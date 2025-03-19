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Silent Hill f 2026 г.
Ужасы, От третьего лица
8.1 113 оценок

Местные жители уверяют, что реальное место, где происходит действие Silent Hill f, само по себе достаточно жуткое

monk70 monk70

Konami полностью изменит обстановку новой Silent Hill f по сравнению с другими частями серии, перенеся ее в Японию, а история развернется в 1960-х годах в сельском городке, основанном на реальном месте. В презентационном трейлере это четко указано, так что ошибиться невозможно. После анонса многие японцы, знакомые с этим местом, начали делиться фотографиями и информацией для тех, кто с ним не знаком, давая понять, что это был идеальный выбор для хоррора.

В игре город будет называться Эбисугаока, тогда как реальное место называется Канаяма и находится в префектуре Гифу. Место действия было предложено Ryukishi07, главным сценаристом игры и создателем нашумевшей серии ужасов и детектива When They Cry. По-видимому, он выбрал его из списка нескольких мест, отдав предпочтение Канаяме за ее «уникальный городской пейзаж», который отражает ход времени и демонстрирует эволюцию японского образа жизни.

Японцы, знакомые с городом, были в восторге, узнав, что он станет местом действия Silent Hill f, включая пользователя X @sinonomeimori, чья бабушка родом из Канаямы, которая сказала, что чувствовала то же беспокойство, что и во время прогулки по городу во время просмотра трейлера. Он также поделился несколькими фотографиями, написав:

Пожалуйста, приезжайте в Канаяму, город, где можно сделать жуткие фотографии даже за пределами мира Silent Hill.

На самом деле, некоторые фотографии действительно жуткие.

+ ещё 2 картинки

Ryukishi07 не новичок в использовании реальных локаций в качестве сеттингов для своих игр, например, городов из серии When They Cry. Сценарист, должно быть, очень хорошо изучил это место, поскольку там было найдено множество артефактов, относящихся к периоду Дзёмон (примерно 14 000–300 гг. до н. э.). Наиболее примечательными являются мегалиты Канаяма, которые, согласно археоастрономическим исследованиям, являются, возможно, редким примером солнечного календаря в древней Японии.

Все японцы, знакомые с Канаямой, сходятся во мнении, что реконструкция, выполненная в игре, выглядит очень достоверной. В целом включение города в игру воспринимается положительно, как отмечает @sinonomeimori:

В Канаяме нет развлечений, там холодно и малонаселенно, поэтому я думал, что город постепенно опустеет и исчезнет. Однако я видел так много откликов от людей, которые говорили, что им нравится атмосфера и они хотят его посетить, что делает меня очень счастливым. Большое спасибо.

Silent Hill f выйдет на ПК (Steam/Epic Games Store), PS5 и Xbox Series X|S.

69
41
Комментарии: 41
Ваш комментарий
Taicho

Негра бы добавить для разнообразия и достоверной атмосферы

54
Akalaka

Согласен. И должна быть концовка, в которой персонаж понимает, что он/она не он/она, а боевой вертосексуал с ракетами "Хелфайр" воздух/земля.

16
SpLiT KoT

с сиськами и порядочной волыной

0
Nick Neils

Добавил

34
Спектр Зис

и трансов побольше

0
AlluringJake

вы не сравнивайте японцев с французскими пидарасами.

0
Moralez878787

И каким местом этот городок жуткий?... Тем что дома старенькие? Обычная японская полусельская местность

21
K.G.B

Я хз че там страшного в этом городе, так и не понял

12
HappyWylde

согласна обычный городок нечего такого жуткого нет

1
Qwa7

согласен, они в Сибири весной не были.

1
Fenharell Qwa7

В Воркуте

2
Ptaxa_1 Ptax

Таких жутких фотографий в жизни не видел. Нигде не наблевано и не насрано, мусора даже нет.

8
AlexFoRestor

Ничего особенного как-то. Деревня как деревня.

2
raspisnoy1

На скринах жуткий город? Тогда в моём они бы просто срали кирпичами:)

2
dreamevil2067

Какие жуткие фотографии

2
Дроникс

Да хрень это будет!Вот сами посмотрите!

1
XOJIODHbIU

Играем

1
PrettyToy

В это мы поиграем)

1
MariaR

Фотки как фотки. Типичная населенка. Где жуть-то?

1
The Ryan

А я надеялся на Сидзуоку

0
Tommy.

там в Японии есть и более криповые города, один из которых с забетонированным входом в тоннель где ранее люди кончались, забыл название, весь город вымер сейчас, вообщем весело в Японии, это вам не исторические негры

0
HappyWylde

там ещё заброшенный Остров похожий на корабль есть

0
AssertiveCaoimhe

Это место после игры станет достопримечательностью и заманит туристов

0
Kokoprime1991

У меня в городе когда туман, тот еще С.Х. начинается, т.ч. ЭТО еще цветочек.

0
Парамон Ильич
0
Shigofumi

Чёт в новости не увидел а как игра связана с Silent Hill ?

-1
YummyYwyr

Является частью серии и скорее всего очередной отражение Silent Hill'а в мире.

0
YanDesu

по словам автора, сайлент хилл это не место а событие

0
Shigofumi YanDesu

А автор оригинального сх с этим согласен ? Или это очередной котзима со своим шедевром ?

0
SOLUS5678

Обычный провинциальный городок в Японии. Если нужна давящая атмосфера то велком в Россию!. Подберём не только депрессивные городские поселения но можем и в заброшенные деревня и сёла отвезти не говоря о заброшенных городах.

-2
ILIA_1992

Ура. Нашелся чел, который умудрился рашку приплести. Дайте ему пряник.

-5
InGоd

Достаточно взять любой город в России и этого вполне хватит, чтобы нагнать жути.

-2
STRIFER_HELLCORP

Давно хотел что RE или Сайлент хил переключились на японские локации, они действительно жути нагоняют (много проходов и подлокаций на небольшой местности). Не понимают почему люди в комментах думают что их жопосранск страшнее, не шарят фишку.

-2
Ahnx

Выпускайте уже! Оценим.

-4
vertehwost

не канон

-9
Андрей Андреевв

так и про resident evil 7 говорили, но...

0
vertehwost Андрей Андреевв

игра хорошая но тоже не канон

-8
PolGhost vertehwost

С чего бы Resident Evil 7 не канон?

4
Agentdead PolGhost

у него 6тая часть канон, дальше можно не рассуждать.

0
STRIFER_HELLCORP vertehwost

От того что ты назвал её "не каноном", каноном она быть не перестаёт

1