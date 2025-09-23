Баги теперь и у агрегаторов: Opencritic исправил техническую ошибку и средняя оценка Silent Hill f выросла до 87 баллов

Вчера появились первые оценки Silent Hill f от различных изданий. Игра получила высокий средний балл: 86/100 на Metacritic и 84/100 на Opencritic. Однако как оказалось, дебютная оценка игры могла быть ещё выше - если бы не досадная техническая ошибка Opencritic.

В результате технического сбоя агрегатор неправильно трактовал оценку испанского издания LevelUp: вместо 8,8/10 была присвоена оценка 0,8/10, что сильно сказалось на среднем балле игры. Сейчас ошибку уже устранили, в результате чего средний балл игры на Opencritic вырос на целых три пункта - до 87/100.

Игра уже доступна для владельцев расширенного издания. Релиз стандартного издания Silent Hill f состоится 25 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.