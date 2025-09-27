ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.6 487 оценок

Игроки Steam-версии Silent Hill f получили бонусы предзаказа бесплатно - Konami обещает исправить

IKarasik IKarasik

Игроки Steam-версии Silent Hill f неожиданно получили доступ к дополнительному контенту, который должен был быть эксклюзивом для премиального издания и бонусом за предзаказ.

Как пояснила Konami, это произошло из-за технической ошибки. Компания отметила, что ситуация носит временный характер, и уже готовится патч, который лишит пользователей «лишних» материалов.

В официальном сообщении говорится:

«Мы расследуем проблему в Steam-версии SILENT HILL f, из-за которой бонусный контент и материалы предзаказа, не входящие в купленное игроками издание, временно доступны. В ближайшее время будет выпущено обновление».

После выхода исправления у игроков останется только тот контент, который положен их версии игры.

Комментарии:  13
Nodas

Не ставить патч и все )

Merelone

Конечно, в стиме ведь всегда предлагают окошко с предложением - поставить ли обновление?)

Indigo Night

а потом поставить фикс на разблокировку обратно

bysaturn Merelone

Ну вообще-то обновы можно отключить при желании

MNM 777
Joker978

более нудной cайлент хилл - не видел. скипнул на трети игры.

jax baron

и правильно

Властелин Сосцов

даа даа, еще введите штарфы для тех кто сыргар с бонусами, чего это они играют и не платят и боссов не кормят

-zotik-

Крутой посиупок. Ларианы подарили лелюкс издание тем кто купил в ранеем, эти хотят отобрать бесполезные плюшки которые сами и добавили по тупости.

Фак канами)

MadPyramus

А могли бы сделать себе плюс репутации, если б вместо этого обьявили что для предзаказавших бесплатно выпустят новые улучшенные бонусы. Двоих зайцев одним махом, репутация + новый контент.
Пару скинчиков с амулетами, плёвый труд. А там, и для Делюкс издания новый контент заодно могли выпустить.

jax baron

да - деньги в кассу

jax baron

"Игроки Steam-версии Silent Hill f неожиданно получили доступ к дополнительному контенту, который должен был быть эксклюзивом для премиального издания и бонусом за предзаказ"

мир сходит с ума как будто это минус

пгашных прочитаешь вообще - звиздец, так подлизывать - это уже суперский, кули у игровых рекламодателей не работают не понятно, переживают больше за издателей - чем за своих матерей.