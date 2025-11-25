Актеры озвучки Silent Hill f рассказали о том, как они выплеснули внутреннюю ярость во время работы над хоррором

Компания Konami выпустила небольшой документальный ролик о создании английской локализации психологического хоррора Silent Hill f. В новом интервью исполнители главных ролей откровенно рассказали о сложном эмоциональном пути, который им пришлось пройти, чтобы правдоподобно передать травмы и страхи своих героев.

Своими впечатлениями поделились Сьюзи Йенг (Хинако Симидзу), Николас Люн (Ивай Шу), Фрэнки Кевич (Ринко Нисида), Кортни Лин (Сакуко Игараси) и Калеб Йен (Маска Лисы). Особое внимание актеры уделили сценам, где им приходилось испытывать пограничные эмоциональные состояния:

Сьюзи Йенг вспомнила момент встречи Хинако с собственной «злодейской» версией в образе невесты. По ее словам, она издала крик длительностью более 10 секунд, вложив в него все накопленные за день разочарования и фрустрацию, чтобы добиться идеального дубля.

Кортни Лин рассказала, что так сильно погрузилась в ощущение покинутости своей героини, запертой за решеткой, что ее тело начало физически трястись во время записи.

Фрэнки Кевич призналась, что сцена превращения в гигантского Девятихвостого демона позволила ей выплеснуть первобытные эмоции от неразделенной любви и предательства — чувства, знакомые каждому.

Также выяснился интересный факт о производстве: один из криков, записанных актерами, настолько впечатлил японскую команду разработчиков, что они приняли решение переделать анимацию персонажа в кат-сцене, чтобы подогнать ее под новую озвучку, которой не было в оригинальной версии.

Выдающаяся работа актерского состава не осталась незамеченной индустрией. Ранее мы писали, что исполнительница роли Хинако была отмечена престижной номинацией. Подробнее об этом читайте в материале.

Успешный релиз Silent Hill f обеспечил проекту не только восторженные отзывы критиков и любовь фанатов, но и сразу несколько номинаций на предстоящей церемонии The Game Awards 2025.