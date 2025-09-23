ЧАТ ИГРЫ
Эксперты Digital Foundry остались довольны техническим состоянием Silent Hill f на PS5

monk70 monk70

Digital Foundry поделились своими впечатлениями от Silent Hill f для PS5 и остались довольны техническим состоянием игры на базовой PS5, в то время как на PS5 Pro игра выглядит не лучшим образом, предлагая игрокам только один игровой режим. Также наблюдаются проблемы с PSSR (апскейлером Sony).

Как отметили технические эксперты, Silent Hill f визуально впечатляет благодаря движку Unreal Engine 5, который уже продемонстрировал свои возможности в ремейке Silent Hill 2. Визуальную составляющую определяют такие технологии, как Lumen, Nanite и Virtual Shadow Maps. Использование рассеянного небесного освещения раскрывает потенциал Lumen, создавая мягкие тени и едва заметные преграды в углах комнат или на листве, хотя и с небольшим избытком темноты в затенённых областях.

Отражения на влажных или блестящих поверхностях также приобретают глубину, хотя и имеют ограничения, такие как размытость отражений деревьев и отсутствие цвета в отражаемом материале. Виртуальные тени обеспечивают прекрасный результат благодаря естественному рассеиванию вместо резких переходов.

Nanite, с другой стороны, сохраняет детализированную геометрию без заметных разрывов уровня детализации. Визуальной изюминкой являются туманные дневные сцены, сочетающие технологии Epic с вдохновенным художественным руководством.

Silent Hill f выйдет во всем мире 25 сентября 2025 года.

Константин335

RTX 4060 8gb, высокие настройки графики, DLSS качество, игра идет в 60 фпс в Full HD, отлично в общем

worys

То есть у тебя игра на 4060 идет в 720р и ты говоришь это отлично ? :)

Maxon82 worys

Ты перед тем как Насмехаться над другими проверил бы себя, Full HD это 1080р

AlexZver Maxon82

А слово DLSS тебе ничего не говорит?

Дизлайкус

4070 ti r7 7800x, 60-80 fps в 4К на ультра-высоких с длсс
НО ВЕСЬ ИНТЕРНЕТ ВОЕТ ЧТО НЕ ТЯНЕТ 5090

создатель русского репа

5090 её даже не запускает

Дрессировка гусей

У дурачков всегда что-то где-то не тянет

antiRed

в нативе там все плохо

Liss Fm

Смотрится как лютый апдэйт Fatal frame, ток тут монстряки,там приведеньки))

shit again

Она своих денег не стоит

Голубая Лагуна

Оптимизация у игры вроде не плохая, но есть фризы, не знаю, может быть проблема только у меня такая ?

Дизлайкус

у меня так же как у чела стоит игра на ссд подгрузы идеальные делов видимо в скорости vram, rom

ParanoidRusty

В коридорной игре со статичной травой 60фпс на 5090 в 4к ☠️