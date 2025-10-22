Компания Konami представила новый трейлер Silent Hill f, посвящённый восторженным отзывам прессы

Компания Konami представила новый трейлер Silent Hill f, посвящённый отзывам прессы — и судя по видео, критики в восторге. В ролике собраны исключительно положительные цитаты и высокие оценки, подчёркивающие атмосферу, визуальный стиль и эмоциональную глубину хоррора. Примечательно, что игра вышла почти месяц назад, и только теперь издатель решил представить подборку реакций, когда ажиотаж вокруг релиза постепенно улегся.

На деле картина оказалась чуть сложнее: наряду с хвалебными рецензиями встречались и более сдержанные — около 7 из 10. Игроки и критики спорят о неоднозначных геймплейных решениях и рваном темпе повествования, однако даже скептики признают — Silent Hill f стала самой успешной и быстро продаваемой частью серии.

Особое внимание привлекла психологическая составляющая. Психотерапевт Мишель Куилс отметила, что игра «точно передаёт страхи и внутренние конфликты человека, оказавшегося на грани безумия». Актриса Конацу Като, сыгравшая главную героиню, рассказала, что участие в проекте стало для неё эмоциональным испытанием, оставившим след на психическом состоянии.

Похоже, Konami настроена серьёзно: компания не ограничивается ремейками классики и стремится к новым сюжетным экспериментам. В будущем фанатов ждёт и переосмысление оригинальной Silent Hill от Bloober Team — возможно, начало новой эры культовой франшизы.