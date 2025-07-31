Действие Silent Hill f могло происходить в настоящем городе "Сайлент Хилл", но помешала гора Фудзи

Недавно выяснилось, что действие Silent Hill f планировалось развернуть в настоящем городе «Сайлент Хилл», но помешала гора Фудзи.

В данном случае, изначально предполагалось, что действие Silent Hill f будет происходить в префектуре Сидзуока, Япония, название которой переводится как «Сайлент Хилл», что вдохновило автора Ryukishi07 счесть это место идеальным для первой Silent Hill в Японии.

Доминирующее присутствие горы Фудзи в пейзаже Сидзуоки было сочтено неподходящим для характерной мрачной и туманной атмосферы Silent Hill, поскольку культовый вулкан «задавил бы» настроение игры.

При создании сюжета мы прежде всего хотели, чтобы вся команда имела общее представление о месте действия игры. Для этого мы использовали реальные места в качестве основы для наших образов.



На самом деле, поскольку это Silent Hill, мы рассматривали префектуру Сидзуока как возможное место действия. Однако, когда мы приехали туда, мы почувствовали, что вид горы Фудзи из Сидзуоки слишком внушителен и не подходит для сеттинга Silent Hill.



Гора Фудзи возвышается над всем регионом, поэтому её присутствие затмило бы туманную атмосферу игры. Посетив несколько других мест, я подумал, что сетчатая планировка города Канаяма имеет интересную форму, поэтому я предложил это место.

Действие Silent Hill f теперь разворачивается в вымышленном городе Эбисугаока, вдохновлённом Канаямой, сохраняя суть японской культуры и обеспечивая более глубокое погружение для местных игроков.

Игра повествует о старшекласснице Хинако Симидзу, которая исследует свой окутанный туманом и ужасающе изменившийся родной город, сталкиваясь со сложными решениями во враждебной среде.

Silent Hill f выйдет 25 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.