ESRB дали описание Silent Hill f: по всей видимости, в игре не будет огнестрельного оружия

Западная рейтинговая организация ESRB дала описание хоррору Silent Hill f: по всей видимости, в игре не будет огнестрельного оружия.

Так же в тексте ESRB упоминаются виды монстров, доступного оружия, описания смертей главной героини, некоторые события в сюжете, а так же возможный враг, который будет "сталкерить" игроков на протяжении всей игры. Вот полный текс ESRB:

Эта игра в жанре экшена и хоррора на выживание от третьего лица, в которой игроки принимают на себя роль ученицы, столкнувшейся со сверхъестественными сущностями в японском городке 1960-х годов. От третьего лица игроки исследуют город, решают головоломки, взаимодействуют с другими персонажами и сражаются с врагами (человекоподобные монстры, мутанты, мифические создания). Для защиты от врагов игроки используют топоры, монтировки, ножи и копья. Некоторые атаки врагов протыкают героине горло или отрывают ей лицо. В катсценах изображаются: сожжение человека заживо внутри клетки, клеймение женщины раскаленным железом, внутренние органы на тарелках во время церемонии, отрубание собственной руки, а также отрезание частей лица во время ритуала. Концепт-арты игры демонстрируют голую манекеноподобную женщину с обнаженными ягодицами и частично обнаженной грудью - этот персонаж появляется на протяжении всей игры.

Напомню, что Silent Hill f разрабатывается тайваньской студией NeoBards, и выйдет на PC, Xbox Series и PS5. Точная дата выхода игры неизвестна.