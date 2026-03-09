Началось закрытое бета-тестирование русской озвучки Silent Hill f от студии Mechanics VoiceOver

Студия Mechanics VoiceOver сообщила о старте закрытого бета-тестирования русской озвучки хоррора Silent Hill f.

Доступ к закрытому бета-тестированию доступен лишь для донатеров, однако, судя по предыдущим релизам, полноценный открытый бесплатный релиз для всех желающих состоится уже через 5-10 дней.

Действие Silent Hill f происходит в 1960-х в городе Эбисугаока. Девушка Хинако попадает в классическую для серии ситуацию: город затягивает туман, а всё вокруг постепенно превращается в кошмар.