чтобы фемомусор к ним не лез после выхода игры… так что увидем

1
DezkQ Neko-Aheron

Они так громко ляпнули, что там предзаказы наверно половина отменила )

3
Neko-Aheron DezkQ

Ну… я нет( хотя сам и начал разводить шум а обсуждениях стима ) но хоть один выбрык в сторону феминизма и игра идет на***

1
Искусственный интеллeкт

ох уж эти утечки и преждевременное опорожнение восторгов из жо..... как же уже надоели эти фейковые сливы, заказушные. везде один и тот же сценарий, даже текст под копирку: "боже мой, какая игра !!! ааа... я обкакался от счастья.... срочно купите её все !! ааа"... дауны

4
3Dart stl

Вы эту х..ю знаете кому будете рассказывать)))???!!!!!!

4
Дрессировка гусей
Из интересных деталей критик отметил наличие New Game+, которая не просто повторяет прохождение, а продолжает сюжет, добавляя новые штрихи к истории.

Замечательно!

3
Кошачий комочек

игра про угнетение женщин не может быть 9 на 10

2
