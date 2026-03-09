ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.4 1 085 оценок

Началось закрытое бета-тестирование русской озвучки Silent Hill f от студии Mechanics VoiceOver

AceTheKing AceTheKing

Студия Mechanics VoiceOver сообщила о старте закрытого бета-тестирования русской озвучки хоррора Silent Hill f.

Доступ к закрытому бета-тестированию доступен лишь для донатеров, однако, судя по предыдущим релизам, полноценный открытый бесплатный релиз для всех желающих состоится уже через 5-10 дней.

Действие Silent Hill f происходит в 1960-х в городе Эбисугаока. Девушка Хинако попадает в классическую для серии ситуацию: город затягивает туман, а всё вокруг постепенно превращается в кошмар.

Комментарии:  5
AdriftDylan

Блин долго что то,жду не прохожу.

2
WerGC

бесполезная трата ресурсов

ps пора объявлять сборы на озвучку негро SH,любители найдутся

2
GeraltMorgan

какой бред, для чего, зачем, кому, кто будет потреблять трижди переваренный кал лишенный смысла

2
Benef108

Капец как это всё долго конечно, уже давно пройдено и зачем это сейчас, притом что на подходе всякие новые релизы интересные

1
Искусственный интеллeкт

жалко что на такую хрень тратятся деньги и время актеров озвучки