Mechanics VoiceOver поделились обновлением работы над русской озвучкой Silent Hill f

Русская озвучка для Silent Hill f от команды Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) всё ближе к релизу. Работа над звуком уже завершена — команда перешла к этапу тестирования и финальных правок. Точные сроки пока не называются: выпуск может состояться как в конце этого месяца, так и в начале следующего. Однако авторы отмечают, что приложат максимум усилий, чтобы релиз состоялся как можно скорее.

В честь перехода проекта на новый этап локализаторы поделились свежим бэкстейдж-роликом. В нём можно услышать голоса новых персонажей и увидеть процесс работы актёров, подаривших им звучание.