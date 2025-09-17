Обзор от Famitsu высоко оценил Silent Hill f и раскрыл продолжительность игры

Silent Hill f получила свою первую крупную рецензию от японского издания Famitsu, получив общую оценку 36/40, причем каждый из четырех рецензентов поставил ей 9 из 10. Это самый высокий рейтинг в серии на сегодняшний день, превосходящий предыдущие игры, такие как оригинальные Silent Hill и Silent Hill 2, которые получили по 34/40. Даже ремейк Silent Hill 2 немного отстал с рейтингом 35/40.
По данным Famitsu, прохождение Silent Hill f займет около 12-13 часов. В обзоре история описывается как трагическое и леденящее душу повествование, действие которого происходит в сельском японском городке, что создает свежий, но тревожный фон, тесно связанный с темами изоляции и страха, характерными для этой серии. Издание высоко оценило атмосферную графику и звуковое оформление, отметив, что гротескная, но красивая графика в сочетании с запоминающимся саундтреком Акиры Ямаоки делают игру еще более впечатляющей.
Впечатления от геймплея подчеркивают сочетание сильных сторон и странностей. Новая система "подношений", которая усиливает главного героя, была признана увлекательной, хотя поиск этих предметов иногда замедлял темп игры. Боевая система выделялась использованием парирований и контратак, которые могут вызывать острые ощущения, хотя навигация и взаимодействие с объектами иногда вызывали разочарование, которое, по мнению рецензентов, могло даже непреднамеренно усилить ощущение страха. Было отмечено, что настройки сложности ограничены, изменяя только получаемый урон, а не предлагая более широкую доступность. Несмотря на это, несколько вариантов концовки обеспечивают повторную игровую ценность для игроков, стремящихся раскрыть все возможные исходы.
Я заметил, что в основном пока в центр внимания ставят рецензиров, которые не были замечены за положительной оценкой в сторону воок игр... что хорошо, но отмечу, как уже было сказано 1000 раз ЭТО НЕ САЙЛЕНТ ХИЛЛ и фактически игру так и стоит воспринимать...
Согласимся 🙂
Это игра F))
Акира и туман есть. значит сайлент хилл)) вот даунпур точно не сайлент хилл. имхо
Школоте 12-13 часов в самый раз ,а то 20 часов для них уже утомительно..
Хорошую историю можно и за 10 часов рассказать, зачем растягивать
Иди уроки учи. Школота как раз без проблем время находит
Пока смущает сильно боевая система, выглядит по всем роликам убого. Японцы такие японцы, хорошо конечно, что положительные рецензии от них, но ждем отзывов от других журналюг, а самое главное - отзывов обычных игроков.
Конечно боевка будет убогой. Это тебе не студии Сони. Да и бюджет не тот. Плюс это СХ и боевка не его главная фишка. Но стоит похвалить разрабов за то, что в этом плане они приносят что-то новое в серию. Это смело с их стороны.
Боевка, как у сосалика
Уговорили, через 6 дней влетаю