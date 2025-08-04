Геймеры обеспокоены Souls-подобной боевой системой Silent Hill f

По мере того, как в сети появляется всё больше тизеров и видеоматериалов в преддверии релиза Silent Hill f 25 сентября, фанаты всё больше погружаются в новый игровой процесс. Хотя мы уже знали, что боевая система будет «больше сосредоточена на ближнем бою и будет более динамичной по сравнению с прошлогодней Silent Hill 2», фанаты обеспокоены реакцией врагов, разрушаемым оружием и Souls-подобными боссами.

В целом, игра выглядит невероятно детализированной и качественной. Объём проделанной разработчиками работы действительно впечатляет. Тем не менее, меня немного беспокоит то, как развивается боевая система, в частности, как враги реагируют (или не реагируют) на попадания.

Не говорите мне, что это правда. Я люблю эту серию и очень жду её, но, пожалуйста, разработчики игр, не идите по этому пути, не жертвуйте тем, чем славится эта серия, ради погони за трендами. Не отпугивайте свою аудиторию. Честно говоря, я боюсь, если серия пойдёт в этом направлении.

Бои меня, безусловно, беспокоят. Даже если они в итоге окажутся потрясающими, меня беспокоит, что в игре Silent Hill бои будут напоминать контртайминги из Sekiro. Надеюсь, они окажутся как Bloober и докажут, что я ошибаюсь. В крайнем случае, надеюсь, это будет хороший хоррор, даже если в качестве Silent Hill он провалится.

Справедливости ради, это не первый случай в серии, когда она балуется разрушаемым оружием — в Silent Hill 4: The Room и Silent Hill Origins было также. Однако для некоторых проблема заключается в том, как это разрушаемое оружие может помешать исследованию.

Я бы хотел прочесать игровой мир и собрать все детали/записки, но если я буду тратить всё своё хорошее оружие на каждой остановке, чтобы сэкономить ресурсы, я в конце концов прекращу исследование, чтобы сэкономить ресурсы.

Silent Hill f ожидается к релизу 25 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.