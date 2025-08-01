IGN положительно оценила превью-версию Silent Hill f: намечается еще одна качественная игра во франшизе

Изданию IGN удалось сыграть в превью-версию предстоящего хоррора Silent Hill f от компании Konami.
Основные детали из превью представлены ниже:
Сеттинг и атмосфера
- Действие происходит в японском городке Эбисугаока, который погружён в туман и проклят традициями.
- Местные жители отвергают современную медицину, предпочитая народные методы.
- Город исследовать интереснее, чем в ремейке Silent Hill 2 – больше улиц, домов и записок с историей.
- Есть параллельный мир в стиле традиционной Японии, где героине помогает загадочный персонаж в маске.
Сюжет и героиня
- Главная героиня – Хинако, школьница, сбежавшая из дома из-за пьющего отца и покорной матери. Она отвергает традиционные женские роли, что вызывает конфликты с семьёй и друзьями.
- Сюжет нелинейный: дневник Хинако меняет записи в зависимости от событий, раскрывая новые детали.
- В игре несколько концовок.
Геймплей
- Геймплей представляет из себя классическое для серии исследование и головоломки.
- Ближний бой - трубы, ножи, биты (оружие ломается, но редко, можно чинить).
- Контратаки с таймингом – ключевая механика.
- Режим фокуса помогает в бою, но зависит от шкалы рассудка (страх снижает её).
- В игре сложные боссы – с одним из них журналисты бились целый час даже на среднем уровне сложности.
Выводы
- Атмосфера мрачная и загадочная, в духе классики Silent Hill.
- Боевая система вызовет споры – кому-то понравится сложность, другим покажется слишком жесткой.
- Полное прохождение игры займёт 12–13 часов.
Релиз Silent Hill f состоится 25 сентября 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
ign помойка не лучше pg, только повестки у них больше
Игра отлично выглядит. Этот год прям урожайный на игры, KCD 2, Экспедиция 33, Мафия, Cronos the new dawn, теперь еще и новый Сайлент Хилл, может еще что упустил. Этот год уж точно лучше предыдущего
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. KCD 2 и экспедиция в списочке, а вот остальные вполне могут оказаться новыми The Day Before.
silksong ещё
Бл опять какой то соулс лайк замутили(((В игре сложные боссы – с одним из них журналисты бились целый час даже на среднем уровне сложности
выглядит как "соулс лайк " головного мозга у вас
Молодец, высрaл одноклеточный коммент каких полно на этом сайте и доволен, возьми с полки пирожок))))
Эти журналисты даже туториал в капхеде пройти не могут)
"Ближни бой","контратаки с таймингом","в игре сложные боссы","боевая система вызовет споры" представили лица ребят,которые скулят под соулслайками?) Последняя надежда на лёгкий уровень сложности.)
Я вообще не понимаю кайф по соулс лайкам , дрoчить мобов и боссов по часу и больше. Если не нравится сразу называют казуалами, а фанаты соулслайков тогда кто, задроты?Я вообще выбираю золотую середину)))
Та это нормально,просто не твой жанр.Я шучу с тех,кто пытается поменять этот жанр под себя,надрываясь в комментариях.)
Да скорей всего они сделают как говорится не рыбу ,не мясо. Фанаты соулсов не будут в это играть и другие которые ждали более легкой битвы, тоже забьют на игру и тогда скорей всего будет провал. Но это мы увидим в будущем)))
Выглядит очень хорошо. Только походка у Хинако какая-та не совсем "девчачая" или мне так показалось (понятно, что тут не та атмосфера, чтобы она ходила от бедра как модели, но тем не менее).
Нож, труба, нагината - никакого огнестрела, боёвка в целом отличная на первый взгляд.
так выглядит типичный отечественный "геймер", воспитанник ixbt, который попутал ауе-нары с видеоиграми
Не знаю, вам виднее .
Это же не те из тех, которые кричали "Биловар из бэк" и со своими оценками 9/10? В любом случае, ждем Silent Hill F.
еще одна качественная игра во франшизе
Так написал как будто качественные части каждый год выходят. Последняя "качественная" была sh4.