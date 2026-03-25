Хоррор Silent Hill f получит мангу с совершенно новым финалом от сценариста игры

Ровно полгода назад серия Silent Hill впервые за свою историю сменила американские туманы на густую японскую хтонь, отправив игроков выживать в декорациях городка 1960-х годов. Чтобы отпраздновать полугодовой юбилей Silent Hill f, компания Konami приготовила сюрприз и анонсировала мангу с адаптацией истории Хинако.

Как сообщается, мангу будет опубликована в онлайн-журнале Young Ace UP. Главной особенностью этой адаптации станет совершенно новый, оригинальный финал. Историю для манги напишет создатель оригинального игрового сценария, прославленный мастер визуальных новелл Ryukishi07. За визуальное воплощение кошмаров деревни Эбисугаока будет отвечать художник Гокин Аме. В сети уже опубликовали первый промо-арт адаптации, где героиня Хинако позирует с неизменным символом игры — кроваво-красным цветком паучьей лилии.

Точные даты старта публикации манги-адаптации пока не называются. Впрочем, поклонники могут ожидать новостей в самое ближайшее время в социальных сетях франшизы.