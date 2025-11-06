Новое закулисное видео разработки Silent Hill f посвящено боевым сценам и дизайну персонажей

NeoBards Entertainment и Konami выпустили новое закулисное видео Silent Hill f, посвящённое боевым сценам и дизайну персонажей.

В третьем эпизоде ​​серии «За кулисами» создатели обсуждают процесс разработки и философию, лежащую в основе сочетания психологического хоррора с напряжённой эмоциональной борьбой.

В ролике задействованы заместитель директора по дизайну Капра Ши и арт-директор Бокс Ши, которые рассказывают об источниках вдохновения и художественных решениях, повлиявших на атмосферу игры.

Silent Hill f, новая часть культовой серии хорроров, уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.