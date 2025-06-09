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Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.3 161 оценка

Актриса Silent Hill f настолько погрузилась в свою роль, что почувствовала, как ее рассудок "ускользает"

KoRnEr KoRnEr

Наступают захватывающие времена для фанатов жанра ужасов, особенно с возрождением франшизы Silent Hill. Следующая игра Konami, Silent Hill f, обещает стать самой амбициозной и привнесет в серию свежий японский сеттинг.

Уже можно просмотреть суровый, мрачный и жесткий тон этой новой работы, и главная актриса Хинако Симидзу рассказала о своем видение роли и о том, как она повлияла на нее до сих пор.

То, что актерский состав так сильно переживает из-за своей роли, подчеркивает, насколько уникальным будет Silent Hill, особенно с его деликатными темами и крайне ужасающим содержанием.

На официальном аккаунте Silent Hill X было опубликовано сообщение актрисы:

Я уже давно живу как Хинако в мире Silent Hill. В некоторые дни я почти чувствовал, как мой собственный рассудок ускользает, но это стоило того, чтобы внести свой вклад в эту игру.

Silent Hill f уже сталкивается с некоторыми противоречиями из-за своей тематики, которая включает в себя издевательства, дискриминацию по полу и жестокое обращение с детьми. Разворачиваясь в сельской местности Японии 1960-х годов, разработчики посчитали необходимым отобразить эти темы.

Основная концепция игры — «Найти красоту в ужасе», что будет отражать выбор Ханако.

Из-за таких тем игра также столкнулась с проблемами рейтинга в Австралии и стала первой игрой франшизы, получившей рейтинг 18+ в Японии. Рейтинги ESRB предполагают расчленение, сжигание людей заживо, насаживание на кол или целые отрывания лиц.

Silent Hill f оказалась слишком жестокой для Австралии - игре отказали в выдаче возрастного рейтинга

Даже Konami посоветовала игрокам сделать перерыв или поговорить с близкими, если они чувствуют себя подавленными во время игры.

20
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Egik81

Если это действительно так то лучшей ей завязывать с этой ролью. Актёр тем и отличается что он умеет перевоплощаться Высшим пилотажем считается игра пьяных и сумасшедших людей. При этом профи актёр умеет без последствий возвращаться назад.

6
Властелин Сосцов

без последствий, это вряд ли, зависит по какой школе он играет роль

1
KILLA06

скажи это Хиту)

1
Scorpion_GamePlay

Ммм хайп ради хайпа

4
Real Slim Shady

От создателей мифов про то как сходил с ума от роли Хит Леджер и Хоакин Феникс.. чисто пиар, ничего более.

2
Властелин Сосцов

и чуть не поскользнулась на своем рассудке

ze1n_82

а он был?

Случайный Игрок

Играть такие роли в таких скверных играх чревато. Сущности могут отыметь. Что она и начала ощущать.

MadDarkGuard

Да не, скорее всего мозги уже у нее были так сказать почти уплывшие, ещё до этой игры)

AndralStormborn

Да и просто играть в такие игры тоже чревато для психики. Я помню про Сайлент Хилл только фильм смотрел, один раз. Поучительная история, но все же лучше обходить такое стороной, в принципе я никогда не интересовался ужастиками

1
Случайный Игрок AndralStormborn

Так и есть. У меня были времена когда играл в подобную муть, сейчас так же обхожу стороной. Ну их в пекло, эти ужасы.

opexdisturbed

Атмосфера в игре оч крутая, но меня насторожила анимация монстров. Они как то слишком молниеносно наносят удары. Нет динамики, веса. И эти замедления во время нанесения урона - каким то монстер хантом попахивают. Осталось комбо занести :)

enigmahas

Вообще японцы умеют делать ужасы, реально ужасами.