Исполнительница главной роли в Silent Hill f с ужасом пытается пройти игру

Актриса и модель Конатсу Като, подарившая внешность и голос главной героине Silent Hill f — Сидзу Хинако, решилась впервые сыграть в собственную игру. Обычное прохождение хоррора неожиданно превратилось в настоящую проверку нервов для девушки и целое шоу для фанатов. Трансляция на YouTube стала настоящим событием: почти двухчасовое видео собрало более 1,6 миллиона просмотров всего за несколько дней.

Като ранее пообещала подписчикам, что попробует пройти Silent Hill f, и, судя по реакции, не ожидала, насколько пугающим окажется это испытание. Даже не зная японского, зрители легко считывают эмоции актрисы — испуг, растерянность, нервный смех и редкие моменты облегчения. Она вздрагивает при каждом резком звуке, повторяет движения своей героини и судорожно нажимает кнопки в погонях, словно действительно борется за жизнь.

Особенно запомнился момент, когда актриса на миг расслабилась во время длинной катсцены, но внезапное возвращение управления заставило ее вскрикнуть и броситься к геймпаду. Этот эпизод стал вирусным, подчеркнув: даже те, кто участвовал в создании хоррора, не застрахованы от его ужаса.