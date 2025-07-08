Авторы хоррора Silent Hill f знакомят нас с друзьями главной героини

Konami продолжает знакомить игроков с ключевыми особенностями мистического и атмосферного мира Silent Hill f, нового хоррора в культовой вселенной, действие которого разворачивается в Японии 1960-х годов. Сегодня были представлены верный друг действа и хорошая подруга главной героини Хинако
Иваи Сю описывается как человек, с которым Хинако сохранила тесную связь с самого детства — они до сих пор называют друг друга "напарниками". В отличие от многих сверстников той эпохи, Сю умеет легко общаться и с девушками, и с юношами, что делает его особенно открытым и человечным персонажем. Он родом из семьи потомственных аптекарей и сам обладает глубокими знаниями о лекарствах и медицинских травах — возможно, эта особенность сыграет важную роль в развитии сюжета, особенно в контексте телесного и психологического ужаса, которым славится серия.
Игараси Сакко, спокойная и немного отстраненная девушку, обладающую "контактами" с мистическим миром и помогающую в синтоистском храме. Очевидно, окружение главной героини будет не только отражать её внутренний мир, но и станет важной частью повествования.
Стоит напомнить, что недавно в сеть попала вступительная сцена из Silent Hill f, позволившая впервые взглянуть на атмосферу грядущей игры.
Silent Hill f выходит 25 сентября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
сразу видно что создавали так чтобы не жалко было когда умрут в первые минуты игры :D
Ну ты чего, парень нормальный же… Как раз, чтобы бахвалится и геройствовать до первого удара по морде )))
Они все на одно лицо только прически разные...
Какая же ты страшная Игараши ))
типичная японская тян могло быть и хуже не придирайся))
Там я больше к прическе придираюсь… ))
Скажу больше, если бы я постригся так, это было бы мое лицо :D
ахаха зато для косплея минимум затрат)) ну какие причесоны были у школоло в 60-е нам судить сложно но судя по аниме примерно так и выглядели)) в общем хоррор в мелочах))
Чёт Королевскую битву с Китано всё больше напоминает.
Мне вот интересно, а за какие такие грехи, чувство вины или прочее главная героиня окажется в местном типа Сайлент Хилле. Ну что такого она успела натворить в жизни или что испытать за свои молодые годы.
Мне кажется, что одним из факторов влияния на ГГ однозначно будет буллинг в школе со стороны одноклассников (за исключением её друзей, разумеется). Издевательство и насмешки над её внешностью. Об этом могут говорить образы некоторых монстров (особенно те, которые в школьной форме). Также одним из факторов может служить хреновая семья (отец пьяница, пренебрежение и всё в таком духе). Но всё это теории. Как оно будет на самом деле, увидим, когда выйдет игра.
Сам себя спросил и сам себе ответил. Забавно.
Ты что, конченный? Во 1-вых, это были мысли касательно игры. А во 2-рых, где я себе ответил? То, что я написал - лишь предположение, теория, а не то, как оно обязательно будет. Забавно, что ты такой слоупок.
А какого?
Что же будет более графонистее и хоррорнее, Silent Hill F или ILL🤔🤗 // Nvidia Power
так тут и по трейлерам сразу всё понятно)))
F to pay respect...