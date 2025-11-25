ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.5 972 оценки

Актеры озвучки Silent Hill f рассказали о том, как они выплеснули внутреннюю ярость во время работы над хоррором

Gutsz Gutsz

Компания Konami выпустила небольшой документальный ролик о создании английской локализации психологического хоррора Silent Hill f. В новом интервью исполнители главных ролей откровенно рассказали о сложном эмоциональном пути, который им пришлось пройти, чтобы правдоподобно передать травмы и страхи своих героев.

Своими впечатлениями поделились Сьюзи Йенг (Хинако Симидзу), Николас Люн (Ивай Шу), Фрэнки Кевич (Ринко Нисида), Кортни Лин (Сакуко Игараси) и Калеб Йен (Маска Лисы). Особое внимание актеры уделили сценам, где им приходилось испытывать пограничные эмоциональные состояния:

  • Сьюзи Йенг вспомнила момент встречи Хинако с собственной «злодейской» версией в образе невесты. По ее словам, она издала крик длительностью более 10 секунд, вложив в него все накопленные за день разочарования и фрустрацию, чтобы добиться идеального дубля.
  • Кортни Лин рассказала, что так сильно погрузилась в ощущение покинутости своей героини, запертой за решеткой, что ее тело начало физически трястись во время записи.
  • Фрэнки Кевич призналась, что сцена превращения в гигантского Девятихвостого демона позволила ей выплеснуть первобытные эмоции от неразделенной любви и предательства — чувства, знакомые каждому.

Также выяснился интересный факт о производстве: один из криков, записанных актерами, настолько впечатлил японскую команду разработчиков, что они приняли решение переделать анимацию персонажа в кат-сцене, чтобы подогнать ее под новую озвучку, которой не было в оригинальной версии.

Выдающаяся работа актерского состава не осталась незамеченной индустрией. Ранее мы писали, что исполнительница роли Хинако была отмечена престижной номинацией. Подробнее об этом читайте в материале.

Исполнительница роли Хинако из Silent Hill f выдвинута на премию "Лучшая актерская игра" в Grand Game Awards

Успешный релиз Silent Hill f обеспечил проекту не только восторженные отзывы критиков и любовь фанатов, но и сразу несколько номинаций на предстоящей церемонии The Game Awards 2025.

Clair Obscur: Expedition 33, Silksong и Kingdom Come Deliverance 2: названы все номинанты на главную игровую премию
vegas99

Какой ещё успешный релиз? Игра какашка полная, это не Сайлент Хилл.

Nikita Mr

Одно другому не мешает

Да и это больше СХ, чем 4ка или homecoming

ratte88 Nikita Mr
чем 4ка или

или понял.

ratte88

Эээ, быдло патриархальное, вообще-то игра раскрывает важные темы женского насилия!!! И что, что это не сх? Ты неоконсерватор? Фашист, да? Хватит уже в игрушки свои играть, женщин лучше пожалей и хватит их УГ-НЕ-ТАТЬ!!!

J a r v i s

Выплеснули свою ярость через задний проход))

Punisher1

Диалоги 🤣🤣🤣 из разряда привет пока.

нитгитлистер

когда ж такие истории было модно то? я уж и не упомню, кажется в конце 90-х начало 2000-х было прям очень модно делать такие интерьвю про очень абстрактные личные переживания.

Barrie Butsers

Мода циклична)

