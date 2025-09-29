Хоррор Silent Hill f продаётся быстрее, чем ремейк Silent Hill 2, и уже преодолел миллион копий

Konami отчиталась о старте продаж долгожданного продолжения серии Silent Hill. Новая игра оказалась намного успешнее, чем многие предполагали. По данным издателя, суммарные поставки и цифровые продажи Silent Hill f превысили 1 млн копий уже к 26 сентября — на следующий день после релиза 25 сентября. Для сравнения, прошлогодний ремейк Silent Hill 2 преодолел аналогичную планку примерно за неделю, тогда как новая часть вышла на неё заметно быстрее.

Свежая игра переносит серию в Японию и следует концепции «прекрасное, потому что ужасающее». Игроки в роли школьницы Хинако Симизу исследуют окутанный туманом город Эбисугаока, разгадывают тайны и сражаются за выживание, принимая решения, влияющие на судьбу героини. Над сценарием работал Рюкиси07, дизайн существ и персонажей создал kera, музыку написали Акира Ямаока и Кэнсуке Инагэ. Отмечаются 4K-картинка, акцент на атмосферу и обновлённый подход к экшен-сценам.

Konami подчёркивает, что Silent Hill f показывает более высокие темпы спроса в Японии и за её пределами, чем ремейк второй части. Интерес к новой истории и смена сеттинга, судя по стартовым показателям, сработали на расширение аудитории серии.

Silent Hill f доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Теперь остается узнать, насколько успешной окажется игра в долгосрочной перспективе. Продажи всё того же ремейк Silent Hill 2 на начало января 2025 года превысили 2 миллиона копий по всему миру, включая цифровые и физические издания.