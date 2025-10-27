Исполнительница главной роли в Silent Hill f с ужасом пытается пройти игру

Актриса и модель Конатсу Като, подарившая внешность и голос главной героине Silent Hill f — Сидзу Хинако, решилась впервые сыграть в собственную игру. Обычное прохождение хоррора неожиданно превратилось в настоящую проверку нервов для девушки и целое шоу для фанатов. Трансляция на YouTube стала настоящим событием: почти двухчасовое видео собрало более 1,6 миллиона просмотров всего за несколько дней.
Като ранее пообещала подписчикам, что попробует пройти Silent Hill f, и, судя по реакции, не ожидала, насколько пугающим окажется это испытание. Даже не зная японского, зрители легко считывают эмоции актрисы — испуг, растерянность, нервный смех и редкие моменты облегчения. Она вздрагивает при каждом резком звуке, повторяет движения своей героини и судорожно нажимает кнопки в погонях, словно действительно борется за жизнь.
Особенно запомнился момент, когда актриса на миг расслабилась во время длинной катсцены, но внезапное возвращение управления заставило ее вскрикнуть и броситься к геймпаду. Этот эпизод стал вирусным, подчеркнув: даже те, кто участвовал в создании хоррора, не застрахованы от его ужаса.
Ужас больше от того, как её изобразили в игре?)
Через пэйнт перерисовывали)
Нормально же изобразили
Вы не понимаете.
Где жопа, где сиськи?
Люди привыкли наяривать во время игры - а тут школьница в нормальной человеческой юбке. Ужас.
Играет и думает "вот это дерьмище! и зачем я в это вписалась"
Ну че ты, хорошая же игра
Ну так за не малые деньги можно )))
Вживую она как-то посимпатичнее.
Игра ссанина. Тихая ссыкуха
А было бы прикольно замутить необычную концовку,что персонаж игры - актриса, которая проходит эту игру;)
это что вообще
Обзор от ИИ
верить их реакциям,это нужно быть тем ещё симпом
Это как "игра в кальмара" - задумка вроде ничё, но чрезмерное кривляние азиатов и их явное переигрывание прям коробит.
Ужас не в игре, а само её существование. Japan School Village — вот её истинное название
Хайпожорка // Александр Ковалёв
Ущемленец.
нет, не ущемленец - а откровенный завистник и циник - что очень плохо для носителя
Да видно что она либо вообще в игры не играла или прям редко очень. Так как в сцене побега умерла несколько раз. Так что понятно что ей будет прям страшная игра раз не играет. Я например с 1 раза прошел этот момент, но игра все таки страшная, по школе было жутко ходить