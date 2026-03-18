Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.4 1 107 оценок

Mechanics VoiceOver выпустили русскую озвучку Silent Hill f

monk70 monk70

Mechanics VoiceOver порадовали игроков — для Silent Hill f вышла долгожданная русская локализация, включающая не только перевод текста, но и полноценную озвучку.

Silent Hill f "Полная русская озвучка от Mechanics VoiceOver"

Работа над проектом заняла много времени и объединила усилия большой команды: переводчиков, режиссёров, актёров озвучки, программистов и тестеров. Благодаря этому теперь игроки могут пройти историю Хинако Симидзу в атмосферном японском городке, полностью на русском языке.

Отдельную благодарность авторы выразили студии RavenCat, занимавшейся записью и режиссурой озвучки, а также VoiceBand за помощь с дополнительными правками.

Кроме того, в основу локализации лёг переработанный текст от The Miracle — благодаря этому интерфейс и записки в игре стали заметно качественнее и удобнее для восприятия.

Проект стал возможен во многом благодаря поддержке сообщества, которое профинансировало разработку. Скачать русификатор уже можно бесплатно с нашего сайта по ссылке выше.

УборщицаКлаваКака

наxyя?

Silent Hill Townfall

Замечательная новость!!!!!!

WerGC

три калеки подняли костыли

Orihama

Без обид, но игра душнина на разок. Но если кто не играл то для них отличная новость.

