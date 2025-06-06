Фанаты остались в восторге от нового трейлера Silent Hill f

Совсем недавно был выпущен новый трейлер Silent Hill f, и фанатам он очень понравился. Хотя Bloober Team не работает над этой игрой, NeoBards Entertainment пока не разочаровали и сделали игру такой же страшной, как Silent Hill 2 Remake, если не больше. Новый трейлер показал игровой процесс и множество страшных элементов игры, что взволновало фандом.
Эммм, я думаю, что она выглядит чертовски потрясающе и не может выйти достаточно скоро, лол.
Silent Hill F'n awesome!
Однако есть некоторые опасения. Боевая часть, похоже, подвергается некоторой критике, поскольку ее демонстрация действительно была не лучшей. Однако боевая система Silent Hill 2 в первоначальном показе выглядела довольно пресной и странной, так что есть надежда, что разработчики это исправят.
Мне нравилось все, вплоть до того момента, как они показали боевую систему в стиле Tekken, я очень надеюсь, что смогу отключить этот хит-стоп вместе с волнами давления, потому что это просто разрушает погружение.
Игра должна выйти 25 сентября, так что до релиза осталось больше трех месяцев. Хотя разработчики не могут творить чудеса за такой короткий промежуток времени, они определенно могут решить основные недовольства фэндома.
игра не вышла а уже фаната есть? мдэ
- о, ты фанат игры?
- нет! я фанат трейлера!
фанаты серии?
Ну это точно не фанаты а ньюфаги
Ну гoвнoeдам может и понравилось, но тут и намёка на сайлент хилл нет, в том числе жуткой, гнетущей потусторонней атмосферы, холода, мрака и ржавчины, просто какая-то поделка для немногочисленных фанатов сирен, выглядит как полная шляпа, дизайн монстров вообще мимо франшизы.
Блин, чел, у тебя в каждом втором комменте упоминания го*на. Копрофил что ли?🤮
Новость о трейлере без трейлера. Типичный ПГ.
Баллы фармятся , что ещё надо
чесн японский ужастик ок. но как сейлан хилл ну такое муть полнейшая. это было так слушайте у нас тут технодемка завалялась давайте ее расширим и дадим название какой ни будь популярной игровой вселенной ужастиков... кто бы это мог быть...
Это что угодно, но не сайлент хилл....
Выглядит как УГ. Все кривые смешные куклы с тесаками и только лопата с ушами с трубой. Ни атмосферы ни музыки - ничего. - Это был не NessCafe ©
Очередной мусорщик который оценивает игру по трейлеру.
Присоединитесь к редиту, в трейлере ВСЕГДА показывают лучшие моменты, чтобы продать, не? Ни картинки ни музыки, опять вывернутые бабы - это silent hill? Продолжайте фапать на sailor moon с трубой
СпасиБо)
Почему этот компетентный восторженный отзыв с родного сайта в новость не вставили?
да что ж японцы так любят школьниц тиранить...
вроде китайцы делают
да? Ну тогда лан, этих-то понять можно))
А говорят, что это разработчики виноваты в упадке игровой индустрии! Возможно, но в первую очередь, виноваты вот такие "фанаты", как здесь или как в Лезбаке 4, которым вываливают массу коричневых, вонючих фекалий, вместо тех игр, которыми они должны были быть изначально (имею ввиду первые Сайлент Хиллы и первые Ведьмаки), а они с радостью открывают рот, чтобы поглощать их и ещё и просят добавки! Фанаты сами же уничтожают все прекрасное, что было в игровой индустрии!
Да, Два отзыва аж с довольными фнатами