Mundfish поздравили Konami с релизом Silent Hill f и показали арт с близняшкой в японской школьной форме

Студия Mundfish, создатели Atomic Heart, поздравили своих коллег из Konami и студии NeoBards Entertainment с релизом нового хоррора Silent Hill f.
Команда Mundfish подготовила для коллег поздравительное сообщение, сопроводив его тематическим промо-артом. На изображении один из узнаваемых персонажей их игры, Близняшка, изображена в японской школьной форме. В своем обращении студия написала:
Туман сгущается… и кошмары вместе с ним. Поздравляем Konami и NeoBards Entertainment с выходом Silent Hill f - не терпится потеряться в этом новом ужасе.
как же они пытаются завлечь к себе внимание) я то не против пусть но выглядит конечно Смешно
Да, те еще любители подлизать
Что смешного, обычная практика, студии часто делают арт коллабы и поздравляют друг друга.
да нормально все,в чем смешно?захотели выразить уважение,в чем проблема,каким образом они завлекают к себе внимание,они спамом занимаются?может они этот пост сделали?
SH f-уфло не стоит того, чтобы поздравлять ее с релизом. Больше скажу - она не стоит даже публикации новостей на PG
Почему Мунды всех поздравляют и пихают свои близняшек во все вселенные, будто хотят подлизаться? В чём их мотивация? Почему к примеру Рокстар, Близы, Сони так не делают, а эти тут как тут.
Мне кажется ты сам знаешь ответ на этот вопрос.
Это агрессивная реклама.
Готовят гоев ко 2й части, чтобы гои не остыли.
удивительно что не гейские ведьмаки это первыми не сделали, они кукарекать обожают просто
👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿
где длс
Ну тошнит уже от этого.
Это наглая, достающая и навязывающая реклама.
Mundfish - горите в аду.