Актриса Silent Hill f рассказала, как роль Хинако "сводила с ума"

Японская актриса Конацу Като, озвучившая главную героиню Хинако в хорроре Silent Hill f, поделилась подробностями о психологических трудностях, с которыми столкнулась во время работы над проектом. По словам Като, длительное погружение в мрачный мир игры и образ персонажа сильно повлияло на её психическое состояние. Ещё до релиза актриса признавалась, что чувствовала, как «теряет рассудок», находясь постоянно в роли Хинако.

В свежем интервью Famitsu Като рассказала, что первые дни записи проходили относительно спокойно, однако с продвижением по сюжету ситуация ухудшалась. Многократное повторение одних и тех же сцен с разными эмоциями и репликами заставило её задаваться экзистенциальными вопросами: «Кто я?» и «Что сейчас делает Хинако и где?» При работе над двумя версиями персонажа актриса настолько запуталась, что потеряла ощущение собственной идентичности — как в рамках игры, так и в реальной жизни. Бывали моменты, когда она плакала без видимой причины.

«Чем больше времени я проводила лицом к лицу с Хинако, тем сильнее росло моё смятение. Бывали дни, когда мне казалось, что я схожу с ума», — рассказала Като. Она добавила, что воспоминания о процессе работы сохранились лишь фрагментарно, главным образом как чувство полной дезориентации и непонимания, где она находится и кем является.

Несмотря на впечатление, которое оставила на неё героиня и её мировоззрение в юном возрасте, Като призналась, что не хочет снова «встречаться с Хинако» или погружаться в мир Silent Hill f, опасаясь за своё психическое здоровье. Этот опыт стал для актрисы ярким примером того, насколько тяжела эмоциональная вовлечённость в мрачные и психологически насыщенные проекты.