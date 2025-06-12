Konami показала новые механики Silent Hill f и познакомила с разработчиками, которые создавали ремейки Final Fantasy 7

На трансляции Konami Press Start Live разработчики Silent Hill f представили расширенный взгляд на игру, а также поделились новыми подробностями об уникальных геймплейных решениях и творческой команде. Напомним, что на прошлой неделе в рамках State of Play был показан свежий трейлер и объявлена дата выхода — 25 сентября. Однако только сейчас стали известны детали, подтверждающие, что Silent Hill f станет одним из самых нестандартных проектов серии.

Работу над игрой ведёт студия NeoBards Entertainment — гонконгская команда, известная по Dead Rising Deluxe Remaster, Final Fantasy VII Rebirth и Mega Man Battle Network Legacy Collection. За сюжет отвечает Рюкиси07, автор знаменитой серии «Когда плачут», а дизайн существ и персонажей разработал Kera, художник, работавший над Spirit Hunter NG. Над звуком трудятся композиторы Кэнсуке Инадзэ, Dai, Xaki, а также легендарный композитор оригинальных частей Silent Hill.

Действие Silent Hill f разворачивается в Японии 1960-х годов. Главная героиня — школьница Хинако Симидзу, чья деревня Эбисугаока внезапно покрывается туманом и начинает необратимо меняться. Игроку предстоит исследовать искажённый мир, решать головоломки, бороться с чудовищами и, в конечном счёте, принять «прекрасное, но ужасное» решение.

Одной из ключевых особенностей стала система визуального отображения повреждений. Удары врагов и состояние героини находят отражение не только в анимациях, но и на её теле и одежде. Этот элемент напоминает о визуальных изменениях Джеймса в Silent Hill 2 Remake, но в Silent Hill f эффект стал заметно более выраженным. Также был впервые показан интерфейс игры, который можно полностью отключить для более кинематографичного погружения.

По словам разработчиков, Silent Hill f — полностью оригинальная история, не требующая знакомства с предыдущими частями, хотя поклонников ожидает множество отсылок и скрытых деталей.

Silent Hill f выйдет 25 сентября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. В завершение презентации Konami сделала неожиданное заявление — в разработке находится полноценный ремейк первой части Silent Hill.