Mechanics VoiceOver завершила запись озвучки для Silent Hill f

Команда Mechanics VoiceOver сообщила о том, что процесс записи русской озвучки для хоррора Silent Hill f полностью завершен. В данный момент специалисты занимаются финальным сведением звука.



В честь этого события локализаторы выпустили второй видеоролик из цикла "Как Механики озвучивали". В нем представлены новые русские голоса персонажей игры, а также показана закулисная работа актеров и режиссера дубляжа.



Локализация проекта вышла на финальную стадию, и многие игроки интересуются датой релиза. Точные сроки, как это часто бывает в сфере локализации, назвать пока сложно. Однако разработчики надеются выпустить готовую озвучку до конца текущего месяца.