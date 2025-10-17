Konami отменяет выпуск саундтрека Silent Hill f из-за "различных обстоятельств"

Konami Style, официальный интернет-магазин Konami, 15 октября объявил о том, что выпуск физического издания саундтрека к игре Silent Hill f — на CD и в ограниченном виниловом издании — будет отменен. Изначально релиз был запланирован на 17 декабря 2025 года. Издатель объяснил решение «различными обстоятельствами» и заверил, что все пользователи, оформившие предзаказы, получат полный возврат средств после обработки отмены.

Хотя некоторые розничные площадки, включая Amazon и Yahoo Shopping, пока продолжают предлагать альбом, Tower Records уже убрал его из своего интернет-магазина, и вероятно, другие продавцы последуют примеру. Владельцы DLC Silent Hill f Digital Deluxe Upgrade по-прежнему могут слушать саундтрек в цифровом формате, но шансы на появление альбома на стриминговых сервисах теперь минимальны.

Музыку для Silent Hill f написал легендарный композитор серии Акира Ямаока совместно с Кенсуке Инаге из Koei Tecmo. Несколько треков были созданы независимыми композиторами dai и xaki, известными по серии Ryukishi07’s When They Cry. Такой состав музыкантов сделал саундтрек одним из самых ожидаемых в 2025 году: недавно Silent Hill f был номинирован на Golden Joystick Awards в категориях «Лучший саундтрек» и «Лучший сюжет».

Поклонники серии выражают разочарование из-за отмены физического релиза, так как ограниченные издания и винил традиционно ценятся среди коллекционеров. Многие надеялись получить возможность собрать полное издание Silent Hill f, включающее музыку, артбук и бонусный контент.

Konami пока не предоставила подробностей, что именно повлияло на отмену — технические сложности, логистические вопросы или коммерческие причины остаются неизвестными. Судя по всему, компания сосредоточится на цифровых версиях, оставляя фанатов без физического носителя, но с возможностью наслаждаться музыкой в игровом DLC.