Будущие игры Silent Hill не будут похожи на Silent Hill f, так как разработчики хотят продолжать экспериментировать

Silent Hill f подтвердила статус возрожденной франшизы, отгрузив более 1 миллиона копий всего за день после релиза. Это сделало игру самым быстро продаваемым тайтлом в истории серии. На волне этого триумфа продюсер игры Мотои Окамото поделился видением будущего серии. В интервью изданию IGN Japan он признался, что ожидал более неоднозначной реакции на Silent Hill f из-за множества "сложных" элементов в игре. Однако прием превзошел все ожидания.

Конечно, это не значит, что каждая будущая игра Silent Hill будет такой же, как Silent Hill f. У каждой будет свой собственный, уникальный стиль. Мы хотим продолжать экспериментировать и быть амбициозными, как с точки зрения игрового процесса, так и повествования, поэтому, пожалуйста, с нетерпением ждите и следующую часть Silent Hill.

Позже в своем аккаунте в X продюсер развил эту мысль, заявив о желании смело менять серию и предлагать с каждой новой частью иной игровой опыт. При этом он отметил, что некоторые традиции Silent Hill незыблемы - в первую очередь, качество истории.

Я считаю, что психологические истории играют ключевую роль в том, чтобы Silent Hill ощущался как Silent Hill, и мы продолжим уделять этому большое внимание и в будущих проектах.

Несмотря на совершенно новый сеттинг и боевую систему, Silent Hill f сохраняет связь с серией через психологический хоррор. Как пояснил Окамото, суть игры, как и всей франшизы, в "духовном путешествии главной героини, которая сталкивается со своей травмой и внутренними конфликтами". Именно это и делает игру похожей на Silent Hill. Похоже, что будущие проекты будут исследовать разные геймплейные подходы, опираясь на этот фундамент.