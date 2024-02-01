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Silent Hill f TBA
Ужасы, От третьего лица
8.2 62 оценки

Инсайд: хоррор Silent Hill f запланирован к выходу в 2025 году, Konami уже планирует ремейк Silent Hill 3

Gutsz
Новости

Следующим большим релизом в жанре хорроров должен стать ремейк Silent Hill 2. Возрождение этой легендарной серии многие фанаты ждали больше десятка лет, и у Konami амбициозные планы на будущее франшизы. Параллельно с ремейком культовой части, идет работа над полноценным продолжением — Silent Hill f, а если верить последним слухам, идет подготовка к созданию обновленной версии Silent Hill 3.

О новых планах Konami по серии Silent Hill стало известно со слов авторитетного инсайдера Ти Джей Паркера из Snitcher's Community. По его данным, ремейк Silent Hill 2 находится в практически завершенном состоянии. Он ожидал, что на State of Play будет объявлена дата релиза, но этого не произошло. Инсайдеру неизвестно, почему авторы тянут с датой релиза; вероятно, игра выйдет во второй половине этого года, и для нее ищут идеальное окно для релиза.

Что касается других проектов во франшизе, инсайдеру известно о планах выпустить Silent Hill f уже в следующем году. Хоррор также находится в играбельном состоянии, и для него готовится локализация в отдельных студиях. Новый трейлер игры должны будут показать во время летних презентаций, а может даже раньше. Кроме того, Konami запустила в разработку ремейк Silent Hill 3. Игра находится на стадии прототипа, и за него вновь будет отвечать Bloober Team, которая занималась обновленной версией Silent Hill 2.

-1
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
makemecringe
Konami запустила в разработку ремейк Silent Hill 3

Сразу видно, что инсайд трэш. Кому SH3 нужна без первой части, если это одна история

5
Нейтан Дрейк

Да. Вообще топовые Сайленты это 1 и 2.

3
Agentdead

Сюжет 3 можно понять и без знания 1 части, имхо. Это не одна история (1-история гари, 3- история хизер).

2
Mia_777 Agentdead

Ну так история Гари заканчивается в самом начале 3 части

1
Петр Стрельцов

Прогнившая до основания компадла "Конами" упорно делает вид, что первой части игры для них не существует. Собаки на обоссаном сене..

4
Ellie Williams

F

0
PunksPlay

После вчерашнего трейлера двойки не хочется этого ремейка. Лучше пойми в Enchanced от мододелов поиграть.

0