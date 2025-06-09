Актриса Silent Hill f настолько погрузилась в свою роль, что почувствовала, как ее рассудок "ускользает"

Наступают захватывающие времена для фанатов жанра ужасов, особенно с возрождением франшизы Silent Hill. Следующая игра Konami, Silent Hill f, обещает стать самой амбициозной и привнесет в серию свежий японский сеттинг.
Уже можно просмотреть суровый, мрачный и жесткий тон этой новой работы, и главная актриса Хинако Симидзу рассказала о своем видение роли и о том, как она повлияла на нее до сих пор.
То, что актерский состав так сильно переживает из-за своей роли, подчеркивает, насколько уникальным будет Silent Hill, особенно с его деликатными темами и крайне ужасающим содержанием.
На официальном аккаунте Silent Hill X было опубликовано сообщение актрисы:
Я уже давно живу как Хинако в мире Silent Hill. В некоторые дни я почти чувствовал, как мой собственный рассудок ускользает, но это стоило того, чтобы внести свой вклад в эту игру.
Silent Hill f уже сталкивается с некоторыми противоречиями из-за своей тематики, которая включает в себя издевательства, дискриминацию по полу и жестокое обращение с детьми. Разворачиваясь в сельской местности Японии 1960-х годов, разработчики посчитали необходимым отобразить эти темы.
Основная концепция игры — «Найти красоту в ужасе», что будет отражать выбор Ханако.
Из-за таких тем игра также столкнулась с проблемами рейтинга в Австралии и стала первой игрой франшизы, получившей рейтинг 18+ в Японии. Рейтинги ESRB предполагают расчленение, сжигание людей заживо, насаживание на кол или целые отрывания лиц.
Даже Konami посоветовала игрокам сделать перерыв или поговорить с близкими, если они чувствуют себя подавленными во время игры.
Если это действительно так то лучшей ей завязывать с этой ролью. Актёр тем и отличается что он умеет перевоплощаться Высшим пилотажем считается игра пьяных и сумасшедших людей. При этом профи актёр умеет без последствий возвращаться назад.
без последствий, это вряд ли, зависит по какой школе он играет роль
скажи это Хиту)
Ммм хайп ради хайпа
От создателей мифов про то как сходил с ума от роли Хит Леджер и Хоакин Феникс.. чисто пиар, ничего более.
и чуть не поскользнулась на своем рассудке
а он был?
Играть такие роли в таких скверных играх чревато. Сущности могут отыметь. Что она и начала ощущать.
Да не, скорее всего мозги уже у нее были так сказать почти уплывшие, ещё до этой игры)
Да и просто играть в такие игры тоже чревато для психики. Я помню про Сайлент Хилл только фильм смотрел, один раз. Поучительная история, но все же лучше обходить такое стороной, в принципе я никогда не интересовался ужастиками
Так и есть. У меня были времена когда играл в подобную муть, сейчас так же обхожу стороной. Ну их в пекло, эти ужасы.
Атмосфера в игре оч крутая, но меня насторожила анимация монстров. Они как то слишком молниеносно наносят удары. Нет динамики, веса. И эти замедления во время нанесения урона - каким то монстер хантом попахивают. Осталось комбо занести :)
Вообще японцы умеют делать ужасы, реально ужасами.