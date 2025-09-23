"А в каком месте это Silent Hill?": первые отзывы игроков о Silent Hill f

Геймеры отмечают, что новая игра Konami вызывает у них трипофобию
23 сентября в платном раннем доступе вышла Silent Hill f — новая часть культовой серии хорроров. В Steam уже появились первые отзывы игроков. 88% из 683 постов оказались «очень положительными». Впрочем, тайтл понравился далеко не всем.
Некоторые геймеры назвали Silent Hill f свой самой любимой частью серии с точки зрения атмосферы. Многие высоко оценили сеттинг Японии 60-х годов, а также хорошую производительность и отсутствие типичных проблем Unreal Engine 5.
К недостаткам отнесли спорную боевую систему в духе Dark Souls. По мнению игроков, в Silent Hill f с трудом удается просчитывать удары противников, а некоторых боссов победить крайне тяжело. Также часть геймеров считает, что у новой игры почти нет ничего общего с Silent Hill.
Mityuha: Раньше туман в играх серии Silent Hill был для того, чтобы снизить нагрузку на железо консолей.
Теперь же туман один из самых ресурсозатратных параметров графики.
Забавно.
Tea Garden: Теперь это мой любимый Silent Hill по атмосфере, не зря ждала, не зря делала предзаказ:)Особенно радует сеттинг Японии 60-ых годов, хотела бы хоть на денёк побывать там. Думаю что те, кто тоже были в современной Японии хотя бы несколько раз (за пределами Токио), тоже смогут прочувствовать этот вайб. И элемент психологического хоррора в этом всём кажется просто волшебным.
vladlena2015: С двадцатой минуты держит в напряжении, ходить по атмосферным маленьким и пугающим улочкам японской деревни одно удовольствие, игра пугает и завораживает, а саундтрек просто шикарен.
Сокол света ᵃᵇˢᵒˡᵘᵗᵉ: Унылые Холмы F Резкий бросок героини(страдающей расстройством аутистического спектра) в пучину "ужаса" и встреча с первым противником, ясно даёт понять, что игра всего лишь является мостом к запуску конвейера.Боёвка максимально топорное дерь-мище для 2025 года.Доппельгангер к которому Акира Ямаока не смог адаптироваться. :(
качан: Очень хорошо оптимизирована, визуал лучше чем в SHR2, атмосфера + вайб лютейший, фанатам хоррора обязательно к приобретению.
яричин бич клаб: хорошенькая и милая игра. но трипофобная, я теперь вся чешусь
Asleep: А в каком месте это Silent Hill ?
浄和 Solondo: В этой игре потрясающие визуальная составляющая и дизайн монстров, жуткая атмосфера, захватывающая история и убедительная игра актёров, также подчеркну отличный саундтрек от Akira Yamaoka.История цепляет с первых минут, затрагивая темы абьюза, жестокости и пагубных привычек.P.S. Разработчики отмечали изменения сюжетных поворотов при перепрохождении.
elian: Душные холмы FНе фанат жанра и даже в ремейк 2 части не играл, решил попробовать т.к. сеттинг Японии интересный. НО! Абсолютно унылая топорная боевка и катсцены в 30 fps меня добили за менее чем 2 часа геймплея. Хочется сказать спасибо разработчикам что можно составить мнение об игре за эти 2 часа и сделать рефанд.Из плюсов можно выделить арт, сеттинг и звуковую составляющую.
Tigger_fliff: Поиграл минут 10, а уже все лицо в повесточке. Строгий рефанд и ноубай.
События Silent Hill f разворачиваются в 1960-х в городе Эбисугаока, который окутывает туман. В центре сюжета — школьница Хинако Симидзу, которая вынуждена выживать в этом жутком месте.
Silent Hill f доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S с русскими субтитрами. Критики уже оценили новинку: по их мнению, разработчики проделали хорошую работу.
Шикарная часть по итогу. Малолетние олени которые максимум играли в ремейк второй части , само собой не увидят в этой игре сайлент хилл. Я играл в абсолютно все части этой франшизы (даже в всратую book of memories), и с полной уверенностью могу сказать что эта часть не подкачала и полностью вписывается в вайб SH. Поэтому не слушайте додиков-шовинистов, если любите хорроры и цените атмосферу - смело играйте и получайте удовольствие. Остальным - кукарекайте дальше, игра от этого хуже не станет.
book of memories - была очень хорошей - клоун
Приятно познакомится клоун!
А почему мы вообще играем за японскую школьницу из онемэ?
В каком месте тут аниме ?
Негров в Японию (тогда ещё) не завезли, да. Пичалька. Просто играй в Отсассина последнего, и будет тебе щасте.
он художник, навенное так видит... или это шизофрения
Про трипофобию не знаю, но это не Silent Hill тут нет нечего ( кроме тумана ) от SH... просто тупо другая игра, которая паразитирует на названии... оно не плохое, но не идеал... боева система сделана явно калекой без мозгов. Я понимаю, что девочка наша не умеет драться и борется, как может, но меня так ЗА*** видеть, как она дохнет( я игра на высокой сложности )
Я блин в MGS Delta на максимальной сложности так не умирал... п***
Как говаривал Кодзима, - Пора помыться и выйти на свежий воздух .
Игра скорее вызывает дергание глаза, из-за статеров
Поверю только тогда, если снимешь видос и покажешь. Нет там ничего подобного
такая же пока тема,5950x + 3070 , статеры есть,и самый прикол что показывает 45-50 допустим фпс , статеры есть,а фпс не меняется) я еще драйвер не обновлял последний,да и пк попробовать перезапустить) вдруг поможет,игра стоит на ssd ) сейчас попробую,пока дошел только до 1 монстра)
ps. обновил дрова и перезапустил пк,все равно присутствуют,меньше стало , но не ушли до конца
У меня тоже 3070, стоит на nvme, она в определенных местах статеры
"Сайлент Хилл" на этом названии спекулируют, потому что узнаваемое, отсюда продажи все дела. А по факту действие разворачивается вообще в другом городе. Не в тему название совершенно
Ну может фанатам и не зайдет, не знаю. Но я который не играл ни в одну часть Сайлент Хилла, лишь только в ремейк СХ 2. Мне эта новая часть очень нравится
Пока смешанные чувства от этой игры, чисто для своих видать делали, но в оптимизацию они могут))))
Да как обычно: дpoчеры на всё японское в восторге, нормальные, адекватные гигачады негодуют, какое фуфло им подсунули под названием Silent Hill
Ну игра не плохая, можно и приобрести даже🤔
Наиграл 4 часа, игра с грехами, но очень атмосферная и интересная
Это, что угодно, но не Сайлент Хилл. Тут нет ничего от Сайлент Хилла или его лора. Просто левая игра сделанная кривыми руками. Оптимизация отправилась погулять, стрелкового оружия нет, а монстры даже не реагируют на удары. Точнее они то замирают, но нет ни малейшего ощущения, что ты ударил. Твари не корчатся и не отступают. Им словно анимации выключают. Как монстр шел так и замер.