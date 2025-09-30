Геймдиректор Resident Evil Requiem похвалил Silent Hill F за конкуренцию в жанре хоррор

Коси Наканиси, японский дизайнер и геймдиректор Resident Evil Requiem, с восторгом отнесся к недавней конкуренции на рынке хоррор-игр, особо отметив новую игру от Konami Silent Hill f. В интервью порталу Video Games Chronicle Наканиси заявил, что конкуренция в жанре идет на пользу и заставляет всех разработчиков быть в тонусе.

«Я отношусь к этому положительно», — признался режиссер на вопрос о последних релизах, включая Silent Hill f и другие успешные игры в жанре survival horror. «Конкуренция — это то, что заставляет всех быть в курсе событий в том или ином жанре или сегменте игровой индустрии, поэтому я считаю, что это здорово, что у нас появляется все больше игр в жанре survival horror класса AAA».

Не удержавшись от похвалы, Наканиси признался, что с нетерпением ждет возможности сыграть в новую игру конкурирующей серии.

«Я действительно хочу купить Silent Hill F. Я сразу же в нее сыграю!»

Что же касается Resident Evil Requiem, то здесь фанатам придется немного подождать. Выход следующей части хоррор-франшизы от Capcom назначен на 27 февраля 2026 года, и только тогда станет ясно, насколько она сможет повторить или превзойти успех своего «дружественного конкурента».