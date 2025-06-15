Авторы Silent Hill f показали несколько монстров, которые станут врагами для главной героини

- Kashimashi — имя, рождённое из японского слова 喧しい (kashimashii), где 喧 (kashi) означает «шум», а しい (shii) — грамматический суффикс, превращающий корень в прилагательное. Вместе они создают образ чего-то «невыносимо громкого» — не просто шума, а назойливой, утомительной какофонии.
- Ayakakashi — имя из двух иероглифов: 綾 (aya), означающего «узор» или «переплетение нитей», и 怪 (kakashi) — «призрак» или «мистическое существо». Вместе они создают образ загадочного духа, состоящего из тонких, почти невидимых нитей и зловещих тайн.
- Oi-omoi — имя существа, рожденное из игры смыслов и звуков японского языка. Оно соединяет в себе おい (Oi) — крик-призыв, словно зов в пустоту, и 思い / 重い (omoi) — слово с двойным значением: «мысль, чувство» и одновременно «тяжесть, бремя».
- Ara-abare — имя, сочетающее два мощных иероглифа: 荒 (ara), символизирующий дикую, необузданную природу, и 暴 (abare) — вспышку ярости, разрушительное бешенство. Вместе они складываются в образ существа, воплощающего дикое неистовство — грубую силу, вырвавшуюся из-под контроля.
Релиз игры 25 сентября.
Неужели только я увидел всратую боевку в гп трейлере?! Анимация монстров резкая, как в слешерах, нет ни динамики, ни веса. Тоже самое касается и анимации ударов гг. типа воздушные волны/шлейф от замаха и остановка времени в момент нанесения удара. Ну что за херота?!
ГГ школьница же)
или ты аниме пересмотрел что априори любой японец мастер боевых искусств ?)
Единственное, что я заметил, это анимации движений монстров в 10 фпс, как в аниме
Так всё по тендцении. ОЯШ обычно конечно. В игре тоже школьница обычная. Всё справедливо. Так, что считаем что у неё открылся третий глаз, чакра или что ещё. И она теперь вот, так, вот.
Лучше бы нейросети доверили честное слово, и это должно меня пугать?
А оно и не должно. Давно играли сайлент хил ? Не путаем психологический survival horror. С обычными пугалками.
Держи. нейронка просила передать
какой то полу дум полу ведьмак
Милашки.
Не ну школьница норм
Интересно они во всех SH будут извращённых монстров делать