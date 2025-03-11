Konami анонсировала новую презентацию Silent Hill Transmission, на которой покажет Silent Hill f

Konami объявила, что проведет прямую трансляцию Silent Hill Transmission на этой неделе, в ночь с четверга на пятницу, 14 марта в 01:00 МСК, с намерением публично представить Silent Hill f. Игра была анонсирована более двух лет назад одновременно с ремейком Silent Hill 2 и Silent Hill: Townfall.

Silent Hill f разрабатывается Neobards Entertainment, а история написана Ryukishi07, сценаристом Higurashi When They Cry. Вот синопсис, которым анонсировали игру:

SILENT HILL f ​​— ​​это будет совершенно новая история, действие которой происходит в Японии 1960-х годов, в прекрасном, но ужасающем мире. Автор Ryūkishi07, известный японскими визуальными новеллами, посвященными загадкам убийств, психологическим и сверхъестественным ужасам.

В твите Konami, подтверждающем прямую трансляцию, говорится:

Присоединяйтесь к нам на трансляции SILENT HILL, где мы поделимся последними новостями в прямом эфире 14 марта в 01:00 по МСК. Эта трансляция раскроет SILENT HILL f.