Местные жители уверяют, что реальное место, где происходит действие Silent Hill f, само по себе достаточно жуткое

Konami полностью изменит обстановку новой Silent Hill f по сравнению с другими частями серии, перенеся ее в Японию, а история развернется в 1960-х годах в сельском городке, основанном на реальном месте. В презентационном трейлере это четко указано, так что ошибиться невозможно. После анонса многие японцы, знакомые с этим местом, начали делиться фотографиями и информацией для тех, кто с ним не знаком, давая понять, что это был идеальный выбор для хоррора.
В игре город будет называться Эбисугаока, тогда как реальное место называется Канаяма и находится в префектуре Гифу. Место действия было предложено Ryukishi07, главным сценаристом игры и создателем нашумевшей серии ужасов и детектива When They Cry. По-видимому, он выбрал его из списка нескольких мест, отдав предпочтение Канаяме за ее «уникальный городской пейзаж», который отражает ход времени и демонстрирует эволюцию японского образа жизни.
Японцы, знакомые с городом, были в восторге, узнав, что он станет местом действия Silent Hill f, включая пользователя X @sinonomeimori, чья бабушка родом из Канаямы, которая сказала, что чувствовала то же беспокойство, что и во время прогулки по городу во время просмотра трейлера. Он также поделился несколькими фотографиями, написав:
Пожалуйста, приезжайте в Канаяму, город, где можно сделать жуткие фотографии даже за пределами мира Silent Hill.
На самом деле, некоторые фотографии действительно жуткие.
Ryukishi07 не новичок в использовании реальных локаций в качестве сеттингов для своих игр, например, городов из серии When They Cry. Сценарист, должно быть, очень хорошо изучил это место, поскольку там было найдено множество артефактов, относящихся к периоду Дзёмон (примерно 14 000–300 гг. до н. э.). Наиболее примечательными являются мегалиты Канаяма, которые, согласно археоастрономическим исследованиям, являются, возможно, редким примером солнечного календаря в древней Японии.
Все японцы, знакомые с Канаямой, сходятся во мнении, что реконструкция, выполненная в игре, выглядит очень достоверной. В целом включение города в игру воспринимается положительно, как отмечает @sinonomeimori:
В Канаяме нет развлечений, там холодно и малонаселенно, поэтому я думал, что город постепенно опустеет и исчезнет. Однако я видел так много откликов от людей, которые говорили, что им нравится атмосфера и они хотят его посетить, что делает меня очень счастливым. Большое спасибо.
Silent Hill f выйдет на ПК (Steam/Epic Games Store), PS5 и Xbox Series X|S.
Негра бы добавить для разнообразия и достоверной атмосферы
Согласен. И должна быть концовка, в которой персонаж понимает, что он/она не он/она, а боевой вертосексуал с ракетами "Хелфайр" воздух/земля.
с сиськами и порядочной волыной
Добавил
и трансов побольше
вы не сравнивайте японцев с французскими пидарасами.
И каким местом этот городок жуткий?... Тем что дома старенькие? Обычная японская полусельская местность
Я хз че там страшного в этом городе, так и не понял
согласна обычный городок нечего такого жуткого нет
согласен, они в Сибири весной не были.
В Воркуте
Таких жутких фотографий в жизни не видел. Нигде не наблевано и не насрано, мусора даже нет.
Ничего особенного как-то. Деревня как деревня.
На скринах жуткий город? Тогда в моём они бы просто срали кирпичами:)
Какие жуткие фотографии
Да хрень это будет!Вот сами посмотрите!
Играем
В это мы поиграем)
Фотки как фотки. Типичная населенка. Где жуть-то?
А я надеялся на Сидзуоку
там в Японии есть и более криповые города, один из которых с забетонированным входом в тоннель где ранее люди кончались, забыл название, весь город вымер сейчас, вообщем весело в Японии, это вам не исторические негры
там ещё заброшенный Остров похожий на корабль есть
Это место после игры станет достопримечательностью и заманит туристов
У меня в городе когда туман, тот еще С.Х. начинается, т.ч. ЭТО еще цветочек.
Чёт в новости не увидел а как игра связана с Silent Hill ?
Является частью серии и скорее всего очередной отражение Silent Hill'а в мире.
по словам автора, сайлент хилл это не место а событие
А автор оригинального сх с этим согласен ? Или это очередной котзима со своим шедевром ?
Обычный провинциальный городок в Японии. Если нужна давящая атмосфера то велком в Россию!. Подберём не только депрессивные городские поселения но можем и в заброшенные деревня и сёла отвезти не говоря о заброшенных городах.
Ура. Нашелся чел, который умудрился рашку приплести. Дайте ему пряник.
Достаточно взять любой город в России и этого вполне хватит, чтобы нагнать жути.
Давно хотел что RE или Сайлент хил переключились на японские локации, они действительно жути нагоняют (много проходов и подлокаций на небольшой местности). Не понимают почему люди в комментах думают что их жопосранск страшнее, не шарят фишку.
Выпускайте уже! Оценим.
не канон
так и про resident evil 7 говорили, но...
игра хорошая но тоже не канон
С чего бы Resident Evil 7 не канон?
у него 6тая часть канон, дальше можно не рассуждать.
От того что ты назвал её "не каноном", каноном она быть не перестаёт