Исполнительница роли Хинако из Silent Hill f выдвинута на премию "Лучшая актерская игра" в Grand Game Awards

Конатсу Като, сыгравшая Хинако Симидзу в недавнем хорроре Silent Hill f, вошла в список номинантов на премию "Лучшая актерская игра" церемонии Grand Game Awards 2025. Молодая японская актриса получила признание и смогла стать на одном уровне с мировыми звездами благодаря упорной самоотдаче. Отсутствие опыта в играх не помешало ей создать запоминающийся образ героини для хоррора.

Команда GGA отметила, что выступление Като стало одним из самых выразительных в нынешнем сезоне. Актриса сумела передать эмоциональные и психологические нагрузки, которые лежат в основе истории Хинако. А разработчики Silent Hill f крайне удачно перенесли её игру в цифровой облик персонажа. В списке кандидатов она соседствует с крупнейшими фигурами индустрии — от Нормана Ридуса до Бена Старра.

Silent Hill f, в свою очередь, фигурирует сразу в нескольких категориях: Лучший хоррор, Лучший аудио дизайн и даже Игра года.

Напомним, ранее актриса призналась, что одна из сцен съёмок стала для неё настолько тяжёлой, что буквально сломала её эмоционально — подробности можно вспомнить в предыдущей публикации.

Несмотря на серьёзную конкуренцию Silent Hill f продолжает привлекать к себе внимание благодаря номинациям на разных премиях и высокому признанию актёрской игры.