Исполнительница главной роли в Silent Hill f призналась, что одна из сцен хоррора буквально сломала её

Актриса сыгравшая Хинако в Silent Hill f Конатсу Като вновь рассказала о сильнейшем эмоциональном напряжении, с которым столкнулась во время съёмок для игры. В недавнем официальном видео от Konami, посвящённом созданию персонажей и боевой системе, актриса раскрыла, что одна из сцен стала для неё «самым тяжёлым моментом в жизни».
По словам Като, ей не позволяли изменить ни одной реплики сценария — даже переставить слова местами было запрещено. Актриса призналась, что подобный подход оказался серьёзным испытанием, ведь в обычных проектах она часто адаптирует текст под себя. Дополнительное давление создавали многочисленные развилки истории и эмоциональные концовки, в каждой из которых требовалось заново проживать страдания героини.
Однако именно сцена, где появляются две версии Хинако, окончательно выбила актрису из равновесия. «Это был самый сложный эпизод съёмок — и, честно говоря, всей моей жизни. Я перестала понимать, кто я и что происходит. Слёзы просто текли сами по себе, и я не могла продолжать», — рассказала она. Позднее, увидев себя в образе героини, Като испытала смесь боли и гордости: «Это было мучительно, но я поняла, как мне повезло быть частью такого проекта».
Ранее актриса начала лично проходить Silent Hill f. Свое прохождение она показывает в прямом эфире, переживая кошмар вместе с фанатами самые жуткие моменты хоррора.
Silent Hill f уже доступна для прохождения на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.
какой кошмар! при разработке игры про ущемленку - ущемили актрису... как они посмели? вот где настоящий патриархат! пройдет время и она небось начнет на них жалобы строчить за адские условия труда...
свинья везде грязь найдёт....
Классика
ага, сломаешь её...
Уф, вот если бы Нетфликс с такой актрисой фильм или сериал снял *рука тянется к области паха *. Все хвалебные лавры у сериала Last of Us отнял бы
ну.. а как она хотела? не тот масштаб чтоб на от*сь играть. понимать надо было))
какой момент то?
ты ж вроде не из тех кто только заголовок читает.. ))
пробежал мельком текст и не заметил даже, в итоге всё равно не понятно что за сцена и что в ней такого
в родительском доме который преобразуется в лабиринт, в одной из версий своей комнаты она видит ту версию себя, которая является антагонистом по версии Хинако за которую мы играем в основной реальности, видимо актрисе было сложно менять интонацию, спорить с собой в диалогах или что-то ещё что стало трудно исполнить в процессе записи диалогов, тут рабочий момент озвучки, а не то, что мы видим глазами в игре, она только сейчас начала проходить, что актеры делают не часто, тем более на стриме
Какие ещё "самые жуткие моменты хоррора"?)) И с каких пор SHf стал вдруг хоррором?)
Надо было идти к Рокстар. Если верить Майклу (актёру то есть), ему запретили менять только "ты каждый день забываешь тысячу мелочей", поскольку эта фраза была сценарным ходом. (Впрочем, как он признался, он смог туда по своей инициативе, протолкнуть слово "приятель")
Вся игра-дрисня меня сломала...
Меня игра ущемила в целом.
Девчонка молодец, справилась на 5+, но игра очень посредственная пародия на передушненный соус лайк, только сюжет плюс минус заставлял играть. Если убрать из названия Silent Hill и душную боёвку, игра вполне себе. Актрисы что из английской, что из японской озвучки, именно актрисы Хинако - справились прекрасно. Ну и Батя её тоже дал жару, остальные так себе, особенно Сю.
Не удивительно. Та сцена была реально выматывающе-эмоциональная.
Лично я рыдала навзрыд.
Кстати говоря, маманька-то у Хинако тот ещё тролль 😆