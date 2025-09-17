ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.9 224 оценки

Обзор от Famitsu высоко оценил Silent Hill f и раскрыл продолжительность игры

Procy_on Procy_on

Silent Hill f получила свою первую крупную рецензию от японского издания Famitsu, получив общую оценку 36/40, причем каждый из четырех рецензентов поставил ей 9 из 10. Это самый высокий рейтинг в серии на сегодняшний день, превосходящий предыдущие игры, такие как оригинальные Silent Hill и Silent Hill 2, которые получили по 34/40. Даже ремейк Silent Hill 2 немного отстал с рейтингом 35/40.

По данным Famitsu, прохождение Silent Hill f займет около 12-13 часов. В обзоре история описывается как трагическое и леденящее душу повествование, действие которого происходит в сельском японском городке, что создает свежий, но тревожный фон, тесно связанный с темами изоляции и страха, характерными для этой серии. Издание высоко оценило атмосферную графику и звуковое оформление, отметив, что гротескная, но красивая графика в сочетании с запоминающимся саундтреком Акиры Ямаоки делают игру еще более впечатляющей.

Впечатления от геймплея подчеркивают сочетание сильных сторон и странностей. Новая система "подношений", которая усиливает главного героя, была признана увлекательной, хотя поиск этих предметов иногда замедлял темп игры. Боевая система выделялась использованием парирований и контратак, которые могут вызывать острые ощущения, хотя навигация и взаимодействие с объектами иногда вызывали разочарование, которое, по мнению рецензентов, могло даже непреднамеренно усилить ощущение страха. Было отмечено, что настройки сложности ограничены, изменяя только получаемый урон, а не предлагая более широкую доступность. Несмотря на это, несколько вариантов концовки обеспечивают повторную игровую ценность для игроков, стремящихся раскрыть все возможные исходы.

15
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
Neko-Aheron

Я заметил, что в основном пока в центр внимания ставят рецензиров, которые не были замечены за положительной оценкой в сторону воок игр... что хорошо, но отмечу, как уже было сказано 1000 раз ЭТО НЕ САЙЛЕНТ ХИЛЛ и фактически игру так и стоит воспринимать...

7
ThinFalco

Согласимся 🙂

2
Енот Херсонский

Это игра F))

4
AndrDen1988

Акира и туман есть. значит сайлент хилл)) вот даунпур точно не сайлент хилл. имхо

3
Pastoral

Школоте 12-13 часов в самый раз ,а то 20 часов для них уже утомительно..

4
AlexFoRestor

Хорошую историю можно и за 10 часов рассказать, зачем растягивать

3
BluntZebulon

Иди уроки учи. Школота как раз без проблем время находит

JackReacher

Пока смущает сильно боевая система, выглядит по всем роликам убого. Японцы такие японцы, хорошо конечно, что положительные рецензии от них, но ждем отзывов от других журналюг, а самое главное - отзывов обычных игроков.

3
MNM 777
3
answerx32

Конечно боевка будет убогой. Это тебе не студии Сони. Да и бюджет не тот. Плюс это СХ и боевка не его главная фишка. Но стоит похвалить разрабов за то, что в этом плане они приносят что-то новое в серию. Это смело с их стороны.

1
K0t Felix

Боевка, как у сосалика

Дрессировка гусей
причем каждый из четырех рецензентов поставил ей 9 из 10

Уговорили, через 6 дней влетаю

3