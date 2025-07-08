Авторы хоррора Silent Hill f знакомят нас с друзьями главной героини

Konami продолжает знакомить игроков с ключевыми особенностями мистического и атмосферного мира Silent Hill f, нового хоррора в культовой вселенной, действие которого разворачивается в Японии 1960-х годов. Сегодня были представлены верный друг действа и хорошая подруга главной героини Хинако

Иваи Сю описывается как человек, с которым Хинако сохранила тесную связь с самого детства — они до сих пор называют друг друга "напарниками". В отличие от многих сверстников той эпохи, Сю умеет легко общаться и с девушками, и с юношами, что делает его особенно открытым и человечным персонажем. Он родом из семьи потомственных аптекарей и сам обладает глубокими знаниями о лекарствах и медицинских травах — возможно, эта особенность сыграет важную роль в развитии сюжета, особенно в контексте телесного и психологического ужаса, которым славится серия.

Игараси Сакко, спокойная и немного отстраненная девушку, обладающую "контактами" с мистическим миром и помогающую в синтоистском храме. Очевидно, окружение главной героини будет не только отражать её внутренний мир, но и станет важной частью повествования.

Стоит напомнить, что недавно в сеть попала вступительная сцена из Silent Hill f, позволившая впервые взглянуть на атмосферу грядущей игры.

Silent Hill f выходит 25 сентября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.