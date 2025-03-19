Местные жители уверяют, что реальное место, где происходит действие Silent Hill f, само по себе достаточно жуткое

Konami полностью изменит обстановку новой Silent Hill f по сравнению с другими частями серии, перенеся ее в Японию, а история развернется в 1960-х годах в сельском городке, основанном на реальном месте. В презентационном трейлере это четко указано, так что ошибиться невозможно. После анонса многие японцы, знакомые с этим местом, начали делиться фотографиями и информацией для тех, кто с ним не знаком, давая понять, что это был идеальный выбор для хоррора.

В игре город будет называться Эбисугаока, тогда как реальное место называется Канаяма и находится в префектуре Гифу. Место действия было предложено Ryukishi07, главным сценаристом игры и создателем нашумевшей серии ужасов и детектива When They Cry. По-видимому, он выбрал его из списка нескольких мест, отдав предпочтение Канаяме за ее «уникальный городской пейзаж», который отражает ход времени и демонстрирует эволюцию японского образа жизни.

Японцы, знакомые с городом, были в восторге, узнав, что он станет местом действия Silent Hill f, включая пользователя X @sinonomeimori, чья бабушка родом из Канаямы, которая сказала, что чувствовала то же беспокойство, что и во время прогулки по городу во время просмотра трейлера. Он также поделился несколькими фотографиями, написав:

Пожалуйста, приезжайте в Канаяму, город, где можно сделать жуткие фотографии даже за пределами мира Silent Hill.

На самом деле, некоторые фотографии действительно жуткие.

Ryukishi07 не новичок в использовании реальных локаций в качестве сеттингов для своих игр, например, городов из серии When They Cry. Сценарист, должно быть, очень хорошо изучил это место, поскольку там было найдено множество артефактов, относящихся к периоду Дзёмон (примерно 14 000–300 гг. до н. э.). Наиболее примечательными являются мегалиты Канаяма, которые, согласно археоастрономическим исследованиям, являются, возможно, редким примером солнечного календаря в древней Японии.

Все японцы, знакомые с Канаямой, сходятся во мнении, что реконструкция, выполненная в игре, выглядит очень достоверной. В целом включение города в игру воспринимается положительно, как отмечает @sinonomeimori:

В Канаяме нет развлечений, там холодно и малонаселенно, поэтому я думал, что город постепенно опустеет и исчезнет. Однако я видел так много откликов от людей, которые говорили, что им нравится атмосфера и они хотят его посетить, что делает меня очень счастливым. Большое спасибо.

Silent Hill f выйдет на ПК (Steam/Epic Games Store), PS5 и Xbox Series X|S.