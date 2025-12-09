Для хоррора Silent Hill f вышел патч 1.11 с правками условий для концовок

Konami объявила о выходе свежего обновления для психологического хоррора SILENT HILL f. Апдейт под номером 1.11 уже доступен для загрузки на всех актуальных платформах. Основное внимание разработчики уделили улучшению качества жизни для игроков, проходящих игру повторно на "Новой игре+", также устранению ошибок, мешающих получению достижений.

Ключевым изменением стала корректировка механики «Красных капсул» при повторном прохождении. Ранее игрокам приходилось тщательно избегать их на протяжении всей игры ради определенного финала, что создавало лишние неудобства. Теперь игра автоматически убирает лишние предметы, если условие «чистого» прохождения уже соблюдается на определенном этапе сюжета.

После установки обновления версия игры в правом нижнем углу главного меню должна измениться на v1.2.382755.

Полный список изменений патча 1.11:

Изменения для всех платформ (PS5, Xbox Series X|S, PC):

Корректировка игрового процесса в «Новой игре+»:

Теперь, если при повторном прохождении игрок получает предмет «Ключ от дома Ивай», ни разу не приняв «Красную капсулу», все оставшиеся на уровне капсулы будут автоматически удалены.

В этот момент условие для получения конкретной концовки — «Ни разу не принять "Красную капсулу"» — будет автоматически засчитано как выполненное.

Устранена ошибка, из-за которой достижение «Думал, я пропущу?» (Did you think I'd miss it?) невозможно было разблокировать при игре на уровне сложности экшена «Легкий».

Исправлен ряд других мелких технических ошибок.

Специфические изменения для PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, GOG):