Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.5 1 068 оценок

Mechanics VoiceOver поделились обновлением работы над русской озвучкой Silent Hill f

monk70 monk70

Русская озвучка для Silent Hill f от команды Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) всё ближе к релизу. Работа над звуком уже завершена — команда перешла к этапу тестирования и финальных правок. Точные сроки пока не называются: выпуск может состояться как в конце этого месяца, так и в начале следующего. Однако авторы отмечают, что приложат максимум усилий, чтобы релиз состоялся как можно скорее.

В честь перехода проекта на новый этап локализаторы поделились свежим бэкстейдж-роликом. В нём можно услышать голоса новых персонажей и увидеть процесс работы актёров, подаривших им звучание.

igrokboy

Молодцы! Оперативно. Самое важное в русских озвучках это качество и быстрая работа после релиза.

Надеюсь команде будут деньжат подкидывать, у кого есть возможность.

6
Dart_Zero

Виталику только не говорите а то он в 4 раз её пройдет

4
AdriftDylan

Что за Виталик,парень твой?

4
Akaias84 AdriftDylan

по-любому, внимания ему не уделяет, вот и подгорело

3
Андрей Ккккк

Молодцы механики, сколько озвучек уже выпустили за последнее время. Интересно дождемся ли мы озвучку экспедиции от геймсвойс, или еще годик придется подождать.

Janekste

Шикарная озвучка! Звучит величественно, могуче и прекрасно... по-русски. Оригинал на много голов ниже звучит, если сравнивать качество. Точка.