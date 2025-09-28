Mundfish поздравили Konami с релизом Silent Hill f и показали арт с близняшкой в японской школьной форме

Студия Mundfish, создатели Atomic Heart, поздравили своих коллег из Konami и студии NeoBards Entertainment с релизом нового хоррора Silent Hill f.

Команда Mundfish подготовила для коллег поздравительное сообщение, сопроводив его тематическим промо-артом. На изображении один из узнаваемых персонажей их игры, Близняшка, изображена в японской школьной форме. В своем обращении студия написала:

Туман сгущается… и кошмары вместе с ним. Поздравляем Konami и NeoBards Entertainment с выходом Silent Hill f - не терпится потеряться в этом новом ужасе.