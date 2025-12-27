ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.5 1 015 оценок

Mechanics VoiceOver показали ролик с записью русской озвучки Silent Hill f

monk70 monk70

Сбор средств на русскую озвучку хоррора Silent Hill f был успешно завершён, и работа над локализацией уже вышла на финишную прямую. Как сообщили авторы проекта, запись актёров практически завершена — в ближайшее время команда приступит к обработке звука и тестированию локализации.

В честь этого события был опубликован небольшой бэкстейдж-ролик, демонстрирующий процесс озвучки. В видео можно увидеть работу актёров и режиссёра, а также услышать голоса нескольких ключевых персонажей игры.

Релиз русской локализации Silent Hill f запланирован на начало 2026 года. До этого момента команда обещает регулярно делиться новыми материалами и закулисьем процесса озвучки.

Отдельная благодарность была выражена студии RavenCat, принимавшей участие в записи и режиссуре актёров.

Комментарии:  10
Vlad-90

нашли что переводить... для кого это вообще? для 2% играков? это даже не Сайлент Хил...

kolinmah

Вот именно. Нахой оно надо?!

Otavek

Люди скинулись на озвучку, значит она кому-то и нужна. В любом случае хуже от наличия озвучки никому не станет.

muxamor2011

Это для меня и для тех кто так же на неё скидывался.
а вообще 2% это очень большое число. что то около 70 миллионов человек получается. ну если учитывать что по данным на 25 год в мире около 3.6 миллиарда геймеров.

SenMarie

Признаю, от осознания того, что учавствует официальная озвучка Дина, я просто завизжала!.. натурально побежали муражки по коже!

Голос юной Дзюнко хорош, сразу видно, что девочка - профессионал.

The Path to Yourself
ПенисДушилин

Думал с 1го по 5 января погамать, но подожду русскую, внимательно вслушаться в японское село.

JackReacher

Топ, это мы ждем

