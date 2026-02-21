Mechanics VoiceOver поделились обновлением работы над русской озвучкой Silent Hill f

Русская озвучка для Silent Hill f от команды Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) всё ближе к релизу. Работа над звуком уже завершена — команда перешла к этапу тестирования и финальных правок. Точные сроки пока не называются: выпуск может состояться как в конце этого месяца, так и в начале следующего. Однако авторы отмечают, что приложат максимум усилий, чтобы релиз состоялся как можно скорее.
В честь перехода проекта на новый этап локализаторы поделились свежим бэкстейдж-роликом. В нём можно услышать голоса новых персонажей и увидеть процесс работы актёров, подаривших им звучание.
Молодцы! Оперативно. Самое важное в русских озвучках это качество и быстрая работа после релиза.
Надеюсь команде будут деньжат подкидывать, у кого есть возможность.
Виталику только не говорите а то он в 4 раз её пройдет
Что за Виталик,парень твой?
по-любому, внимания ему не уделяет, вот и подгорело
Молодцы механики, сколько озвучек уже выпустили за последнее время. Интересно дождемся ли мы озвучку экспедиции от геймсвойс, или еще годик придется подождать.
Шикарная озвучка! Звучит величественно, могуче и прекрасно... по-русски. Оригинал на много голов ниже звучит, если сравнивать качество. Точка.