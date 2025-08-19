ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.3 200 оценок

Новый жуткий трейлер Silent Hill f и первое знакомство с голосом героини

На Gamescom Opening Night Live представили свежий трейлер Silent Hill f, в котором впервые можно услышать английскую актрису Сьюзи Йенг в роли главной героини — Хинако. Атмосфера сразу задаётся с первых кадров: девушка приходит в себя в тёмной комнате и, пытаясь понять, где находится, выходит в мрачное святилище. В глубине она замечает фигуру с голубым светильником, но путь к разгадкам преграждают зловещие куклы, уже знакомые по прошлым роликам.

В трейлере мелькают и другие тревожные места: старый дом в дождливый день, который Хинако явно узнаёт. На экране — её окровавленная одежда, жуткий женский голос, приказывающий «убить всех», и встреча с одноклассником, которая лишь усиливает напряжение. По уровню жестокости ролик уступает предыдущему, но атмосфера страха и неизвестности от этого только сильнее.

Silent Hill f переносит игроков в Японию 1960-х годов. Сценарий написал Ryukishi07, известный по хоррор-новеллам, и в нём красиво переплетаются изящество и ужас. Игра станет отдельной историей вселенной Silent Hill и первой частью серии, действие которой разворачивается в Японии. У проекта рейтинг M и целый список контентных предупреждений, так что расслабляться явно не придётся.

По словам продюсера серии Мотои Окамото, игра будет включать много динамичного экшена:

Сложные боевые игры сейчас популярны у молодых игроков, и если мы добавим такие элементы, проект сможет заинтересовать и тех, кто впервые знакомится с Silent Hill.

Выход Silent Hill f состоится уже 25 сентября 2025 года на Xbox, PlayStation и ПК.

Комментарии: 2
zealman

Что то как то не але, вангую непонятный японский сюжет про духов лисиц и тд, боевка выглядит странно и дизайн монстров вообще не впечатляет

New Kids Turbo
Сложные боевые игры сейчас популярны у молодых игроков...

Видимо данный персонаж не знаком со старой серией, и не в курсе, что SH - это не про сложные боевые игры, а про то, что заглядываешь в инвентарь, обнаруживаешь, что там патронов 5 штук осталось, а рация начинает шипеть за каждым поворотом

...и если мы добавим такие элементы проект сможет заинтересовать и тех, кто впервые знакомится с Silent Hill.

Но вряд ли заинтересует тех, кто с ней уже знаком, к сожалению. Хотя сеттинг довольно интригующий, но боевка выглядит прям неуместно