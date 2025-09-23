"А в каком месте это Silent Hill?": первые отзывы игроков о Silent Hill f

Геймеры отмечают, что новая игра Konami вызывает у них трипофобию

23 сентября в платном раннем доступе вышла Silent Hill f — новая часть культовой серии хорроров. В Steam уже появились первые отзывы игроков. 88% из 683 постов оказались «очень положительными». Впрочем, тайтл понравился далеко не всем.

Некоторые геймеры назвали Silent Hill f свой самой любимой частью серии с точки зрения атмосферы. Многие высоко оценили сеттинг Японии 60-х годов, а также хорошую производительность и отсутствие типичных проблем Unreal Engine 5.

К недостаткам отнесли спорную боевую систему в духе Dark Souls. По мнению игроков, в Silent Hill f с трудом удается просчитывать удары противников, а некоторых боссов победить крайне тяжело. Также часть геймеров считает, что у новой игры почти нет ничего общего с Silent Hill.

Отзывы публикуются с сохранением орфографии и пунктуации пользователей.

Mityuha: Раньше туман в играх серии Silent Hill был для того, чтобы снизить нагрузку на железо консолей.



Теперь же туман один из самых ресурсозатратных параметров графики.



Забавно.

Tea Garden: Теперь это мой любимый Silent Hill по атмосфере, не зря ждала, не зря делала предзаказ:)Особенно радует сеттинг Японии 60-ых годов, хотела бы хоть на денёк побывать там. Думаю что те, кто тоже были в современной Японии хотя бы несколько раз (за пределами Токио), тоже смогут прочувствовать этот вайб. И элемент психологического хоррора в этом всём кажется просто волшебным.

vladlena2015: С двадцатой минуты держит в напряжении, ходить по атмосферным маленьким и пугающим улочкам японской деревни одно удовольствие, игра пугает и завораживает, а саундтрек просто шикарен.

Сокол света󠁳󠁳 ⁧⁧ ᵃᵇˢᵒˡᵘᵗᵉ: Унылые Холмы F Резкий бросок героини(страдающей расстройством аутистического спектра) в пучину "ужаса" и встреча с первым противником, ясно даёт понять, что игра всего лишь является мостом к запуску конвейера.Боёвка максимально топорное дерь-мище для 2025 года.Доппельгангер к которому Акира Ямаока не смог адаптироваться. :(

качан: Очень хорошо оптимизирована, визуал лучше чем в SHR2, атмосфера + вайб лютейший, фанатам хоррора обязательно к приобретению.

Релизный трейлер Silent Hill f

яричин бич клаб: хорошенькая и милая игра. но трипофобная, я теперь вся чешусь

Asleep: А в каком месте это Silent Hill ?

浄和 Solondo: В этой игре потрясающие визуальная составляющая и дизайн монстров, жуткая атмосфера, захватывающая история и убедительная игра актёров, также подчеркну отличный саундтрек от Akira Yamaoka.История цепляет с первых минут, затрагивая темы абьюза, жестокости и пагубных привычек.P.S. Разработчики отмечали изменения сюжетных поворотов при перепрохождении.

elian: Душные холмы FНе фанат жанра и даже в ремейк 2 части не играл, решил попробовать т.к. сеттинг Японии интересный. НО! Абсолютно унылая топорная боевка и катсцены в 30 fps меня добили за менее чем 2 часа геймплея. Хочется сказать спасибо разработчикам что можно составить мнение об игре за эти 2 часа и сделать рефанд.Из плюсов можно выделить арт, сеттинг и звуковую составляющую.

Tigger_fliff: Поиграл минут 10, а уже все лицо в повесточке. Строгий рефанд и ноубай.

События Silent Hill f разворачиваются в 1960-х в городе Эбисугаока, который окутывает туман. В центре сюжета — школьница Хинако Симидзу, которая вынуждена выживать в этом жутком месте.

Silent Hill f доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S с русскими субтитрами. Критики уже оценили новинку: по их мнению, разработчики проделали хорошую работу.