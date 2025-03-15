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Silent Hill f 2026 г.
Ужасы, От третьего лица
8 97 оценок

ESRB дали описание Silent Hill f: по всей видимости, в игре не будет огнестрельного оружия

Your Hair is Beautiful Your Hair is Beautiful

Западная рейтинговая организация ESRB дала описание хоррору Silent Hill f: по всей видимости, в игре не будет огнестрельного оружия.

Так же в тексте ESRB упоминаются виды монстров, доступного оружия, описания смертей главной героини, некоторые события в сюжете, а так же возможный враг, который будет "сталкерить" игроков на протяжении всей игры. Вот полный текс ESRB:

Эта игра в жанре экшена и хоррора на выживание от третьего лица, в которой игроки принимают на себя роль ученицы, столкнувшейся со сверхъестественными сущностями в японском городке 1960-х годов. От третьего лица игроки исследуют город, решают головоломки, взаимодействуют с другими персонажами и сражаются с врагами (человекоподобные монстры, мутанты, мифические создания). Для защиты от врагов игроки используют топоры, монтировки, ножи и копья. Некоторые атаки врагов протыкают героине горло или отрывают ей лицо. В катсценах изображаются: сожжение человека заживо внутри клетки, клеймение женщины раскаленным железом, внутренние органы на тарелках во время церемонии, отрубание собственной руки, а также отрезание частей лица во время ритуала. Концепт-арты игры демонстрируют голую манекеноподобную женщину с обнаженными ягодицами и частично обнаженной грудью - этот персонаж появляется на протяжении всей игры.

Напомню, что Silent Hill f разрабатывается тайваньской студией NeoBards, и выйдет на PC, Xbox Series и PS5. Точная дата выхода игры неизвестна.

-5
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
dreamevil2067

Это плохо(

3
Serj77777

Кажется трубу,что у неё в руке,позже найдёт Джеймс Сандерленд.)

0
Tommy.

если уж на то пошло, то там не будет даже Silent Hill

0
Шрек и осел vs CD Project

В Японии, как мы знаем, был нигга а ещё не бывало тихих холмов

0
ze1n_82

пока непонятно, может и просто кал

-1
AncientBoner
в игре не будет огнестрельного

зато будут дилдо, пробки, кольца, пули и шарики,,

-2
Real Slim Shady

У вас ошибка в тексте, правильно писать китайской студией, а не тайваньской.

-2