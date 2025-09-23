Баги теперь и у агрегаторов: Opencritic исправил техническую ошибку и средняя оценка Silent Hill f выросла до 87 баллов

Вчера появились первые оценки Silent Hill f от различных изданий. Игра получила высокий средний балл: 86/100 на Metacritic и 84/100 на Opencritic. Однако как оказалось, дебютная оценка игры могла быть ещё выше - если бы не досадная техническая ошибка Opencritic.
В результате технического сбоя агрегатор неправильно трактовал оценку испанского издания LevelUp: вместо 8,8/10 была присвоена оценка 0,8/10, что сильно сказалось на среднем балле игры. Сейчас ошибку уже устранили, в результате чего средний балл игры на Opencritic вырос на целых три пункта - до 87/100.
Игра уже доступна для владельцев расширенного издания. Релиз стандартного издания Silent Hill f состоится 25 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Странно, что не 146/100 // Александр Ковалёв
Ну... игра не самая плохая. Да есть статтеры ( подгрузки ), но игра работает отлично. Стоит отметить, что в игре я не вижу феминизма вообще, фактически, это история стереотипов и борьбы с ними и не более. Западные заднеприводные, как всегда, все переврали.
Каких стереотипов?
Я это таковым назвал... ( да не очень верно ) Я, как понял ее отец, хотел ее отдать толи в храм толи замуж за кого-то против ее воли )) В игре она обычна девочка, без ярых фемских идиллий. Короче, типичная сюжета о девочке с тараканами в голове идущая против устаревших традиций.
Атмосфера очень зашла. Но вот кривая боёвка...Больше борюсь с камерой,чем с врагами.. Придётся привыкать.
Меня лично беси ее сильный удар, когда она тупо бьет от спины не двигаясь... да драться она не умеет, что и должно быть... ( играю на высокой сложности )