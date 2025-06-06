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Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.3 153 оценки

Фанаты остались в восторге от нового трейлера Silent Hill f

monk70 monk70

Совсем недавно был выпущен новый трейлер Silent Hill f, и фанатам он очень понравился. Хотя Bloober Team не работает над этой игрой, NeoBards Entertainment пока не разочаровали и сделали игру такой же страшной, как Silent Hill 2 Remake, если не больше. Новый трейлер показал игровой процесс и множество страшных элементов игры, что взволновало фандом.

На State of Play раскрыли дату релиза Silent Hill f. Атмосферный хоррор выйдет уже осенью!
Эммм, я думаю, что она выглядит чертовски потрясающе и не может выйти достаточно скоро, лол.
Silent Hill F'n awesome!

Однако есть некоторые опасения. Боевая часть, похоже, подвергается некоторой критике, поскольку ее демонстрация действительно была не лучшей. Однако боевая система Silent Hill 2 в первоначальном показе выглядела довольно пресной и странной, так что есть надежда, что разработчики это исправят.

Мне нравилось все, вплоть до того момента, как они показали боевую систему в стиле Tekken, я очень надеюсь, что смогу отключить этот хит-стоп вместе с волнами давления, потому что это просто разрушает погружение.

Игра должна выйти 25 сентября, так что до релиза осталось больше трех месяцев. Хотя разработчики не могут творить чудеса за такой короткий промежуток времени, они определенно могут решить основные недовольства фэндома.

16
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
AGS37

игра не вышла а уже фаната есть? мдэ

- о, ты фанат игры?
- нет! я фанат трейлера!

12
Alex Row

фанаты серии?

2
vertehwost Alex Row

Ну это точно не фанаты а ньюфаги

1
DANTE FAIR

Ну гoвнoeдам может и понравилось, но тут и намёка на сайлент хилл нет, в том числе жуткой, гнетущей потусторонней атмосферы, холода, мрака и ржавчины, просто какая-то поделка для немногочисленных фанатов сирен, выглядит как полная шляпа, дизайн монстров вообще мимо франшизы.

12
NewKidsTurbo

Блин, чел, у тебя в каждом втором комменте упоминания го*на. Копрофил что ли?🤮

yariko ookami

Новость о трейлере без трейлера. Типичный ПГ.

8
Человек-Анекдот

Баллы фармятся , что ещё надо

Alex40001

чесн японский ужастик ок. но как сейлан хилл ну такое муть полнейшая. это было так слушайте у нас тут технодемка завалялась давайте ее расширим и дадим название какой ни будь популярной игровой вселенной ужастиков... кто бы это мог быть...

3
Satana Mogila

Это что угодно, но не сайлент хилл....

3
crawlingroof

Выглядит как УГ. Все кривые смешные куклы с тесаками и только лопата с ушами с трубой. Ни атмосферы ни музыки - ничего. - Это был не NessCafe ©

2
MagneticEnnio crawlingroof

Очередной мусорщик который оценивает игру по трейлеру.

2
crawlingroof MagneticEnnio

Присоединитесь к редиту, в трейлере ВСЕГДА показывают лучшие моменты, чтобы продать, не? Ни картинки ни музыки, опять вывернутые бабы - это silent hill? Продолжайте фапать на sailor moon с трубой

1
Ahnx
2
rmplaton

СпасиБо)

Кот Миша

Почему этот компетентный восторженный отзыв с родного сайта в новость не вставили?

1
mongol312

да что ж японцы так любят школьниц тиранить...

1
SULIK 712

вроде китайцы делают

mongol312 SULIK 712

да? Ну тогда лан, этих-то понять можно))

Авраам Линкольн

А говорят, что это разработчики виноваты в упадке игровой индустрии! Возможно, но в первую очередь, виноваты вот такие "фанаты", как здесь или как в Лезбаке 4, которым вываливают массу коричневых, вонючих фекалий, вместо тех игр, которыми они должны были быть изначально (имею ввиду первые Сайлент Хиллы и первые Ведьмаки), а они с радостью открывают рот, чтобы поглощать их и ещё и просят добавки! Фанаты сами же уничтожают все прекрасное, что было в игровой индустрии!

1
Джо Лупа

Да, Два отзыва аж с довольными фнатами

1
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