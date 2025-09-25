Для Silent Hill f вышел полезный мод, позволяющий убрать ограничение в 30 FPS в катсценах

По какой-то причине студия NeoBards Entertainment, создатели Silent Hill f, решили ограничить кат-сцены в игре 30 кадрами в секунду.

Пользователь Lyall выпустил полезную модификацию, которая убирает это ограничение из PC-версии игры и добавляет ряд различных полезных функций: мод позволяет пропускать вступительные логотипы и предупреждения, а так же позволяет включить консоль разработчиков внутри игры. Более того, мод добавляет поддержку узких разрешений экрана (например 32:9), а так же отключает леттербоксинг в кат-сценах и исправляет обрезанный угол обзора.

В общем это практически обязательная модификация для большинства игроков - по крайней мере до тех пор, пока разработчики самостоятельно не добавят эти функции в будущих патчах.