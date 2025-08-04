Геймеры обеспокоены Souls-подобной боевой системой Silent Hill f

По мере того, как в сети появляется всё больше тизеров и видеоматериалов в преддверии релиза Silent Hill f 25 сентября, фанаты всё больше погружаются в новый игровой процесс. Хотя мы уже знали, что боевая система будет «больше сосредоточена на ближнем бою и будет более динамичной по сравнению с прошлогодней Silent Hill 2», фанаты обеспокоены реакцией врагов, разрушаемым оружием и Souls-подобными боссами.
В целом, игра выглядит невероятно детализированной и качественной. Объём проделанной разработчиками работы действительно впечатляет. Тем не менее, меня немного беспокоит то, как развивается боевая система, в частности, как враги реагируют (или не реагируют) на попадания.
Не говорите мне, что это правда. Я люблю эту серию и очень жду её, но, пожалуйста, разработчики игр, не идите по этому пути, не жертвуйте тем, чем славится эта серия, ради погони за трендами. Не отпугивайте свою аудиторию. Честно говоря, я боюсь, если серия пойдёт в этом направлении.
Бои меня, безусловно, беспокоят. Даже если они в итоге окажутся потрясающими, меня беспокоит, что в игре Silent Hill бои будут напоминать контртайминги из Sekiro. Надеюсь, они окажутся как Bloober и докажут, что я ошибаюсь. В крайнем случае, надеюсь, это будет хороший хоррор, даже если в качестве Silent Hill он провалится.
Справедливости ради, это не первый случай в серии, когда она балуется разрушаемым оружием — в Silent Hill 4: The Room и Silent Hill Origins было также. Однако для некоторых проблема заключается в том, как это разрушаемое оружие может помешать исследованию.
Я бы хотел прочесать игровой мир и собрать все детали/записки, но если я буду тратить всё своё хорошее оружие на каждой остановке, чтобы сэкономить ресурсы, я в конце концов прекращу исследование, чтобы сэкономить ресурсы.
Silent Hill f ожидается к релизу 25 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Лучше беспокоились не о разрушаемости оружия, а разнообразия и атмосферы. Ибо на протяжении игры у нас будет условно одна труба свинцовая... Ну это такое себе. Особенно это смешно если будет ломаться и нам придётся один и тот, же предмет искать что, бы драться.
Я sh2 ремейк с трубой и прошёл....
Он мне надоел по этому. Оригинал не играл. Быстро насуучили однообразные мобы и способы их ликвидации.
А я оригинал когда проходил, не знал что можно ногой добивать врагов и тупо забивал их трубой пока не перестанут шевелиться =)
souls боевая система и значок показан на монстре , как в секиро , том же wukong. Такое чувство что хрень получится . Боевая система должна была быть как в silent hill 2 remake , так как по мне не зайдет , и тем более нет огнестрела. Чую попахивает ......................... Я с начало хотел купить , а теперь задумался, если оценки и отзывы будут отрицательные , нах игру!!!!!!!!!!! И видно , что как то дешева сделана игра.
Вообще больше похоже на боевку, которая была silent hill homecoming. Я бы такую боевку не называл соулсовой, потому что она не только в соулсах встречается. Но претензия, что враги не реагируют на удары в принципе справедливая (если смотреть на трейлеры). Даже в ремейке SH 2 удары по врагам лучше реализованы. Короче ребят, может игра и будет хорошей, но вы сильно оптимизмом не заряжайтесь. Сейчас вообще по любому релизу не надо быть уверенным на 100%, что все будет найс.
Могли бы добавить хотя бы револьвер и охотничье ружьё из огнестрела, хотя бы на нг+
Сомневаюсь что там будут огромные локации для изучения. А значит на что оно повлияет не ясно. Тем, более для людей которым не важны сражения всегда есть сложность боёв. Когда враги отлетают условно за 1 или 2 удара от силы. А значит и проблем изучать локацию вовсе не будет.
Ждать осталось не так уж и долго ,скоро узнаем как оно будет.
А я думал СХ это хорор..
И кажется, поляки тоже.
вот будет ли на 10 работать
будет