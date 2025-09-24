Чтобы понять сюжет Silent Hill f, игру нужно пройти несколько раз, как Nier:Automata

Когда на экране впервые появляются финальные титры Silent Hill f, это не конец, а лишь начало долгого и мучительного пути к пониманию сюжета. Такой вывод делает обозреватель TheGamer, одним из первых познакомившийся с игрой. В отличие от многих других проектов в жанре, где новое прохождение - это просто способ увидеть альтернативную концовку, в Silent Hill f оно становится новым слоем повествования.
Первое прохождение ощущается как пролог. Это лишь первый слой в кровавой истории Хинако, который только предстоит распутать. После титров игроку открывается режим Новая Игра+, который оказывается гораздо глубже простого сохранения прокачки.
Второе и последующие прохождения кардинально меняют игровой опыт. В них появляются новые записки, расширенные или полностью измененные кат-сцены, меняется расположение врагов и предметов. Самые значительные изменения, открывающие путь к новым концовкам, проявляются не сразу, но, по словам автора, ожидание того стоит. Это заставляет постоянно сомневаться: игра ли снова обманывает или наконец приоткрывает завесу тайны над судьбой главной героини.
Автор проводит прямую параллель с культовой Nier: Automata от PlatinumGames. Именно она, по его мнению, является эталоном реализации идеи, когда многократные прохождения являются не просто механикой, а ключевой частью истории, заставляющей задуматься о самой природе видеоигр. Silent Hill f берет эту нарративную формулу и применяет ее в контексте психологического хоррора, заставляя игрока ставить под сомнение каждый элемент повествования.
На Ютубе расскажут со всеми подробностями.
Нафига тогда вообще играть, если все через ютуб можно посмотреть
Например я хочу 1 раз пройти игру и все, остальные концовки в ютубе посмотрю. Я не хочу несколько раз перепроходить игру
ну я так и делаю с некоторыми играми. не всегда бывает возможность поиграть. проще посмотреть прохождение. контента итак слишком много в наше время.
Кое-как один раз и нафиг. Говорят, игра эта — соуслайк.
Это и один то раз проходить нет желания. Игра: сочинение на тему жертва домашнего Василия. Игра как будто с PS2 с современной графикой, но всеми геймплейными болячками игр того времени. Подача сюжета, мир игры, боёвка всё деревянное и просроченное. Люблю соулсы и первые два SH, но SHf это не Silent Hill и боёвка деревяннее даже чем в Demon's Souls. Очередное разочарование года...
Игра настолько японская в плохом смысле насколько это возможно. Как понимаю там столько отсылок к их истории и культуре что либо половина контента мимо либо в википедию лезть за историей и "лором". Как то лень и не стоит оно того.
Не буду я несколько раз проходить. Пройду 1 раз, остальные концовки посмотрю на ютубе
Не одна современная игра не может заставить пройти ее 1раз..хотябы.слишком нудные
Да ладно бл!)) Ведьмак 3 и Киберпук, РДР2, каждая из ГТА, Соулсы - эти игры проходят, перепроходят, забрасывают, возвращаются и перепроходят снова. Слишком нудные, ага))
Чтобы понять почему у игры 2025 года такие стремные анимации наверное надо тоже несколько раз пройти. Игра шлак, как будто с пс 1 только с улучшенной картинкой. В наше время можно было и постараться.