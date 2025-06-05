На State of Play раскрыли дату релиза Silent Hill f. Атмосферный хоррор выйдет уже осенью!

Во время сегодняшней трансляции State of Play, 5 июня, компания Konami представила новый трейлер Silent Hill f и официально объявила дату выхода — 25 сентября 2025 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.
Главной героиней станет Хинако Симидзу, старшеклассница из тихого японского городка Эбисугаока. Но привычные улицы вскоре окутывает зловещий туман, и реальность начинает стремительно искажаться. Игроку предстоит исследовать меняющийся город, решать головоломки и бороться за выживание, принимая судьбоносные решения, которые определят финал истории. Разработчики обещают, что сюжет будет развиваться в зависимости от морального выбора: между красотой и безумием, между страхом и преодолением.
Особое внимание уделено визуальной части. Silent Hill f предлагает детализированную реконструкцию Японии 1960-х годов, атмосферу которой подчёркивает 4K-графика и туман, ставший символом серии. Художник kera создал монстров, вдохновлённых японскими страшилками и классикой Silent Hill, а за музыку отвечают Акира Ямаока и Кэнсукэ Инадзё — их саундтрек объединяет прошлое и новое звучание в мрачной эстетике.
Разработка строилась вокруг концепции: «находить красоту в ужасе». Это ощущается и в дизайне врагов, и в головоломках, вдохновлённых психологическим страданием и японскими культурными мотивами, включая жуткие пугала, появляющиеся в ключевых сценах.
Боевая система стала заметно более динамичной и ориентированной на ближний бой, чем в ремейке Silent Hill 2. Она будет непростой и, как подчёркивают разработчики, отражает внутренние и внешние конфликты главной героини.
Silent Hill f — это отдельная история, не требующая знакомства с предыдущими играми, но в ней будет достаточно пасхалок для ветеранов серии. Несмотря на японский антураж, психологический ужас остаётся ядром игры.
Также подтверждено, что на PlayStation 5 Pro будет доступен улучшенный графический режим с сохранением стабильной частоты кадров. Игра поступит в продажу 25 сентября на все актуальные платформы, а предзаказы уже доступны в цифровых магазинах.
быстро надеюсь не будет денувы
не думаю норм
Вроде бы всё хорошо. Но чего то у игры как то совсем нет какой то жуткой атмосферы. Словно Бит Эм Ап какой то.
Да, этот эффект при получении урона как в файтингах.
да... Этот эффект реально странный) Он прям вообще не в тему...
Неплохо.
По сравнению с тем высером которые поляки сделали ,выглядит как шедевр какой то.
хорош
Мега графоний и эпическую атмосферу завезут, как было в ремейке Сайлента 2? // Nvidia Power
И зачем мне эта палка ? Дайте дробовик и пистолет!