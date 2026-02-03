ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.5 1 051 оценка

Mechanics VoiceOver завершила запись озвучки для Silent Hill f

AceTheKing AceTheKing

Команда Mechanics VoiceOver сообщила о том, что процесс записи русской озвучки для хоррора Silent Hill f полностью завершен. В данный момент специалисты занимаются финальным сведением звука.

В честь этого события локализаторы выпустили второй видеоролик из цикла "Как Механики озвучивали". В нем представлены новые русские голоса персонажей игры, а также показана закулисная работа актеров и режиссера дубляжа.

Локализация проекта вышла на финальную стадию, и многие игроки интересуются датой релиза. Точные сроки, как это часто бывает в сфере локализации, назвать пока сложно. Однако разработчики надеются выпустить готовую озвучку до конца текущего месяца.

26
8
Комментарии:  8
BumblingDrake

ужас японская лутьше в 1000 раз

13
Витюня Скобочник

Лутьше

8
Barred

Судя по твоему русскому, да - японская тебе будет лучше ))

11
Traha_Global

Ну конечно лучше когда ничего не понимаешь что они говорят и смотришь на субтитры а не на то что в игре происходит.

9
kolinmah

Нафуй она кому нужна?

1
muxamor2011

Мне нужна.
что бы нормально пройти игру. а не в сабы пялить.