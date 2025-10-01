Будущие игры Silent Hill не будут похожи на Silent Hill f, так как разработчики хотят продолжать экспериментировать

Silent Hill f подтвердила статус возрожденной франшизы, отгрузив более 1 миллиона копий всего за день после релиза. Это сделало игру самым быстро продаваемым тайтлом в истории серии. На волне этого триумфа продюсер игры Мотои Окамото поделился видением будущего серии. В интервью изданию IGN Japan он признался, что ожидал более неоднозначной реакции на Silent Hill f из-за множества "сложных" элементов в игре. Однако прием превзошел все ожидания.
Конечно, это не значит, что каждая будущая игра Silent Hill будет такой же, как Silent Hill f. У каждой будет свой собственный, уникальный стиль. Мы хотим продолжать экспериментировать и быть амбициозными, как с точки зрения игрового процесса, так и повествования, поэтому, пожалуйста, с нетерпением ждите и следующую часть Silent Hill.
Позже в своем аккаунте в X продюсер развил эту мысль, заявив о желании смело менять серию и предлагать с каждой новой частью иной игровой опыт. При этом он отметил, что некоторые традиции Silent Hill незыблемы - в первую очередь, качество истории.
Я считаю, что психологические истории играют ключевую роль в том, чтобы Silent Hill ощущался как Silent Hill, и мы продолжим уделять этому большое внимание и в будущих проектах.
Несмотря на совершенно новый сеттинг и боевую систему, Silent Hill f сохраняет связь с серией через психологический хоррор. Как пояснил Окамото, суть игры, как и всей франшизы, в "духовном путешествии главной героини, которая сталкивается со своей травмой и внутренними конфликтами". Именно это и делает игру похожей на Silent Hill. Похоже, что будущие проекты будут исследовать разные геймплейные подходы, опираясь на этот фундамент.
Ну это хорошие новости. Лучше пусть каждая игра будет разной, чем будут копировать одно и тоже из игры в игру, как те же Ассассины
Если следующая игра будет про хентай с тентаклями, то я согласен
Наконец дарксоулс хороры.
Может... Лучше создавать новые игры, а не лепить на них название уже существующей? Silent Hill стала популярной благодаря тому что она была Silent Hill, и люди ожидают поиграть в Silent Hill, а не во все другое. Игры, которые ни как не нашли себя, либо пытались копировать то что популярно сейчас - по итогу сгинули
Новые сложнее продать , вы бы стали играть в игру про японскую школьницу которая борется с монстрами ? Большинство воспримет как очередную "азиатщину " , а тут известное имя заставляет вас задуматься, что де там такое намудрили , наверное будет круто как и в оригинале , и все игра продана большему количеству людей .
Cлава богу что не будет похожа
Прошла на выходных новый сайлент и мне прям понравилось, не понимаю бучу вокруг того, что тут японский город. У нас как бы 4 часть вообще была про квартиру и дыру в ней. Я же всегда считала серию именно про психоделику и то как герой бореца с внутренними демонами и перед нами всегда искаженная реальность которой на самом деле нет.
Да потому что местные эксперты ни в один другой Сайлент Хилл кроме ремейка и не играли.
Ну я бы заценил ещё одну Сайлент Эбисугаоку, но уже в современной Японии, например.
потому что игра с треском провалилась, но они будут тщательно это скрывать
эх сейчас бы первую паразите эве в ремейке , да с ее нудной башней после !
Очень жаль, sh f получилась очень жизненной без мыльных пузырей