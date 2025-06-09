Актриса Silent Hill f настолько погрузилась в свою роль, что почувствовала, как ее рассудок "ускользает"

Наступают захватывающие времена для фанатов жанра ужасов, особенно с возрождением франшизы Silent Hill. Следующая игра Konami, Silent Hill f, обещает стать самой амбициозной и привнесет в серию свежий японский сеттинг.

Уже можно просмотреть суровый, мрачный и жесткий тон этой новой работы, и главная актриса Хинако Симидзу рассказала о своем видение роли и о том, как она повлияла на нее до сих пор.

То, что актерский состав так сильно переживает из-за своей роли, подчеркивает, насколько уникальным будет Silent Hill, особенно с его деликатными темами и крайне ужасающим содержанием.

На официальном аккаунте Silent Hill X было опубликовано сообщение актрисы:

Я уже давно живу как Хинако в мире Silent Hill. В некоторые дни я почти чувствовал, как мой собственный рассудок ускользает, но это стоило того, чтобы внести свой вклад в эту игру.

Silent Hill f уже сталкивается с некоторыми противоречиями из-за своей тематики, которая включает в себя издевательства, дискриминацию по полу и жестокое обращение с детьми. Разворачиваясь в сельской местности Японии 1960-х годов, разработчики посчитали необходимым отобразить эти темы.

Основная концепция игры — «Найти красоту в ужасе», что будет отражать выбор Ханако.

Из-за таких тем игра также столкнулась с проблемами рейтинга в Австралии и стала первой игрой франшизы, получившей рейтинг 18+ в Японии. Рейтинги ESRB предполагают расчленение, сжигание людей заживо, насаживание на кол или целые отрывания лиц.

Даже Konami посоветовала игрокам сделать перерыв или поговорить с близкими, если они чувствуют себя подавленными во время игры.