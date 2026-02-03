Актеры, исполнившие роли родителей Хинако в Silent Hill f, стали представителями города-прообраза Эбисугаоки

Актеры Такеши Масаго и Татами Хираока, исполнившие роли родителей главной героини Хинако в хорроре Silent Hill f, были назначены официальными туристическими представителями города Гэро в префектуре Гифу (Япония). Именно этот город, особенно район Канаяма-тё с его тихими узкими улочками и старыми домами, стал прообразом Эбисугаоки.

Такеши Масаго и Татами Хираока, играющие в проекте отца-тирана и мать, в реальной жизни не являются супругами. Однако с прошлого месяца они ведут совместный YouTube-канал, где публикуют милые видео о своих "свиданиях как муж и жена", чем вызвали волну симпатии и даже надежды у фанатов на их реальные отношения.

Такеши Масаго в качестве своей новой должности уже посетил 300-летнюю сакеварню Okuhida Shuzo в Гэро, которая в прошлом месяце выпустила тематические сакэ и шоколад по мотивам игры. Первая партия товара была моментально раскуплена.

Назначение актеров на подобные роли - не первый случай симбиоза игровой индустрии и туризма в Японии. В 2020 году туристическая ассоциация Цусимы начала сотрудничество с создателями игры Ghost of Tsushima, что привлекло внимание к реальному острову.