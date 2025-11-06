Исполнительница главной роли в Silent Hill f призналась, что одна из сцен хоррора буквально сломала её

Актриса сыгравшая Хинако в Silent Hill f Конатсу Като вновь рассказала о сильнейшем эмоциональном напряжении, с которым столкнулась во время съёмок для игры. В недавнем официальном видео от Konami, посвящённом созданию персонажей и боевой системе, актриса раскрыла, что одна из сцен стала для неё «самым тяжёлым моментом в жизни».

По словам Като, ей не позволяли изменить ни одной реплики сценария — даже переставить слова местами было запрещено. Актриса призналась, что подобный подход оказался серьёзным испытанием, ведь в обычных проектах она часто адаптирует текст под себя. Дополнительное давление создавали многочисленные развилки истории и эмоциональные концовки, в каждой из которых требовалось заново проживать страдания героини.

Однако именно сцена, где появляются две версии Хинако, окончательно выбила актрису из равновесия. «Это был самый сложный эпизод съёмок — и, честно говоря, всей моей жизни. Я перестала понимать, кто я и что происходит. Слёзы просто текли сами по себе, и я не могла продолжать», — рассказала она. Позднее, увидев себя в образе героини, Като испытала смесь боли и гордости: «Это было мучительно, но я поняла, как мне повезло быть частью такого проекта».

Ранее актриса начала лично проходить Silent Hill f. Свое прохождение она показывает в прямом эфире, переживая кошмар вместе с фанатами самые жуткие моменты хоррора.

Silent Hill f уже доступна для прохождения на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.