Директор Silent Hill f полагался на сотрудниц, так как считал, что не может указывать, что должны чувствовать женщины

Франшиза Silent Hill давно известна своими сложными женскими персонажами - достаточно вспомнить Хизер Мейсон из третьей части или Сибил Беннет. Однако Silent Hill f поднимает планку еще выше, предлагая, возможно, лучшую женскую историю ужасов за последние годы.

По словам директора игры Эла Янга в интервью PC Gamer, главная тема Silent Hill f - права женщин и их восприятие в ту эпоху. Чтобы сделать переживания Хинако подлинными, команда NeoBards обратилась к первоисточнику - своим сотрудницам.

У нас в команде много женщин. И мы постоянно спрашивали их о страхах, которые испытывает Хинако, и о монстрах, которые эти страхи олицетворяют. Кто-то замужем, у кого-то есть дети, кто-то только что окончил школу. Это дает разные перспективы.

Режиссер честно признает:

Я не компетентен говорить вам, как должны чувствовать себя женщины или с каким давлением они сталкиваются. Я мог попытаться понять, но это не в моей компетенции. Максимум, что я мог сделать, это поговорить с людьми, получить обратную связь и постараться максимально ее интерпретировать.

На протяжении игры Хинако сталкивается с множеством страхов: боязнь брака, страх превратиться в собственную мать, отдаление от подруг, чрезмерная зависимость от маленького городка. Эти фобии преследуют ее в виде флешбэков и ужасающих видений.

Создатели игры пришли к выводу: нет лучшего способа передать реалистичные ужасы, чем включить в игру то, чего больше всего боятся сами разработчицы. В конечном итоге самым эффективным инструментом NeoBards оказалось старое доброе общение - умение задавать правильные вопросы нужным людям.