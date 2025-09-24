Чтобы понять сюжет Silent Hill f, игру нужно пройти несколько раз, как Nier:Automata

Когда на экране впервые появляются финальные титры Silent Hill f, это не конец, а лишь начало долгого и мучительного пути к пониманию сюжета. Такой вывод делает обозреватель TheGamer, одним из первых познакомившийся с игрой. В отличие от многих других проектов в жанре, где новое прохождение - это просто способ увидеть альтернативную концовку, в Silent Hill f оно становится новым слоем повествования.

Первое прохождение ощущается как пролог. Это лишь первый слой в кровавой истории Хинако, который только предстоит распутать. После титров игроку открывается режим Новая Игра+, который оказывается гораздо глубже простого сохранения прокачки.

Второе и последующие прохождения кардинально меняют игровой опыт. В них появляются новые записки, расширенные или полностью измененные кат-сцены, меняется расположение врагов и предметов. Самые значительные изменения, открывающие путь к новым концовкам, проявляются не сразу, но, по словам автора, ожидание того стоит. Это заставляет постоянно сомневаться: игра ли снова обманывает или наконец приоткрывает завесу тайны над судьбой главной героини.

Автор проводит прямую параллель с культовой Nier: Automata от PlatinumGames. Именно она, по его мнению, является эталоном реализации идеи, когда многократные прохождения являются не просто механикой, а ключевой частью истории, заставляющей задуматься о самой природе видеоигр. Silent Hill f берет эту нарративную формулу и применяет ее в контексте психологического хоррора, заставляя игрока ставить под сомнение каждый элемент повествования.