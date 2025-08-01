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Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.2 188 оценок

IGN положительно оценила превью-версию Silent Hill f: намечается еще одна качественная игра во франшизе

AceTheKing AceTheKing

Изданию IGN удалось сыграть в превью-версию предстоящего хоррора Silent Hill f от компании Konami.

IGN поделилось 12 минутами геймплея Silent Hill f

Основные детали из превью представлены ниже:

Сеттинг и атмосфера

  • Действие происходит в японском городке Эбисугаока, который погружён в туман и проклят традициями.
  • Местные жители отвергают современную медицину, предпочитая народные методы.
  • Город исследовать интереснее, чем в ремейке Silent Hill 2 – больше улиц, домов и записок с историей.
  • Есть параллельный мир в стиле традиционной Японии, где героине помогает загадочный персонаж в маске.

Сюжет и героиня

  • Главная героиня – Хинако, школьница, сбежавшая из дома из-за пьющего отца и покорной матери. Она отвергает традиционные женские роли, что вызывает конфликты с семьёй и друзьями.
  • Сюжет нелинейный: дневник Хинако меняет записи в зависимости от событий, раскрывая новые детали.
  • В игре несколько концовок.

Геймплей

  • Геймплей представляет из себя классическое для серии исследование и головоломки.
  • Ближний бой - трубы, ножи, биты (оружие ломается, но редко, можно чинить).
  • Контратаки с таймингом – ключевая механика.
  • Режим фокуса помогает в бою, но зависит от шкалы рассудка (страх снижает её).
  • В игре сложные боссы – с одним из них журналисты бились целый час даже на среднем уровне сложности.

Выводы

  • Атмосфера мрачная и загадочная, в духе классики Silent Hill.
  • Боевая система вызовет споры – кому-то понравится сложность, другим покажется слишком жесткой.
  • Полное прохождение игры займёт 12–13 часов.

Релиз Silent Hill f состоится 25 сентября 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 25
Ваш комментарий
AGS37

ign помойка не лучше pg, только повестки у них больше

19
Константин335

Игра отлично выглядит. Этот год прям урожайный на игры, KCD 2, Экспедиция 33, Мафия, Cronos the new dawn, теперь еще и новый Сайлент Хилл, может еще что упустил. Этот год уж точно лучше предыдущего

10
Ziyter7

Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. KCD 2 и экспедиция в списочке, а вот остальные вполне могут оказаться новыми The Day Before.

4
FN21887

silksong ещё

Денис Сидоров 5

Бл опять какой то соулс лайк замутили(((В игре сложные боссы – с одним из них журналисты бились целый час даже на среднем уровне сложности

7
electr01

выглядит как "соулс лайк " головного мозга у вас

4
Денис Сидоров 5 electr01

Молодец, высрaл одноклеточный коммент каких полно на этом сайте и доволен, возьми с полки пирожок))))

4
Ziyter7

Эти журналисты даже туториал в капхеде пройти не могут)

5
Serj77777

"Ближни бой","контратаки с таймингом","в игре сложные боссы","боевая система вызовет споры" представили лица ребят,которые скулят под соулслайками?) Последняя надежда на лёгкий уровень сложности.)

4
Денис Сидоров 5

Я вообще не понимаю кайф по соулс лайкам , дрoчить мобов и боссов по часу и больше. Если не нравится сразу называют казуалами, а фанаты соулслайков тогда кто, задроты?Я вообще выбираю золотую середину)))

4
Serj77777 Денис Сидоров 5

Та это нормально,просто не твой жанр.Я шучу с тех,кто пытается поменять этот жанр под себя,надрываясь в комментариях.)

4
Денис Сидоров 5 Serj77777

Да скорей всего они сделают как говорится не рыбу ,не мясо. Фанаты соулсов не будут в это играть и другие которые ждали более легкой битвы, тоже забьют на игру и тогда скорей всего будет провал. Но это мы увидим в будущем)))

3
Serg_Sigil

Выглядит очень хорошо. Только походка у Хинако какая-та не совсем "девчачая" или мне так показалось (понятно, что тут не та атмосфера, чтобы она ходила от бедра как модели, но тем не менее).

Нож, труба, нагината - никакого огнестрела, боёвка в целом отличная на первый взгляд.

4
Sivispacempb
Она отвергает традиционные женские роли, что вызывает конфликты с семьёй и друзьями.
3
John Paltrow

так выглядит типичный отечественный "геймер", воспитанник ixbt, который попутал ауе-нары с видеоиграми

2
Sivispacempb John Paltrow

Не знаю, вам виднее .

1
barricade2

Это же не те из тех, которые кричали "Биловар из бэк" и со своими оценками 9/10? В любом случае, ждем Silent Hill F.

3
Pravdarub

еще одна качественная игра во франшизе

Так написал как будто качественные части каждый год выходят. Последняя "качественная" была sh4.

2