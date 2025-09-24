ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.8 286 оценок

Чтобы понять сюжет Silent Hill f, игру нужно пройти несколько раз, как Nier:Automata

2BLaraSex

Когда на экране впервые появляются финальные титры Silent Hill f, это не конец, а лишь начало долгого и мучительного пути к пониманию сюжета. Такой вывод делает обозреватель TheGamer, одним из первых познакомившийся с игрой. В отличие от многих других проектов в жанре, где новое прохождение - это просто способ увидеть альтернативную концовку, в Silent Hill f оно становится новым слоем повествования.

Первое прохождение ощущается как пролог. Это лишь первый слой в кровавой истории Хинако, который только предстоит распутать. После титров игроку открывается режим Новая Игра+, который оказывается гораздо глубже простого сохранения прокачки.

Второе и последующие прохождения кардинально меняют игровой опыт. В них появляются новые записки, расширенные или полностью измененные кат-сцены, меняется расположение врагов и предметов. Самые значительные изменения, открывающие путь к новым концовкам, проявляются не сразу, но, по словам автора, ожидание того стоит. Это заставляет постоянно сомневаться: игра ли снова обманывает или наконец приоткрывает завесу тайны над судьбой главной героини.

Автор проводит прямую параллель с культовой Nier: Automata от PlatinumGames. Именно она, по его мнению, является эталоном реализации идеи, когда многократные прохождения являются не просто механикой, а ключевой частью истории, заставляющей задуматься о самой природе видеоигр. Silent Hill f берет эту нарративную формулу и применяет ее в контексте психологического хоррора, заставляя игрока ставить под сомнение каждый элемент повествования.

Иваныч из Тулы

На Ютубе расскажут со всеми подробностями.

5
CRAZY rock GAME

Нафига тогда вообще играть, если все через ютуб можно посмотреть

Константин335 CRAZY rock GAME

Например я хочу 1 раз пройти игру и все, остальные концовки в ютубе посмотрю. Я не хочу несколько раз перепроходить игру

2
ramshaoov CRAZY rock GAME

ну я так и делаю с некоторыми играми. не всегда бывает возможность поиграть. проще посмотреть прохождение. контента итак слишком много в наше время.

1
NellOfficial

Кое-как один раз и нафиг. Говорят, игра эта — соуслайк.

3
Despot_Aspid

Это и один то раз проходить нет желания. Игра: сочинение на тему жертва домашнего Василия. Игра как будто с PS2 с современной графикой, но всеми геймплейными болячками игр того времени. Подача сюжета, мир игры, боёвка всё деревянное и просроченное. Люблю соулсы и первые два SH, но SHf это не Silent Hill и боёвка деревяннее даже чем в Demon's Souls. Очередное разочарование года...

Игра настолько японская в плохом смысле насколько это возможно. Как понимаю там столько отсылок к их истории и культуре что либо половина контента мимо либо в википедию лезть за историей и "лором". Как то лень и не стоит оно того.

2
Константин335

Не буду я несколько раз проходить. Пройду 1 раз, остальные концовки посмотрю на ютубе

1
lol loool

Не одна современная игра не может заставить пройти ее 1раз..хотябы.слишком нудные

Карнаж Абрамович

Да ладно бл!)) Ведьмак 3 и Киберпук, РДР2, каждая из ГТА, Соулсы - эти игры проходят, перепроходят, забрасывают, возвращаются и перепроходят снова. Слишком нудные, ага))

Black3D

Чтобы понять почему у игры 2025 года такие стремные анимации наверное надо тоже несколько раз пройти. Игра шлак, как будто с пс 1 только с улучшенной картинкой. В наше время можно было и постараться.