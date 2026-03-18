Mechanics VoiceOver выпустили русскую озвучку Silent Hill f

Mechanics VoiceOver порадовали игроков — для Silent Hill f вышла долгожданная русская локализация, включающая не только перевод текста, но и полноценную озвучку.

Работа над проектом заняла много времени и объединила усилия большой команды: переводчиков, режиссёров, актёров озвучки, программистов и тестеров. Благодаря этому теперь игроки могут пройти историю Хинако Симидзу в атмосферном японском городке, полностью на русском языке.

Отдельную благодарность авторы выразили студии RavenCat, занимавшейся записью и режиссурой озвучки, а также VoiceBand за помощь с дополнительными правками.

Кроме того, в основу локализации лёг переработанный текст от The Miracle — благодаря этому интерфейс и записки в игре стали заметно качественнее и удобнее для восприятия.

Проект стал возможен во многом благодаря поддержке сообщества, которое профинансировало разработку.