Действие Silent Hill f могло происходить в настоящем городе "Сайлент Хилл", но помешала гора Фудзи

Недавно выяснилось, что действие Silent Hill f планировалось развернуть в настоящем городе «Сайлент Хилл», но помешала гора Фудзи.
В данном случае, изначально предполагалось, что действие Silent Hill f будет происходить в префектуре Сидзуока, Япония, название которой переводится как «Сайлент Хилл», что вдохновило автора Ryukishi07 счесть это место идеальным для первой Silent Hill в Японии.
Доминирующее присутствие горы Фудзи в пейзаже Сидзуоки было сочтено неподходящим для характерной мрачной и туманной атмосферы Silent Hill, поскольку культовый вулкан «задавил бы» настроение игры.
При создании сюжета мы прежде всего хотели, чтобы вся команда имела общее представление о месте действия игры. Для этого мы использовали реальные места в качестве основы для наших образов.
На самом деле, поскольку это Silent Hill, мы рассматривали префектуру Сидзуока как возможное место действия. Однако, когда мы приехали туда, мы почувствовали, что вид горы Фудзи из Сидзуоки слишком внушителен и не подходит для сеттинга Silent Hill.
Гора Фудзи возвышается над всем регионом, поэтому её присутствие затмило бы туманную атмосферу игры. Посетив несколько других мест, я подумал, что сетчатая планировка города Канаяма имеет интересную форму, поэтому я предложил это место.
Действие Silent Hill f теперь разворачивается в вымышленном городе Эбисугаока, вдохновлённом Канаямой, сохраняя суть японской культуры и обеспечивая более глубокое погружение для местных игроков.
Игра повествует о старшекласснице Хинако Симидзу, которая исследует свой окутанный туманом и ужасающе изменившийся родной город, сталкиваясь со сложными решениями во враждебной среде.
Silent Hill f выйдет 25 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Учитывая, что Сайлент-Хилл - это выдуманный город в выдуманной игровой вселенной, непонятно, зачем нужно было так соблюдать географическую достоверность при выборе места в Японии? Ну, убрали бы вообще эту гору в игре и добились бы тем самым нужного сеттинга со ссылкой на реальное название - в чем была проблема так сделать?
за основу взята централия, город в вечном дыме
Я в курсе, что у Сайлент-Хилла есть реальный прототип, но при этом СХ не полная калька с него, там множество художественных отступлений, можно было также и здесь поступить.
Или можно было сделать чтобы она провалилась под землю и на её месте бы зияла огромная яма. Гора на японском это яма, вот пусть и будет яма, но уже на русском)
что за бред. К тому же это стратовулкан.
Упущенная возможность сделать пепел от извержение Фудзи основным мотивом, вместо тумана. Еще можно было бы показать как Фудзи трансформируется по ходу игру, становясь более "кошмарным". Эхххх, столько потенциала.....
И под конец игры мы бы попали под подножие горы, или даже в жерло где происходит основной АД
за основу взяли в итоге инунаки
Да что ж ты, черт побери, такое несешь // Александр Ковалёв
Сайлент ФУ, толку гора и так далле, причем тут название в днр тоже есть нью-йорк так давайте там кратер уберем от бомбы и делать там игры.
Вулкан наоборот добавил бы шарма, такая изюминка, хоть чем то бы этот город и эта игра выделялась из других