Фанаты остались в восторге от нового трейлера Silent Hill f

Совсем недавно был выпущен новый трейлер Silent Hill f, и фанатам он очень понравился. Хотя Bloober Team не работает над этой игрой, NeoBards Entertainment пока не разочаровали и сделали игру такой же страшной, как Silent Hill 2 Remake, если не больше. Новый трейлер показал игровой процесс и множество страшных элементов игры, что взволновало фандом.

Эммм, я думаю, что она выглядит чертовски потрясающе и не может выйти достаточно скоро, лол.

Silent Hill F'n awesome!

Однако есть некоторые опасения. Боевая часть, похоже, подвергается некоторой критике, поскольку ее демонстрация действительно была не лучшей. Однако боевая система Silent Hill 2 в первоначальном показе выглядела довольно пресной и странной, так что есть надежда, что разработчики это исправят.

Мне нравилось все, вплоть до того момента, как они показали боевую систему в стиле Tekken, я очень надеюсь, что смогу отключить этот хит-стоп вместе с волнами давления, потому что это просто разрушает погружение.

Игра должна выйти 25 сентября, так что до релиза осталось больше трех месяцев. Хотя разработчики не могут творить чудеса за такой короткий промежуток времени, они определенно могут решить основные недовольства фэндома.