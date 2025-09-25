Для Silent Hill f вышел полезный мод, позволяющий убрать ограничение в 30 FPS в катсценах

По какой-то причине студия NeoBards Entertainment, создатели Silent Hill f, решили ограничить кат-сцены в игре 30 кадрами в секунду.
Пользователь Lyall выпустил полезную модификацию, которая убирает это ограничение из PC-версии игры и добавляет ряд различных полезных функций: мод позволяет пропускать вступительные логотипы и предупреждения, а так же позволяет включить консоль разработчиков внутри игры. Более того, мод добавляет поддержку узких разрешений экрана (например 32:9), а так же отключает леттербоксинг в кат-сценах и исправляет обрезанный угол обзора.
В общем это практически обязательная модификация для большинства игроков - по крайней мере до тех пор, пока разработчики самостоятельно не добавят эти функции в будущих патчах.
Да как бы пофиг что катсцены в 30 фпс если честно
Ещё бы этот унылый матросский прикид убрали
Да как они задрали такую хрень делать. Это же тупо.
Спасибо модерам опять.
Игра имеет проблему с залоком под 60 герц... в самой игре. Что к слову и может вызывать статтеры.
Так как игра на 5 UE точнее 5.4.2.0 . Подозреваю, что дело в том, чтобы сохранить синхронность рендеринга и возможно перехода от катсцен к игровому процессу в 60 кадров. Всё-таки переход с 60 кадров к 30 и обратно менее заметен сразу. Плюс, возможно, нарушается синхронность анимации и звука, если кол-во кадров отлична от 60 и 30. Ну и, пожалуй, главное многие предрендернные катсцены в 30 кадров изначально и в bik 2.
Опять мододелы исправляют тупые косяки разработчиков.Когда уже они додумаются отключать лок на 30 fps в настройках графики.Неужели кто то может кайфовать от 30 fps даже в заставках,хотя консолота наверно к этому относится с пониманием но на ПК такого быть не должно.
Вчера запустил игру. Ну первый ролик в 60 кадров запустился. Хотя лок фпс был вообще снят. И генерация кадров. Не 30 как ни странно.