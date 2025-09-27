Игроки Steam-версии Silent Hill f получили бонусы предзаказа бесплатно - Konami обещает исправить

Игроки Steam-версии Silent Hill f неожиданно получили доступ к дополнительному контенту, который должен был быть эксклюзивом для премиального издания и бонусом за предзаказ.

Как пояснила Konami, это произошло из-за технической ошибки. Компания отметила, что ситуация носит временный характер, и уже готовится патч, который лишит пользователей «лишних» материалов.

В официальном сообщении говорится:

«Мы расследуем проблему в Steam-версии SILENT HILL f, из-за которой бонусный контент и материалы предзаказа, не входящие в купленное игроками издание, временно доступны. В ближайшее время будет выпущено обновление».

После выхода исправления у игроков останется только тот контент, который положен их версии игры.