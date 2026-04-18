Директор Silent Hill f полагался на сотрудниц, так как считал, что не может указывать, что должны чувствовать женщины

Франшиза Silent Hill давно известна своими сложными женскими персонажами - достаточно вспомнить Хизер Мейсон из третьей части или Сибил Беннет. Однако Silent Hill f поднимает планку еще выше, предлагая, возможно, лучшую женскую историю ужасов за последние годы.
По словам директора игры Эла Янга в интервью PC Gamer, главная тема Silent Hill f - права женщин и их восприятие в ту эпоху. Чтобы сделать переживания Хинако подлинными, команда NeoBards обратилась к первоисточнику - своим сотрудницам.
У нас в команде много женщин. И мы постоянно спрашивали их о страхах, которые испытывает Хинако, и о монстрах, которые эти страхи олицетворяют. Кто-то замужем, у кого-то есть дети, кто-то только что окончил школу. Это дает разные перспективы.
Режиссер честно признает:
Я не компетентен говорить вам, как должны чувствовать себя женщины или с каким давлением они сталкиваются. Я мог попытаться понять, но это не в моей компетенции. Максимум, что я мог сделать, это поговорить с людьми, получить обратную связь и постараться максимально ее интерпретировать.
На протяжении игры Хинако сталкивается с множеством страхов: боязнь брака, страх превратиться в собственную мать, отдаление от подруг, чрезмерная зависимость от маленького городка. Эти фобии преследуют ее в виде флешбэков и ужасающих видений.
Создатели игры пришли к выводу: нет лучшего способа передать реалистичные ужасы, чем включить в игру то, чего больше всего боятся сами разработчицы. В конечном итоге самым эффективным инструментом NeoBards оказалось старое доброе общение - умение задавать правильные вопросы нужным людям.
кто тут у нас самый маленький базавичок кэпкома?
Да ладно. Никто не смеет говорить женщинам, что им думать и чувствовать, только если это муж, парень, брат, родители, окружение, или кто бы то ни было, кто по-настоящему о них, женщинах, заботится. Что думать и чувствовать женщинам вправе говорить только хитро*опые психологи-коучи, авторы идиотских сериалов, фемки и законодатели мод, через одного являющиеся г*мосеками. Эти женщину поймут, эти не обманут.
Идиотизм. Никакой это не Салент Хилл // Владимир Бондарев
ВОТ ТАК И В ЭТО Я ИГРАТЬ НЕ ХОЧУ! НЕ ХОЧУ ХОДИТЬ К ПСИХОАНАЛИТИКУ)
ВОТ ГЛЯДЯ НА ТАКУЮ ЖЕНЩИНУ - ХЕР СЕГОДНЯ УСНУ!) ВСЁ - ХАРЭ НОВОСТЕЙ! ЕСЛИ РАЗВИЖУ - УСНУ...)
А в каком воспаленном полушарии, Хизер или тем более Сибил - "сложные" женские персонажи?
В левом или в правом?
Я бы еще понял если бы приплели сюда Лизу Гарланд или Клаудию. Если не ворошить вторую часть.
Но что сложного в Сибил у которой три реплики за всю игру?