Mechanics VoiceOver показали ролик с записью русской озвучки Silent Hill f

Сбор средств на русскую озвучку хоррора Silent Hill f был успешно завершён, и работа над локализацией уже вышла на финишную прямую. Как сообщили авторы проекта, запись актёров практически завершена — в ближайшее время команда приступит к обработке звука и тестированию локализации.

В честь этого события был опубликован небольшой бэкстейдж-ролик, демонстрирующий процесс озвучки. В видео можно увидеть работу актёров и режиссёра, а также услышать голоса нескольких ключевых персонажей игры.

Релиз русской локализации Silent Hill f запланирован на начало 2026 года. До этого момента команда обещает регулярно делиться новыми материалами и закулисьем процесса озвучки.

Отдельная благодарность была выражена студии RavenCat, принимавшей участие в записи и режиссуре актёров.