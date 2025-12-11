Хоррор Silent Hill f стал триумфатором IGN Japan GOTY 2025, победив сразу в четырех категориях

В японском подразделение IGN уже успели подвести главные итоги уходящего года, объявив победителей в различных категориях премии "Игра года 2025". Абсолютным фаворитом редакции стал психологический хоррор Silent Hill f, который буквально уничтожил конкурентов, забрав большинство ключевых наград.
Действие Silent Hill f разворачивается в японской глубинке 1960-х годов, и именно эта уникальная атмосфера принесла игре признание. Проект победил в следующих номинациях:
- Лучший визуал ): За пугающе красивое сочетание мрачных рисовых полей, старинных деревушек и сюрреалистичных образов с морем красных цветов ликориса. Критики отметили идеальный перенос концепт-артов в 3D-пространство.
- Лучшее построение мира: За создание вымышленного города Эбисугаока (Ebisu Hill), где быт эпохи Сёва переплетается с миром кошмаров.
- Лучший сюжет: История старшеклассницы Хинако, чьи внутренние переживания и страхи накладываются на реальность, была названа выдающейся. Журналисты отметили живой характер героини, который контрастирует с молчаливыми протагонистами прошлых частей.
- Лучший звуковой дизайн: За работу со звуком, включая впечатляющую игру актрисы Конацу Като (озвучившей Хинако) и музыкальное сопровождение, верное традициям серии.
Интересно, что франшиза Silent Hill удерживает лидерство в Японии уже второй год подряд — в 2024 году признание получил ремейк Silent Hill 2.
Помимо триумфа хоррора Konami, редакция IGN Japan отметила и другие выдающиеся проекты года:
- Лучший геймдизайн и Лучший саундтрек: Clair Obscur: Expedition 33 — за смелую эволюцию пошаговых боев с элементами парирования и невероятную музыку, сочетающую классику и рок.
- Лучшая семейная игра: Mario Kart World — за превращение гонок в полноценный бесшовный открытый мир.
- Лучшая мультиплеерная игра: Elden Ring: Nightreign — кооперативное расширение было отмечено за сложность и чувство локтя при прохождении.
- Инновации и Дух инди: Головоломка Öoo, где герой передвигается исключительно взрывая себя бомбами.
Мне игра не очень зашла, слишком специфичная, с одной стороны Konami можно понять почему они назвали её Silent Hill(узнаваемость бренда, следовательно больше народу купят), но с другой стороны здесь от Silent Hill нет абсолютно ничего🫤
И ни одной награды за геймплей )
4Категории Лучшая Боёвка все 4