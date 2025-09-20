Намёк на кроссовер Stellar Blade и Silent Hill f появился в сети

Студия ShiftUp заинтриговала фанатов намёком на возможное сотрудничество с Silent Hill f — новой частью культовой хоррор-франшизы, релиз которой состоится уже 25 сентября. В официальном посте разработчики поделились мрачным изображением коридора, явно напоминающего локации из вселенной Silent Hill, и пообещали новости на следующей неделе.

Игроки тут же предположили, что речь идёт о кроссовере Stellar Blade и Silent Hill f. Наиболее вероятный вариант — новый костюм для Евы, главной героини постапокалиптического слэшера 2024 года. Учитывая любовь авторов к дополнительным нарядам и уже огромный гардероб персонажа, подобное сотрудничество выглядит вполне естественным.

Не исключён и другой сценарий — интеграция монстров Silent Hill во вселенную Stellar Blade. Визуально мутировавшие враги обеих игр имеют много общего, и crossover с тематическими существами лишь подчеркнул бы атмосферу ужаса и безысходности.

Анонс вполне может прозвучать на ближайшем PlayStation State of Play, которое, по слухам, состоится совсем скоро. Всё складывается к тому, что ShiftUp и Konami готовят сюрприз, совмещая выход Silent Hill f с новыми возможностями для поклонников Stellar Blade.