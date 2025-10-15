ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
Актриса Silent Hill f рассказала, как роль Хинако "сводила с ума"

butcher69 butcher69

Японская актриса Конацу Като, озвучившая главную героиню Хинако в хорроре Silent Hill f, поделилась подробностями о психологических трудностях, с которыми столкнулась во время работы над проектом. По словам Като, длительное погружение в мрачный мир игры и образ персонажа сильно повлияло на её психическое состояние. Ещё до релиза актриса признавалась, что чувствовала, как «теряет рассудок», находясь постоянно в роли Хинако.

В свежем интервью Famitsu Като рассказала, что первые дни записи проходили относительно спокойно, однако с продвижением по сюжету ситуация ухудшалась. Многократное повторение одних и тех же сцен с разными эмоциями и репликами заставило её задаваться экзистенциальными вопросами: «Кто я?» и «Что сейчас делает Хинако и где?» При работе над двумя версиями персонажа актриса настолько запуталась, что потеряла ощущение собственной идентичности — как в рамках игры, так и в реальной жизни. Бывали моменты, когда она плакала без видимой причины.

«Чем больше времени я проводила лицом к лицу с Хинако, тем сильнее росло моё смятение. Бывали дни, когда мне казалось, что я схожу с ума», — рассказала Като. Она добавила, что воспоминания о процессе работы сохранились лишь фрагментарно, главным образом как чувство полной дезориентации и непонимания, где она находится и кем является.

Несмотря на впечатление, которое оставила на неё героиня и её мировоззрение в юном возрасте, Като призналась, что не хочет снова «встречаться с Хинако» или погружаться в мир Silent Hill f, опасаясь за своё психическое здоровье. Этот опыт стал для актрисы ярким примером того, насколько тяжела эмоциональная вовлечённость в мрачные и психологически насыщенные проекты.

Комментарии:  15
Lvinomord

Персонаж отлично вписался в игру и совершенно не бесил.

ChoombaBro

Твой камент выглядит как троллинг или это и есть троллинг?

В игру интересно играть, но нужно по чуть чуть и под настроение, желательно на ночь в тёмной комнате без свидетелей и помощников. Она и вправду сложноватая даже на сюжете можно откисать, но вроде ничего сверхестесственного. А те кто поливает загадки, просто не знает какой идиотизм был в частях на пс2. (Я какую-то часть вообще проходил на японском, какой диск был такой и проходил - малейшего понятия не имею по сей день о японском языке). Про каменты людей, шарахающихся женского пола в играх и фильмах, я промолчу с советами у меня их тупо нет, по ходу рождается новое движение - "защитим гигачадов от фемок - гигачады вымирают", "фемки победили - а чады исчезающий вид", "фемки достали ходят глазами стреляют, но не дают - хоть бы отдохнуть от вас в играх" )) - блин ну вы ж мужики - терпите это не смертельно если бабы в играх. А про кино каменты вообще убивают от антиповесточников. Слышите а ничего, что сильная и независимая создала жанр хорроров, которому подражают уже почти 50 лет? Да это Рипли в чужом 1979. Женщины всегда были и в кино, и в играх, и в жизни - вы из них вылезли типа - это нить жизни. Харэ триггериться - ну дадут вам когда-нибудь .... наверно ухахахаха

Lvinomord ChoombaBro

Не не троллинг.Персонаж мне действительно понравился.Кстати в Чужих мой любимый момент с Васкес на турнике в начале фильма:
- Эй Васкес! Тебя никогда не принимали за мужика?)
- Нет,а тебя?)

ChoombaBro Lvinomord

так чужих снимали в 90-х - и это уже типо начало века интернета, по крайней мере в сша были распространены пекарни дома, а я писал, про Рипли аж из 70-х из первого чужого, т.е тогда ни о какой прогрессивности речи не было, тогда неграм нельзя было в магазины для белых заходить. Я к тому что нормальных людей бабы в кино не тригеррили никогда, да и в играх тоже. Например метроид из 80-х же тоже имел гг бабу так это на 8-ми битке? Вроде самая популярная игра тогда была.

JackBV

Всё верно, погружаясь в роль шизоидной посудомойки и сам со временем можешь сойти с ума.

Константин335

С творческими людьми всегда так, она просто вжилась в роль

Кот Пингвинович

Конечно, с такой то подачей сюжета

Lvinomord

Соглашусь - подача сюжета ужасная.

InspiringEben

В такую за лупу играть то страшно (страшно противно), не то что принимать участие в создании.

Евгений Кондратенко

В Last of us 2 тут многие комментаторы играли за Эббинатора и ещё причмокивали мол какая офигенная история про месть. 10 из 10. А хоррор со школьницей почему-то засерают. Я уверен, если бы Silent hill f выпустила Sony, то все бы ссались кипятком и облизывали эту игру. Обычные двойные стандарты.

Лисан аль-Гаиб

Это весьма печально, не стоит браться за такие роли, раз ты психологически неустойчив. Яркий пример, как Хит Леджер сторч.. сгорел после роли Джокера

Ответынамоикоментынечитаю

Ля, дитё, иди в детсадик... реально сгорают на войне... а это просто тупой пиар.

AdriftDylan

Оптимизон игры моё почтение,даже на ксеоне с 3050 летает.

Dark1994

Бедняга, так её жалко(нет).