ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.4 1 131 оценка

Директор Silent Hill f полагался на сотрудниц, так как считал, что не может указывать, что должны чувствовать женщины

2BLaraSex 2BLaraSex

Франшиза Silent Hill давно известна своими сложными женскими персонажами - достаточно вспомнить Хизер Мейсон из третьей части или Сибил Беннет. Однако Silent Hill f поднимает планку еще выше, предлагая, возможно, лучшую женскую историю ужасов за последние годы.

По словам директора игры Эла Янга в интервью PC Gamer, главная тема Silent Hill f - права женщин и их восприятие в ту эпоху. Чтобы сделать переживания Хинако подлинными, команда NeoBards обратилась к первоисточнику - своим сотрудницам.

У нас в команде много женщин. И мы постоянно спрашивали их о страхах, которые испытывает Хинако, и о монстрах, которые эти страхи олицетворяют. Кто-то замужем, у кого-то есть дети, кто-то только что окончил школу. Это дает разные перспективы.

Режиссер честно признает:

Я не компетентен говорить вам, как должны чувствовать себя женщины или с каким давлением они сталкиваются. Я мог попытаться понять, но это не в моей компетенции. Максимум, что я мог сделать, это поговорить с людьми, получить обратную связь и постараться максимально ее интерпретировать.

На протяжении игры Хинако сталкивается с множеством страхов: боязнь брака, страх превратиться в собственную мать, отдаление от подруг, чрезмерная зависимость от маленького городка. Эти фобии преследуют ее в виде флешбэков и ужасающих видений.

Создатели игры пришли к выводу: нет лучшего способа передать реалистичные ужасы, чем включить в игру то, чего больше всего боятся сами разработчицы. В конечном итоге самым эффективным инструментом NeoBards оказалось старое доброе общение - умение задавать правильные вопросы нужным людям.

Индустрия
29
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
GoldenBoi

ой а это другое))))))

кто тут у нас самый маленький базавичок кэпкома?

9
Лента Мебиуса
Да ладно. Никто не смеет говорить женщинам, что им думать и чувствовать, только если это муж, парень, брат, родители, окружение, или кто бы то ни было, кто по-настоящему о них, женщинах, заботится. Что думать и чувствовать женщинам вправе говорить только хитро*опые психологи-коучи, авторы идиотских сериалов, фемки и законодатели мод, через одного являющиеся г*мосеками. Эти женщину поймут, эти не обманут.

6
Пользователь ВКонтакте

Идиотизм. Никакой это не Салент Хилл // Владимир Бондарев

5
AchingGarrison

ВОТ ТАК И В ЭТО Я ИГРАТЬ НЕ ХОЧУ! НЕ ХОЧУ ХОДИТЬ К ПСИХОАНАЛИТИКУ)

ВОТ ГЛЯДЯ НА ТАКУЮ ЖЕНЩИНУ - ХЕР СЕГОДНЯ УСНУ!) ВСЁ - ХАРЭ НОВОСТЕЙ! ЕСЛИ РАЗВИЖУ - УСНУ...)

4
Yoshemitsu
сложными женскими персонажами - достаточно вспомнить Хизер Мейсон из третьей части или Сибил Беннет.

Эм...

А в каком воспаленном полушарии, Хизер или тем более Сибил - "сложные" женские персонажи?

В левом или в правом?

Я бы еще понял если бы приплели сюда Лизу Гарланд или Клаудию. Если не ворошить вторую часть.

Но что сложного в Сибил у которой три реплики за всю игру?

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ