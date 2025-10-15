Актриса Silent Hill f рассказала, как роль Хинако "сводила с ума"

Японская актриса Конацу Като, озвучившая главную героиню Хинако в хорроре Silent Hill f, поделилась подробностями о психологических трудностях, с которыми столкнулась во время работы над проектом. По словам Като, длительное погружение в мрачный мир игры и образ персонажа сильно повлияло на её психическое состояние. Ещё до релиза актриса признавалась, что чувствовала, как «теряет рассудок», находясь постоянно в роли Хинако.
В свежем интервью Famitsu Като рассказала, что первые дни записи проходили относительно спокойно, однако с продвижением по сюжету ситуация ухудшалась. Многократное повторение одних и тех же сцен с разными эмоциями и репликами заставило её задаваться экзистенциальными вопросами: «Кто я?» и «Что сейчас делает Хинако и где?» При работе над двумя версиями персонажа актриса настолько запуталась, что потеряла ощущение собственной идентичности — как в рамках игры, так и в реальной жизни. Бывали моменты, когда она плакала без видимой причины.
«Чем больше времени я проводила лицом к лицу с Хинако, тем сильнее росло моё смятение. Бывали дни, когда мне казалось, что я схожу с ума», — рассказала Като. Она добавила, что воспоминания о процессе работы сохранились лишь фрагментарно, главным образом как чувство полной дезориентации и непонимания, где она находится и кем является.
Несмотря на впечатление, которое оставила на неё героиня и её мировоззрение в юном возрасте, Като призналась, что не хочет снова «встречаться с Хинако» или погружаться в мир Silent Hill f, опасаясь за своё психическое здоровье. Этот опыт стал для актрисы ярким примером того, насколько тяжела эмоциональная вовлечённость в мрачные и психологически насыщенные проекты.
Персонаж отлично вписался в игру и совершенно не бесил.
Твой камент выглядит как троллинг или это и есть троллинг?
В игру интересно играть, но нужно по чуть чуть и под настроение, желательно на ночь в тёмной комнате без свидетелей и помощников. Она и вправду сложноватая даже на сюжете можно откисать, но вроде ничего сверхестесственного. А те кто поливает загадки, просто не знает какой идиотизм был в частях на пс2. (Я какую-то часть вообще проходил на японском, какой диск был такой и проходил - малейшего понятия не имею по сей день о японском языке). Про каменты людей, шарахающихся женского пола в играх и фильмах, я промолчу с советами у меня их тупо нет, по ходу рождается новое движение - "защитим гигачадов от фемок - гигачады вымирают", "фемки победили - а чады исчезающий вид", "фемки достали ходят глазами стреляют, но не дают - хоть бы отдохнуть от вас в играх" )) - блин ну вы ж мужики - терпите это не смертельно если бабы в играх. А про кино каменты вообще убивают от антиповесточников. Слышите а ничего, что сильная и независимая создала жанр хорроров, которому подражают уже почти 50 лет? Да это Рипли в чужом 1979. Женщины всегда были и в кино, и в играх, и в жизни - вы из них вылезли типа - это нить жизни. Харэ триггериться - ну дадут вам когда-нибудь .... наверно ухахахаха
Не не троллинг.Персонаж мне действительно понравился.Кстати в Чужих мой любимый момент с Васкес на турнике в начале фильма:
- Эй Васкес! Тебя никогда не принимали за мужика?)
- Нет,а тебя?)
так чужих снимали в 90-х - и это уже типо начало века интернета, по крайней мере в сша были распространены пекарни дома, а я писал, про Рипли аж из 70-х из первого чужого, т.е тогда ни о какой прогрессивности речи не было, тогда неграм нельзя было в магазины для белых заходить. Я к тому что нормальных людей бабы в кино не тригеррили никогда, да и в играх тоже. Например метроид из 80-х же тоже имел гг бабу так это на 8-ми битке? Вроде самая популярная игра тогда была.
Всё верно, погружаясь в роль шизоидной посудомойки и сам со временем можешь сойти с ума.
С творческими людьми всегда так, она просто вжилась в роль
Конечно, с такой то подачей сюжета
Соглашусь - подача сюжета ужасная.
В такую за лупу играть то страшно (страшно противно), не то что принимать участие в создании.
В Last of us 2 тут многие комментаторы играли за Эббинатора и ещё причмокивали мол какая офигенная история про месть. 10 из 10. А хоррор со школьницей почему-то засерают. Я уверен, если бы Silent hill f выпустила Sony, то все бы ссались кипятком и облизывали эту игру. Обычные двойные стандарты.
Это весьма печально, не стоит браться за такие роли, раз ты психологически неустойчив. Яркий пример, как Хит Леджер сторч.. сгорел после роли Джокера
Ля, дитё, иди в детсадик... реально сгорают на войне... а это просто тупой пиар.
Оптимизон игры моё почтение,даже на ксеоне с 3050 летает.
Бедняга, так её жалко(нет).