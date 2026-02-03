Mechanics VoiceOver завершила запись озвучки для Silent Hill f

Команда Mechanics VoiceOver сообщила о том, что процесс записи русской озвучки для хоррора Silent Hill f полностью завершен. В данный момент специалисты занимаются финальным сведением звука.
В честь этого события локализаторы выпустили второй видеоролик из цикла "Как Механики озвучивали". В нем представлены новые русские голоса персонажей игры, а также показана закулисная работа актеров и режиссера дубляжа.
Локализация проекта вышла на финальную стадию, и многие игроки интересуются датой релиза. Точные сроки, как это часто бывает в сфере локализации, назвать пока сложно. Однако разработчики надеются выпустить готовую озвучку до конца текущего месяца.
ужас японская лутьше в 1000 раз
Лутьше
Судя по твоему русскому, да - японская тебе будет лучше ))
Ну конечно лучше когда ничего не понимаешь что они говорят и смотришь на субтитры а не на то что в игре происходит.
Нафуй она кому нужна?
Мне нужна.
что бы нормально пройти игру. а не в сабы пялить.