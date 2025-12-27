Mechanics VoiceOver показали ролик с записью русской озвучки Silent Hill f

Сбор средств на русскую озвучку хоррора Silent Hill f был успешно завершён, и работа над локализацией уже вышла на финишную прямую. Как сообщили авторы проекта, запись актёров практически завершена — в ближайшее время команда приступит к обработке звука и тестированию локализации.
В честь этого события был опубликован небольшой бэкстейдж-ролик, демонстрирующий процесс озвучки. В видео можно увидеть работу актёров и режиссёра, а также услышать голоса нескольких ключевых персонажей игры.
Релиз русской локализации Silent Hill f запланирован на начало 2026 года. До этого момента команда обещает регулярно делиться новыми материалами и закулисьем процесса озвучки.
Отдельная благодарность была выражена студии RavenCat, принимавшей участие в записи и режиссуре актёров.
нашли что переводить... для кого это вообще? для 2% играков? это даже не Сайлент Хил...
Вот именно. Нахой оно надо?!
Люди скинулись на озвучку, значит она кому-то и нужна. В любом случае хуже от наличия озвучки никому не станет.
Это для меня и для тех кто так же на неё скидывался.
а вообще 2% это очень большое число. что то около 70 миллионов человек получается. ну если учитывать что по данным на 25 год в мире около 3.6 миллиарда геймеров.
Признаю, от осознания того, что учавствует официальная озвучка Дина, я просто завизжала!.. натурально побежали муражки по коже!
Голос юной Дзюнко хорош, сразу видно, что девочка - профессионал.
Думал с 1го по 5 января погамать, но подожду русскую, внимательно вслушаться в японское село.
Топ, это мы ждем