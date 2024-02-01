Инсайд: хоррор Silent Hill f запланирован к выходу в 2025 году, Konami уже планирует ремейк Silent Hill 3

Следующим большим релизом в жанре хорроров должен стать ремейк Silent Hill 2. Возрождение этой легендарной серии многие фанаты ждали больше десятка лет, и у Konami амбициозные планы на будущее франшизы. Параллельно с ремейком культовой части, идет работа над полноценным продолжением — Silent Hill f, а если верить последним слухам, идет подготовка к созданию обновленной версии Silent Hill 3.

О новых планах Konami по серии Silent Hill стало известно со слов авторитетного инсайдера Ти Джей Паркера из Snitcher's Community. По его данным, ремейк Silent Hill 2 находится в практически завершенном состоянии. Он ожидал, что на State of Play будет объявлена дата релиза, но этого не произошло. Инсайдеру неизвестно, почему авторы тянут с датой релиза; вероятно, игра выйдет во второй половине этого года, и для нее ищут идеальное окно для релиза.

Что касается других проектов во франшизе, инсайдеру известно о планах выпустить Silent Hill f уже в следующем году. Хоррор также находится в играбельном состоянии, и для него готовится локализация в отдельных студиях. Новый трейлер игры должны будут показать во время летних презентаций, а может даже раньше. Кроме того, Konami запустила в разработку ремейк Silent Hill 3. Игра находится на стадии прототипа, и за него вновь будет отвечать Bloober Team, которая занималась обновленной версией Silent Hill 2.