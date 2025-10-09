ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.7 738 оценок

Игроки PlayStation выбрали Silent Hill f главным проектом сентября, который обошел Borderlands 4 и Silksong

Gutsz Gutsz

Пользователи PlayStation определили победителя традиционного голосования Players’ Choice за сентябрь — абсолютным лидером стал Silent Hill f. Японский хоррор забрал себе почти половину всех голосов геймеров. Игра от Konami заняла первое место с результатом 49,62% (13 683 голосов), опередив таких конкурентов, как Trails in the Sky, Hollow Knight: Silksong и Borderlands 4.

По данным официального блога PlayStation, опрос собрал десятки тысяч участников. На втором месте оказался японский ролевой хит Trails in the Sky с 34,78%, а замкнул тройку Hollow Knight: Silksong — 9,39%. Остальные проекты, включая Borderlands 4, Dying Light: The Beast Within и Final Fantasy Tactics Remake, набрали менее одного процента голосов.

Как отметили представители Sony, сентябрь запомнился игрокам как «месяц тумана и экзистенциального ужаса», ведь Silent Hill f стал не просто новой частью культовой серии, но и возвращением хоррора в классическом японском стиле.

Несмотря на сильных соперников, включая масштабную Borderlands 4 и долгожданный Hollow Knight: Silksong, именно Silent Hill f сумел вызвать наибольший отклик у игроков. Многие отметили атмосферу, внимание к деталям и возвращение психологической глубины, которой так не хватало жанру в последние годы.

5
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
MistaSpider

Сейчас понабегут местные дети-неудачники и начнут вопить что это не Сайлент Хилл, а сплошная повестка. Что игра провалилась с треском. Все оценки куплены тайным мировым правительством, а Байден рептилоид!

7
MovableAlbin

Всем чемоданы!!!

нитгитлистер

не ну то что байден и трамр рептилоиды из 2 враждующих кланов - это уже давно не новость и всем известно...

1
нитгитлистер

кстати вот ещё 1 странная штука про всемирный заговор и рептилоидов. просто оставлю это здесь

Сонный Джо
5
нитгитлистер

ну понятное дело что в неторопливый хоррор на плойке намного удобней и приятней играть чем в шутан и 2д аркадку... зачем очевидно преподносить как неожиданность?

3
ZAUSA

Так они и "Silent Hill 2 Remake" ценят меньше, чем эту игру.

1
нитгитлистер ZAUSA

а ремейк разве в сентябре вышел? вот буьдут про котябрь разговаривать тогда наверняка и этот ремейк выплывет))

1
ZAUSA нитгитлистер

Нет, но почему-то ремейк культовой игры ценится меньше, чем Silent Hill без Silent Hill.

-zotik-

Даже f куда лучше чем борда4, а это не повод для гордости)

3
DepressedPyrrhus

Я вот не понимаю почему в один сравнительный ряд пытаются поставить три игры в абсолютно разных жанрах, которые могут нравиться абсолютно разным людям?