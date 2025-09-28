ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.6 496 оценок

Mundfish поздравили Konami с релизом Silent Hill f и показали арт с близняшкой в японской школьной форме

AceTheKing AceTheKing

Студия Mundfish, создатели Atomic Heart, поздравили своих коллег из Konami и студии NeoBards Entertainment с релизом нового хоррора Silent Hill f.

Команда Mundfish подготовила для коллег поздравительное сообщение, сопроводив его тематическим промо-артом. На изображении один из узнаваемых персонажей их игры, Близняшка, изображена в японской школьной форме. В своем обращении студия написала:

Туман сгущается… и кошмары вместе с ним. Поздравляем Konami и NeoBards Entertainment с выходом Silent Hill f - не терпится потеряться в этом новом ужасе.
21
16
Комментарии:  16
вортигонт вортигонтович

как же они пытаются завлечь к себе внимание) я то не против пусть но выглядит конечно Смешно

13
MistaSpider

Да, те еще любители подлизать

6
Samson48

Что смешного, обычная практика, студии часто делают арт коллабы и поздравляют друг друга.

2
InkubatorKlef

да нормально все,в чем смешно?захотели выразить уважение,в чем проблема,каким образом они завлекают к себе внимание,они спамом занимаются?может они этот пост сделали?

3
Твоя Мaмкa

SH f-уфло не стоит того, чтобы поздравлять ее с релизом. Больше скажу - она не стоит даже публикации новостей на PG

8
J a r v i s

Почему Мунды всех поздравляют и пихают свои близняшек во все вселенные, будто хотят подлизаться? В чём их мотивация? Почему к примеру Рокстар, Близы, Сони так не делают, а эти тут как тут.

4
MistaSpider

Мне кажется ты сам знаешь ответ на этот вопрос.

1
Длинный ник чтобы не запо

Это агрессивная реклама.
Готовят гоев ко 2й части, чтобы гои не остыли.

AGS37

удивительно что не гейские ведьмаки это первыми не сделали, они кукарекать обожают просто

2
Беккер5443

👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿

1
Лидер Мур

где длс

Длинный ник чтобы не запо

Ну тошнит уже от этого.
Это наглая, достающая и навязывающая реклама.
Mundfish - горите в аду.