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Silent Hill f 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.3 148 оценок

На State of Play раскрыли дату релиза Silent Hill f. Атмосферный хоррор выйдет уже осенью!

Gutsz Gutsz

Во время сегодняшней трансляции State of Play, 5 июня, компания Konami представила новый трейлер Silent Hill f и официально объявила дату выхода — 25 сентября 2025 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

Главной героиней станет Хинако Симидзу, старшеклассница из тихого японского городка Эбисугаока. Но привычные улицы вскоре окутывает зловещий туман, и реальность начинает стремительно искажаться. Игроку предстоит исследовать меняющийся город, решать головоломки и бороться за выживание, принимая судьбоносные решения, которые определят финал истории. Разработчики обещают, что сюжет будет развиваться в зависимости от морального выбора: между красотой и безумием, между страхом и преодолением.

Особое внимание уделено визуальной части. Silent Hill f предлагает детализированную реконструкцию Японии 1960-х годов, атмосферу которой подчёркивает 4K-графика и туман, ставший символом серии. Художник kera создал монстров, вдохновлённых японскими страшилками и классикой Silent Hill, а за музыку отвечают Акира Ямаока и Кэнсукэ Инадзё — их саундтрек объединяет прошлое и новое звучание в мрачной эстетике.

Разработка строилась вокруг концепции: «находить красоту в ужасе». Это ощущается и в дизайне врагов, и в головоломках, вдохновлённых психологическим страданием и японскими культурными мотивами, включая жуткие пугала, появляющиеся в ключевых сценах.

Боевая система стала заметно более динамичной и ориентированной на ближний бой, чем в ремейке Silent Hill 2. Она будет непростой и, как подчёркивают разработчики, отражает внутренние и внешние конфликты главной героини.

Silent Hill f — это отдельная история, не требующая знакомства с предыдущими играми, но в ней будет достаточно пасхалок для ветеранов серии. Несмотря на японский антураж, психологический ужас остаётся ядром игры.

Также подтверждено, что на PlayStation 5 Pro будет доступен улучшенный графический режим с сохранением стабильной частоты кадров. Игра поступит в продажу 25 сентября на все актуальные платформы, а предзаказы уже доступны в цифровых магазинах.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
жифорсник

быстро надеюсь не будет денувы

1
jax baron

не думаю норм

Stinger_Max

Вроде бы всё хорошо. Но чего то у игры как то совсем нет какой то жуткой атмосферы. Словно Бит Эм Ап какой то.

1
Taicho

Да, этот эффект при получении урона как в файтингах.

1
ExclusiveKirk Taicho

да... Этот эффект реально странный) Он прям вообще не в тему...

SOLUS5678

Неплохо.

1
VIGITAL1

По сравнению с тем высером которые поляки сделали ,выглядит как шедевр какой то.

1
jax baron

хорош

Пользователь ВКонтакте

Мега графоний и эпическую атмосферу завезут, как было в ремейке Сайлента 2? // Nvidia Power

BigTrain

И зачем мне эта палка ? Дайте дробовик и пистолет!