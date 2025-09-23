Эксперты Digital Foundry остались довольны техническим состоянием Silent Hill f на PS5

Digital Foundry поделились своими впечатлениями от Silent Hill f для PS5 и остались довольны техническим состоянием игры на базовой PS5, в то время как на PS5 Pro игра выглядит не лучшим образом, предлагая игрокам только один игровой режим. Также наблюдаются проблемы с PSSR (апскейлером Sony).

Как отметили технические эксперты, Silent Hill f визуально впечатляет благодаря движку Unreal Engine 5, который уже продемонстрировал свои возможности в ремейке Silent Hill 2. Визуальную составляющую определяют такие технологии, как Lumen, Nanite и Virtual Shadow Maps. Использование рассеянного небесного освещения раскрывает потенциал Lumen, создавая мягкие тени и едва заметные преграды в углах комнат или на листве, хотя и с небольшим избытком темноты в затенённых областях.

Отражения на влажных или блестящих поверхностях также приобретают глубину, хотя и имеют ограничения, такие как размытость отражений деревьев и отсутствие цвета в отражаемом материале. Виртуальные тени обеспечивают прекрасный результат благодаря естественному рассеиванию вместо резких переходов.

Nanite, с другой стороны, сохраняет детализированную геометрию без заметных разрывов уровня детализации. Визуальной изюминкой являются туманные дневные сцены, сочетающие технологии Epic с вдохновенным художественным руководством.

Silent Hill f выйдет во всем мире 25 сентября 2025 года.