Хоррор Silent Hill f продаётся быстрее, чем ремейк Silent Hill 2, и уже преодолел миллион копий

Konami отчиталась о старте продаж долгожданного продолжения серии Silent Hill. Новая игра оказалась намного успешнее, чем многие предполагали. По данным издателя, суммарные поставки и цифровые продажи Silent Hill f превысили 1 млн копий уже к 26 сентября — на следующий день после релиза 25 сентября. Для сравнения, прошлогодний ремейк Silent Hill 2 преодолел аналогичную планку примерно за неделю, тогда как новая часть вышла на неё заметно быстрее.
Свежая игра переносит серию в Японию и следует концепции «прекрасное, потому что ужасающее». Игроки в роли школьницы Хинако Симизу исследуют окутанный туманом город Эбисугаока, разгадывают тайны и сражаются за выживание, принимая решения, влияющие на судьбу героини. Над сценарием работал Рюкиси07, дизайн существ и персонажей создал kera, музыку написали Акира Ямаока и Кэнсуке Инагэ. Отмечаются 4K-картинка, акцент на атмосферу и обновлённый подход к экшен-сценам.
Konami подчёркивает, что Silent Hill f показывает более высокие темпы спроса в Японии и за её пределами, чем ремейк второй части. Интерес к новой истории и смена сеттинга, судя по стартовым показателям, сработали на расширение аудитории серии.
Silent Hill f доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Теперь остается узнать, насколько успешной окажется игра в долгосрочной перспективе. Продажи всё того же ремейк Silent Hill 2 на начало января 2025 года превысили 2 миллиона копий по всему миру, включая цифровые и физические издания.
как эту парашу не назови но это 100% не сайлент хилл просто какой то японский хоррор про еба**тую наркоманку школьницу которая бесцельно еба**т монстров типо сильная и независимая но по итогу не сильная и зависимая категорически против таких игр от конами название бы поменяли на Japan Village Тян
Я чет даже до первого врага не дошел, где первого нпс встретил, которая предательницей ее назвала. Просто даже эта ходьба с устаревшей анимацией уже надоела за 15 минут. Ну и сеттинг такой конечно. Если конкретный соулс лайк взять какой нить Секиро или Вучанг вот это мне по кайфу. А эта чет вообще никак. Оптимизация супер это да. За эти 15 минут ни одного статера. Вон, тот же ремейк 2й части там даже просто идешь в самом начале уже прям напряжение. Звук просто вау. Мазыка кайф, как спускаешься от машины по лесенке в самом начале и начинается гнетущий эмбиент, сразу прям бррр.
японские хорроры лучшие благодаря своей культуре и атмосфере, сх2 всё же западный сеттинг был, а тут если так можно выразиться - исходный материал, плюс новая история а не ремейк, вероятно и популярнее поэтому.