Игроки PlayStation выбрали Silent Hill f главным проектом сентября, который обошел Borderlands 4 и Silksong

Пользователи PlayStation определили победителя традиционного голосования Players’ Choice за сентябрь — абсолютным лидером стал Silent Hill f. Японский хоррор забрал себе почти половину всех голосов геймеров. Игра от Konami заняла первое место с результатом 49,62% (13 683 голосов), опередив таких конкурентов, как Trails in the Sky, Hollow Knight: Silksong и Borderlands 4.
По данным официального блога PlayStation, опрос собрал десятки тысяч участников. На втором месте оказался японский ролевой хит Trails in the Sky с 34,78%, а замкнул тройку Hollow Knight: Silksong — 9,39%. Остальные проекты, включая Borderlands 4, Dying Light: The Beast Within и Final Fantasy Tactics Remake, набрали менее одного процента голосов.
Как отметили представители Sony, сентябрь запомнился игрокам как «месяц тумана и экзистенциального ужаса», ведь Silent Hill f стал не просто новой частью культовой серии, но и возвращением хоррора в классическом японском стиле.
Несмотря на сильных соперников, включая масштабную Borderlands 4 и долгожданный Hollow Knight: Silksong, именно Silent Hill f сумел вызвать наибольший отклик у игроков. Многие отметили атмосферу, внимание к деталям и возвращение психологической глубины, которой так не хватало жанру в последние годы.
