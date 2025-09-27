Игроки Steam-версии Silent Hill f получили бонусы предзаказа бесплатно - Konami обещает исправить

Игроки Steam-версии Silent Hill f неожиданно получили доступ к дополнительному контенту, который должен был быть эксклюзивом для премиального издания и бонусом за предзаказ.
Как пояснила Konami, это произошло из-за технической ошибки. Компания отметила, что ситуация носит временный характер, и уже готовится патч, который лишит пользователей «лишних» материалов.
В официальном сообщении говорится:
«Мы расследуем проблему в Steam-версии SILENT HILL f, из-за которой бонусный контент и материалы предзаказа, не входящие в купленное игроками издание, временно доступны. В ближайшее время будет выпущено обновление».
После выхода исправления у игроков останется только тот контент, который положен их версии игры.
Не ставить патч и все )
Конечно, в стиме ведь всегда предлагают окошко с предложением - поставить ли обновление?)
а потом поставить фикс на разблокировку обратно
Ну вообще-то обновы можно отключить при желании
более нудной cайлент хилл - не видел. скипнул на трети игры.
и правильно
даа даа, еще введите штарфы для тех кто сыргар с бонусами, чего это они играют и не платят и боссов не кормят
Крутой посиупок. Ларианы подарили лелюкс издание тем кто купил в ранеем, эти хотят отобрать бесполезные плюшки которые сами и добавили по тупости.
Фак канами)
А могли бы сделать себе плюс репутации, если б вместо этого обьявили что для предзаказавших бесплатно выпустят новые улучшенные бонусы. Двоих зайцев одним махом, репутация + новый контент.
Пару скинчиков с амулетами, плёвый труд. А там, и для Делюкс издания новый контент заодно могли выпустить.
да - деньги в кассу
"Игроки Steam-версии Silent Hill f неожиданно получили доступ к дополнительному контенту, который должен был быть эксклюзивом для премиального издания и бонусом за предзаказ"
мир сходит с ума как будто это минус
пгашных прочитаешь вообще - звиздец, так подлизывать - это уже суперский, кули у игровых рекламодателей не работают не понятно, переживают больше за издателей - чем за своих матерей.