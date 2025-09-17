Обзор от Famitsu высоко оценил Silent Hill f и раскрыл продолжительность игры

Silent Hill f получила свою первую крупную рецензию от японского издания Famitsu, получив общую оценку 36/40, причем каждый из четырех рецензентов поставил ей 9 из 10. Это самый высокий рейтинг в серии на сегодняшний день, превосходящий предыдущие игры, такие как оригинальные Silent Hill и Silent Hill 2, которые получили по 34/40. Даже ремейк Silent Hill 2 немного отстал с рейтингом 35/40.

По данным Famitsu, прохождение Silent Hill f займет около 12-13 часов. В обзоре история описывается как трагическое и леденящее душу повествование, действие которого происходит в сельском японском городке, что создает свежий, но тревожный фон, тесно связанный с темами изоляции и страха, характерными для этой серии. Издание высоко оценило атмосферную графику и звуковое оформление, отметив, что гротескная, но красивая графика в сочетании с запоминающимся саундтреком Акиры Ямаоки делают игру еще более впечатляющей.

Впечатления от геймплея подчеркивают сочетание сильных сторон и странностей. Новая система "подношений", которая усиливает главного героя, была признана увлекательной, хотя поиск этих предметов иногда замедлял темп игры. Боевая система выделялась использованием парирований и контратак, которые могут вызывать острые ощущения, хотя навигация и взаимодействие с объектами иногда вызывали разочарование, которое, по мнению рецензентов, могло даже непреднамеренно усилить ощущение страха. Было отмечено, что настройки сложности ограничены, изменяя только получаемый урон, а не предлагая более широкую доступность. Несмотря на это, несколько вариантов концовки обеспечивают повторную игровую ценность для игроков, стремящихся раскрыть все возможные исходы.