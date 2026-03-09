Началось закрытое бета-тестирование русской озвучки Silent Hill f от студии Mechanics VoiceOver

Студия Mechanics VoiceOver сообщила о старте закрытого бета-тестирования русской озвучки хоррора Silent Hill f.
Доступ к закрытому бета-тестированию доступен лишь для донатеров, однако, судя по предыдущим релизам, полноценный открытый бесплатный релиз для всех желающих состоится уже через 5-10 дней.
Действие Silent Hill f происходит в 1960-х в городе Эбисугаока. Девушка Хинако попадает в классическую для серии ситуацию: город затягивает туман, а всё вокруг постепенно превращается в кошмар.
Блин долго что то,жду не прохожу.
бесполезная трата ресурсов
ps пора объявлять сборы на озвучку негро SH,любители найдутся
какой бред, для чего, зачем, кому, кто будет потреблять трижди переваренный кал лишенный смысла
Капец как это всё долго конечно, уже давно пройдено и зачем это сейчас, притом что на подходе всякие новые релизы интересные
жалко что на такую хрень тратятся деньги и время актеров озвучки