Авторы Silent Hill f нацелены на будущее: NeoBards рассчитывает продолжить работу с Konami

Студия NeoBards, отметившаяся разработкой хоррора Silent Hill f, поделилась своими планами и ожиданиями на будущее. В интервью изданию DualShockers глава компании Жан-Марк Морель рассказал, что команда уже работает над несколькими новыми проектами, однако сознательно избегает преждевременных анонсов. По его словам, студия не хочет загонять себя в рамки одного жанра, хотя опыт, полученный при создании Silent Hill f, доказал: NeoBards уверенно чувствует себя именно в хоррорах.

Внутри команды считают, что успех Silent Hill f стал важным этапом развития. Работа над культовой серией дала разработчикам ценные навыки и понимание жанра, которые могут быть использованы в будущих играх. «Если Silent Hill f удалась, значит, следующая игра в этом направлении получится ещё лучше», — отметили представители студии, подчеркнув, что накопленный опыт напрямую влияет на качество новых проектов.

На этом фоне NeoBards выразила надежду на продолжение сотрудничества с Konami. В студии считают, что партнёрство с издателем оказалось продуктивным и может принести ещё немало интересных результатов.

Напомним, что во вселенной Silent Hill сейчас разрабатываются как минимум ещё два проекта. Это Silent Hill: Townfall от студии No Code, релиз которого, по слухам, может состояться 26 марта 2026 года, а также ремейк первой части серии от Bloober Team. Кроме того, 23 января 2026 года в России выйдет фильм «Возвращение в Сайлент Хилл», что подтверждает: легендарная франшиза переживает новый этап возрождения.