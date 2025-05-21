Konami: Silent Hill f отлично подойдет новичкам - игра не будет напрямую связана с предыдущими частями франшизы

Компания Konami сообщила о том, что предстоящий хоррор Silent Hill f отлично подойдет новичкам в качестве первой игры франшизы - она не будет напрямую связана с другими играми серии.

При этом Konami отметила, что для давних фанатов франшизы Silent Hill f тоже будет представлять интерес, поскольку игроки впервые получат возможность посетить Японию 1960-х годов с её уникальным азиатским колоритом:

Если вы не знали, с чего начать, то Silent Hill f к вашим услугам. Игра подойдет новичкам, которые никогда не пробовали Silent Hill - для знакомства с игрой не требуется проходить предыдущие части.

Silent Hill f выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S в 2025 году.