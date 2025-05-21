Konami: Silent Hill f отлично подойдет новичкам - игра не будет напрямую связана с предыдущими частями франшизы

Компания Konami сообщила о том, что предстоящий хоррор Silent Hill f отлично подойдет новичкам в качестве первой игры франшизы - она не будет напрямую связана с другими играми серии.
При этом Konami отметила, что для давних фанатов франшизы Silent Hill f тоже будет представлять интерес, поскольку игроки впервые получат возможность посетить Японию 1960-х годов с её уникальным азиатским колоритом:
Если вы не знали, с чего начать, то Silent Hill f к вашим услугам. Игра подойдет новичкам, которые никогда не пробовали Silent Hill - для знакомства с игрой не требуется проходить предыдущие части.
Silent Hill f выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S в 2025 году.
Да это подделка вообще на SH не тянет, от слова совсем) Очередная чушь про каких-то школьниц-зумерш)
Ну, это хорошо, учитывая, что я из всей серии только фильм видел. :)
Еретик
Ну началось
Там и предыдущие части не особо связаны друг с другом были. Привязка четвёртой части ко второй вообще из пальца высосана, а связь первой и третьей совсем незначительна. Если не знать, что главная героиня третьей дочь гг первой части, то восприятие от игры вообще не поменяется.
В принципе неплохо, смена гг может вдохнуть новый сюжетный виток. Самое главное чтоб атмосфера не пострадала.
Читаю комментарии про какую-то еще выпущенную игру и ощущение складывается, что какие-то геймеры стали несчастные! Всем недовольны! Вы сначала дождитесь игры, поиграйте, а потом критикуйте