На State of Play раскрыли дату релиза Silent Hill f. Атмосферный хоррор выйдет уже осенью!

Во время сегодняшней трансляции State of Play, 5 июня, компания Konami представила новый трейлер Silent Hill f и официально объявила дату выхода — 25 сентября 2025 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

Главной героиней станет Хинако Симидзу, старшеклассница из тихого японского городка Эбисугаока. Но привычные улицы вскоре окутывает зловещий туман, и реальность начинает стремительно искажаться. Игроку предстоит исследовать меняющийся город, решать головоломки и бороться за выживание, принимая судьбоносные решения, которые определят финал истории. Разработчики обещают, что сюжет будет развиваться в зависимости от морального выбора: между красотой и безумием, между страхом и преодолением.

Особое внимание уделено визуальной части. Silent Hill f предлагает детализированную реконструкцию Японии 1960-х годов, атмосферу которой подчёркивает 4K-графика и туман, ставший символом серии. Художник kera создал монстров, вдохновлённых японскими страшилками и классикой Silent Hill, а за музыку отвечают Акира Ямаока и Кэнсукэ Инадзё — их саундтрек объединяет прошлое и новое звучание в мрачной эстетике.

Разработка строилась вокруг концепции: «находить красоту в ужасе». Это ощущается и в дизайне врагов, и в головоломках, вдохновлённых психологическим страданием и японскими культурными мотивами, включая жуткие пугала, появляющиеся в ключевых сценах.

Боевая система стала заметно более динамичной и ориентированной на ближний бой, чем в ремейке Silent Hill 2. Она будет непростой и, как подчёркивают разработчики, отражает внутренние и внешние конфликты главной героини.

Silent Hill f — это отдельная история, не требующая знакомства с предыдущими играми, но в ней будет достаточно пасхалок для ветеранов серии. Несмотря на японский антураж, психологический ужас остаётся ядром игры.

Также подтверждено, что на PlayStation 5 Pro будет доступен улучшенный графический режим с сохранением стабильной частоты кадров. Игра поступит в продажу 25 сентября на все актуальные платформы, а предзаказы уже доступны в цифровых магазинах.