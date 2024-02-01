Инсайд: хоррор Silent Hill f запланирован к выходу в 2025 году, Konami уже планирует ремейк Silent Hill 3

Следующим большим релизом в жанре хорроров должен стать ремейк Silent Hill 2. Возрождение этой легендарной серии многие фанаты ждали больше десятка лет, и у Konami амбициозные планы на будущее франшизы. Параллельно с ремейком культовой части, идет работа над полноценным продолжением — Silent Hill f, а если верить последним слухам, идет подготовка к созданию обновленной версии Silent Hill 3.
О новых планах Konami по серии Silent Hill стало известно со слов авторитетного инсайдера Ти Джей Паркера из Snitcher's Community. По его данным, ремейк Silent Hill 2 находится в практически завершенном состоянии. Он ожидал, что на State of Play будет объявлена дата релиза, но этого не произошло. Инсайдеру неизвестно, почему авторы тянут с датой релиза; вероятно, игра выйдет во второй половине этого года, и для нее ищут идеальное окно для релиза.
Что касается других проектов во франшизе, инсайдеру известно о планах выпустить Silent Hill f уже в следующем году. Хоррор также находится в играбельном состоянии, и для него готовится локализация в отдельных студиях. Новый трейлер игры должны будут показать во время летних презентаций, а может даже раньше. Кроме того, Konami запустила в разработку ремейк Silent Hill 3. Игра находится на стадии прототипа, и за него вновь будет отвечать Bloober Team, которая занималась обновленной версией Silent Hill 2.
Сразу видно, что инсайд трэш. Кому SH3 нужна без первой части, если это одна история
Да. Вообще топовые Сайленты это 1 и 2.
Сюжет 3 можно понять и без знания 1 части, имхо. Это не одна история (1-история гари, 3- история хизер).
Ну так история Гари заканчивается в самом начале 3 части
Прогнившая до основания компадла "Конами" упорно делает вид, что первой части игры для них не существует. Собаки на обоссаном сене..
F
После вчерашнего трейлера двойки не хочется этого ремейка. Лучше пойми в Enchanced от мододелов поиграть.