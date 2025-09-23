Эксперты Digital Foundry остались довольны техническим состоянием Silent Hill f на PS5

Digital Foundry поделились своими впечатлениями от Silent Hill f для PS5 и остались довольны техническим состоянием игры на базовой PS5, в то время как на PS5 Pro игра выглядит не лучшим образом, предлагая игрокам только один игровой режим. Также наблюдаются проблемы с PSSR (апскейлером Sony).
Как отметили технические эксперты, Silent Hill f визуально впечатляет благодаря движку Unreal Engine 5, который уже продемонстрировал свои возможности в ремейке Silent Hill 2. Визуальную составляющую определяют такие технологии, как Lumen, Nanite и Virtual Shadow Maps. Использование рассеянного небесного освещения раскрывает потенциал Lumen, создавая мягкие тени и едва заметные преграды в углах комнат или на листве, хотя и с небольшим избытком темноты в затенённых областях.
Отражения на влажных или блестящих поверхностях также приобретают глубину, хотя и имеют ограничения, такие как размытость отражений деревьев и отсутствие цвета в отражаемом материале. Виртуальные тени обеспечивают прекрасный результат благодаря естественному рассеиванию вместо резких переходов.
Nanite, с другой стороны, сохраняет детализированную геометрию без заметных разрывов уровня детализации. Визуальной изюминкой являются туманные дневные сцены, сочетающие технологии Epic с вдохновенным художественным руководством.
Silent Hill f выйдет во всем мире 25 сентября 2025 года.
RTX 4060 8gb, высокие настройки графики, DLSS качество, игра идет в 60 фпс в Full HD, отлично в общем
То есть у тебя игра на 4060 идет в 720р и ты говоришь это отлично ? :)
Ты перед тем как Насмехаться над другими проверил бы себя, Full HD это 1080р
А слово DLSS тебе ничего не говорит?
4070 ti r7 7800x, 60-80 fps в 4К на ультра-высоких с длсс
НО ВЕСЬ ИНТЕРНЕТ ВОЕТ ЧТО НЕ ТЯНЕТ 5090
5090 её даже не запускает
У дурачков всегда что-то где-то не тянет
в нативе там все плохо
Смотрится как лютый апдэйт Fatal frame, ток тут монстряки,там приведеньки))
Она своих денег не стоит
Оптимизация у игры вроде не плохая, но есть фризы, не знаю, может быть проблема только у меня такая ?
у меня так же как у чела стоит игра на ссд подгрузы идеальные делов видимо в скорости vram, rom
В коридорной игре со статичной травой 60фпс на 5090 в 4к ☠️